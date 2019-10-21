Солнце придет в Skalistogorsk

В благословенную пору соцреализма в моде был производственный роман. Его приметы-трафареты: оптимистично дымящие заводские трубы в начале — как символ индустриального прогресса, а в конце — лучи пробивающегося солнца, падающие на счастливые лица рабочих. Я попробую себя в жанре производственного репортажа, за которым проглянет новый американский капреализм.

Город Пуэбло, штат Колорадо, Скалистые горы. Одно их старейших предприятий — бывшее «Колорадское топливо и железо», а ныне — совсем по-нашенски — «Скалистогорский сталилитейный комбинат». Основан в 1881 году.

В свое время говорили, что автомобиль создал Америку. Американский Запад создали рельсы. Они связали этот регион последней границы со всей страной. Вся эта сталь и рельсы были отлиты на этом заводе.

Вокруг очень быстро вырос мощный центр черной металлургии. Как стучало его сердце? Трудно, и, как показывает история рабочего движения, порой трагически. Столкновения труда и капитала, бывало, заканчивались кровью — здешний счет жертв идет на многие десятки. Это было, естественно, в начале ХХ века.

Сегодня на заводе работает более тысячи человек. Несколько десятилетий назад домны погасили. Сталь плавят из металлолома. Электрическая энергия (а завод — крупнейший потребитель ее в штате) поступает с расположенной поблизости электростанции, работающей на угле из Вайоминга. В остальном картинку дорисовать нетрудно.

Это присказка.

Сказка в том, что комбинат меняет энергетическую ориентацию. У себя под боком он строит электростанцию «Солнечный толсторог». Как ясно из названия, она будет работать на энергии солнца. Это будет одна из крупнейших в стране электростанций такого рода.

В результате Skalistogorsk станет первым металлургическим комбинатом в мире, который работает на солнечной энергии.

Как заявил президент компании Джеймс Хералд, завод «будет производить самую зеленую сталь и самые зеленые сталепродукты в мире».

Маленькое признание. Только что в этой газете был опубликован мой репортаж с Генеральной Ассамблеи ООН, которая в немалой степени была посвящена теме борьбы с изменениями климата, жизненной потребности в движении к «зеленой планете» и прочее. И тут такая карта в руки. История во многих отношениях замечательная. И — готов побиться об заклад — с абсолютно неожиданным финалом.

А пока подробности.

Завод работает круглосуточно — в отличие от электростанции. Ночью, как известно, можно лететь на Солнце, но не генерировать солнечную энергию. В каждодневном балансе электричества дефицит будет покрываться поступлениями из электросети штата, в свою очередь, на пике генерации излишки электроэнергии пойдут в обратном направлении. В годовом расчете собственная солнечная электростанция обеспечит 95 процентов заводской потребности.

При этом у электростанции, с которой завод получает дополнительную энергию, свои зеленые амбиции. Кроме яркого солнца, в Колорадо дуют сильные ветры — и как раз тогда, когда батареям не хватает солнца. Так что электростанция переходит на ветряные турбины.

И еще одна любопытная деталь. Солнечные панели на «Солнечный толсторог» будет устанавливать профильная компания Lightsource BP. Это, как легко понять, дочка нефтяного гиганта BP.

Зеленая энергия — антипод и конкурент ископаемого топлива. Но, оказывается, возможны и связи, и даже вполне законные, коль скоро рождаются такие дочки.

С технологией пересекается, а то и сталкивается политика. Президента Трампа экология волнует в последнюю очередь. Губернатор Колорадо, как и ряд других губернаторов-демократов, часто демонстративно игнорируют ретроградные сигналы, а то и команды из Вашингтона. У них свой курс.

Было бы наивно полагать, что в мотивации хозяев предприятия экология определяет все. Зеленую улицу солнечной электростанции открыл экономический расчет. Цена проекта по законам штата Колорадо не раскрывается. Однако стоимость крупномасштабной солнечной генерации за последние годы резко сократилась. Сейчас она получает федеральные субсидии, которые будут поэтапно сокращаться. Но, видимо, расчет показал, что в долгосрочном плане это выгодная стратегия.

Похоже, хозяева Skalistogorskа проявили завидную дальновидность.

Но кто они? Пора назвать имя компании полностью.

Evraz Rocky Mountain Steel mill. Первое слово не нуждается в переводе: Евраз.

Неожиданно — в нашей сегодняшней действительности. Можно сказать, фантастически. С 2007 года «Скалистогорский сталелитейный комбинат» принадлежит Евразу.

«Символ дикостей нестесненного капитализма начала ХХ века стал в начале ХХI века символом экологического прогресса», — пишет экологический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Джастин Джиллис.

Неплохая оценка.

А в конце и вовсе впадает в лирический транс:

«По мере того, как я углублялся в чрево старого завода, глядя на стены и знаки из ХIХ века, я чувствовал рядом призраки иммигрантов, которые прибыли сюда, чтобы построить Америку. Потомки некоторых их них и ныне работают на этом заводе. А потом я заметил еще кое-что. Едва ли не из любой точки старого завода можно было увидеть небо и то, как сияет солнце».

Я же обещал вам солнце. Трубы перестают дымить. Солнце сверкает ярче. В Америке — русскими лучами.