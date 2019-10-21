После нас хоть протопоп

Владимир Путин стал первым российским лидером, который лично прибыл на Рогожское кладбище, в духовный центр крупнейшего согласия русского старообрядчества — Белокриницкого. Это случилось 31 мая 2017 года. Державного гостя принимал 70-летний митрополит Корнилий (Титов) — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), объединяющей 370 приходов. Перед этим они встречались в Кремле.

Во время событий 2014-го РПСЦ гораздо активнее, чем РПЦ, поддержала действия российских властей в Крыму и на Донбассе. Немногочисленные крымские приходы РПСЦ были переведены из Киевской в Московскую епархию, а на богослужениях ввели моления о российском воинстве и о «покорении врагов и супостатов».

Но это — внешняя, парадная сторона события. Мало кто знает, что через несколько дней после визита Путина Покровский кафедральный собор на Рогожском — главный храм РПСЦ — был заново освящен по настоянию группы консервативных прихожан. Чин малого освящения «тайно» совершал иерей Иоанн Михеев (сын Кишиневского епископа Евмения), который после этого был переведен из подмосковной Вереи в Севастополь — строить новый храм св. Владимира.

Путин посетил главный храм Русской православной старообрядческой церкви в Москве. Экскурсию ему провел митрополит Корнилий. Через несколько дней храм переосвящен — прохожанам не понравились служебные собаки ФСО и люди с оружием. Фото: РИА Новости

Официально о переосвящении, разумеется, не сообщалось, но в частных беседах прихожане объясняют его необходимость действиями охраны президента, которая с оружием заходила в храм, а притвор якобы обнюхивали служебные собаки.

Сам визит также проходил «за закрытыми дверями»: в собор пустили лишь небольшой хор и нескольких помощников митрополита. Прихожан и работников митрополии РПСЦ на это время закрыли в одном из административных зданий по соседству.

В недействующем Рождественском храме по соседству с Покровским собором Путину показали выставку икон и церковной утвари, которая, по словам священника РПСЦ Алексея Лопатина, «более чем наполовину состояла из предметов, не принадлежащих митрополии». Именно тогда митрополит Корнилий попросил президента на государственном уровне отметить 400-летие протопопа Аввакума (выделив соответствующий бюджет), вернуть РПСЦ принадлежавшие ей до революции здания и обеспечить землей старообрядцев, желающих переселиться в РФ из Южной Америки. Эти три проекта и стали главными направлениями грантовой поддержки РПСЦ последних двух лет.

Туманные проекты, скрытые бенефициары и трагедия переселенца

Девушки в сарафанах и платках в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества «Рогожская слобода» в Москве. Фото: РИА Новости

Одним из крупнейших стал президентский грант на сумму 6,5 млн рублей, выделенный в 2018 ггоду АНО «Старообрядческий духовно-просветительский центр «Криница»» при Никольском храме у Белорусского вокзала в Москве. Целью проекта было создание и размещение в открытом интернет-доступе библиотеки книжных памятников древнерусской культуры и искусства, сохраненных старообрядцами. Руководитель Библиотечного отдела митрополии о. Алексей Лопатин отчитался на соборе РПСЦ 2018 года об оцифровке и публикации более 200 памятников и разработке систематического каталога собрания. Правда, увидеть плоды его трудов невозможно:

по завершении грантового проекта митрополит Корнилий отказался изыскать в бюджете митрополии 20 тысяч рублей на оплату хостинга раздела официального сайта РПСЦ, где разместили собрание.

(Официальный сайт при этом реконструирован также на средства Фонда президентских грантов, о чем гордо сообщается на его титульной странице.) «К сожалению, — сетует о. Алексей, — со стороны митрополии отсутствует финансовая поддержка изданий, которые готовит [Библиотечный] отдел. Практически все книги вышли на деньги наших благотворителей».

Чуть меньше — 3,5 млн рублей — получил в 2017 году Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума. Содержание его проекта гораздо более расплывчатое, чем у «Криницы», и измерить его результаты сложно. На сайте Фонда это содержание изложено так: «Развитие культурных связей и культурного обмена с зарубежными старообрядческими объединениями, популяризация культурного наследия старообрядчества». В рамках проекта были прочитаны некие лекции и проведена конференция. Старообрядческий благотворительный фонд по сохранению православных общин, располагающийся в г. Приморско-Ахтарске Краснодарского края, получил президентскую поддержку на аналогичный проект — «Сохранение и популяризация духовного наследия русского старообрядчества и поддержка историко-культурных связей с общинами за рубежом».

Очевидно, администрацию президента серьезно интересует «внешнеполитический» потенциал старообрядчества.



Для решения более конкретных задач 4 старообрядческими согласиями (двумя поповскими и двумя беспоповскими) в прошлом году создан Фонд «Правда Русская». Председателем его попечительского совета стал Игорь Завьялов — заместитель гендиректора по финансовым вопросам ГК «Ростех». Его офис, правда, располагается не в здании «Ростеха», а в отстроенном на деньги правительства Москвы «Доме причта» на Рогожском кладбище.

Кстати, это не единственный офис в огромном церковном здании — по этому же адресу (Рогожский Поселок, 29) располагается строительная компания «ЕвроСтрой». В соседних домах духовно-административного центра РПСЦ располагаются компании «Аэроком-Сервис», «Евроклиник», «Гранитариум»... В бывшей богадельне Белова XIX века, где при советской власти был дом ребенка, разместилось некое «Спортивное оснащение».

Неформальный бизнес-центр у кладбища охраняет общественная организация «Казачья станица», официально оформленная как «общественный пункт охраны порядка». Весьма колоритные, внушительных размеров представители «станицы» во время служб стоят у входа в Покровский собор, довольно бесцеремонно выпроваживая оттуда случайных туристов или незадачливых новообрядцев, попытавшихся перекреститься тремя перстами. Прихожане жалуются, что водворившиеся на Рогожском казаки вмешиваются во внутриобщинные дела, требуя, например, отлучить от причастия того или иного оппонента из «коренных» староверов.

«Казачья станица» охраняет главную финансовую тайну Рогожского кладбища: кто является бенефициаром всей этой арендодательской деятельности?

Когда в этом попыталась разобраться ревизионная комиссия прихода, она была распущена, поскольку настоятель отлучил от причастия ее членов. А отлученные входить в церковные органы не могут...

Фонд «Правда Русская» заявляет, что главная его миссия на начальном этапе — переселение в Россию зарубежных старообрядцев, в основном, из Латинской Америки. Российские власти уже несколько лет пытаются организовать это переселение, но часто это оканчивается скандалами.

Показательна история Данилы Зайцева, который попытался переехать из Уругвая на Дальний Восток, потом — в Белгородскую область, но столкнулся с коррупцией, обманом и произволом чиновников, что заставило его вернуться в Уругвай. По словам Данилы, еще в начале «нулевых» поселения русских староверов в Аргентине, Бразилии, Боливии, Уругвае и Чили стали объезжать «разные послы, консулы, доктора политических наук, и все убеждали, чтобы мы вернулись на родину». Но все, что они рассказывали, «оказалось враньем».

«Многие переселенцы лили кровавые слезы. В программу вложено 17 миллиардов рублей, и ни один проект не состоялся по переселению, — рассказывал Зайцев «Эху Москвы». — Денежки отмыть, проект раздуть на несколько миллионов долларов — к этому сводилось взаимодействие переселенцев с «родными» властями».

«Нас не мать приняла, мачеха нас приняла», — сделал Данила горький вывод...

При том, что после визита президента вокруг РПСЦ теперь крутятся немалые деньги, сотрудники рогожской общины чуть ни умирают с голоду. Они жаловались автору этих строк, что многие официально трудоустроенные в общине клирошане, звонари, сторожа получают минимальную ставку оплаты труда, да и ту задерживают на четыре месяца. Попытки что-либо выяснить у начальства натыкаются на перекладывание ответственности между двумя юрлицами — митрополией и общиной. Их правовые отношения запутаны, и в большинстве случаев непонятно, кто именно и как должен формировать фонд заработной платы.

«Боровская технология»

Старообрядцы — тонкие ценители древнерусского искусства, в первую очередь — иконописи. Их собрания были почти полностью разорены при советской власти, но и из оставшихся крупиц тоже нередко что-то пропадает, всплывая потом на международных аукционах. Ценнейшие памятники утрачиваются из-за некомпетентности «реставраторов», нанимаемых митрополией «по доступной цене» (при том, что и на эту работу выделены солидные суммы из госбюджета). В апреле нынешнего года научно-реставрационная комиссия отстранила от работы с иконами Покровского собора некоего Дмитрия Юрова, закрашивавшего древнейшие шедевры современными красками.

Так была непоправимо испорчена икона преподобного Кирилла Белозерского XVI века.

«Комиссия, в состав которой входили реставраторы, представители Митрополии и Рогожской общины, — говорится в официальном акте, — осмотрела реставрационную мастерскую Д. Юрова. Были обнаружены запрещенные к использованию при реставрации икон краски, материалы и агрессивные растворители». Дело передано в Министерство культуры РФ, осуществляющее надзор над охраной памятников культуры, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом Дмитрий Юров перебрался в Казанскую епархию РПСЦ, где не только продолжает эксперименты над иконами, но и пытается обучать местных молодых реставраторов.

Более тревожная история произошла во Введенском храме РПСЦ в Боровске (Калужская область). Там под видом реставрации подменили две иконы старообрядческих писем XVIII-XIX веков — Спаса Нерукотворного и Сошествия Святого Духа на апостолов. Оригинальные иконы были заменены на новонаписанные — примерно того же размера и похожих композиций. При этом псевдореставраторы даже не попытались «состарить» доски. Не заметить такую подмену невозможно, но выяснить, что об этом думает настоятель боровской общины протоиерей Артемон Шендригайлов, нам, к сожалению, не удалось. Примечательно, что именно Боровск избран в РПСЦ центром торжеств по случаю 400-летия Аввакума.

Оригинальную икону «Сошествия Святого Духа на апостолов» заменили на новодел с похожей композицией.

Подделка очевидна.

Псевдореставраторы даже не попытались «состарить» доски

В более отдаленных от Москвы приходах «боровская технология» используется еще в больших масштабах. Наши собеседники в митрополии утверждают, что

путем подмены под видом реставрации утрачено около 10 старинных икон в Минусинске и Новосибирске.

Это, вероятно, связано с новой модой на старообрядческие иконы и книги в аукционных домах «Кристис» и «Сотбис», где их охотно приобретают добросовестные коллекционеры, в большинстве своем — российские. В прошлом году в Государственном историческом музее в Москве экспонировалась коллекция певца и композитора Григория Лепса «Предивное художество». Она составлена в основном из работ старообрядческих мастеров — неслучайно куратором выставки была главный специалист ГИМ по старообрядчеству Елена Юхименко.

Из «лояльных» коммунистов в радикальные «евразийцы»

В дореволюционном старообрядчестве церковью управляли общины — главным образом, грамотные миряне (начетчики) и купцы-меценаты. Вплоть до середины XIX века они полностью контролировали «беглое» священство, переходившее из официальной («господствующей») церкви иногда из корыстных побуждений. После появления у старообрядцев полноценной иерархии с зарубежным центром (в Белой Кринице на Буковине, находившейся тогда в составе Австро-Венгрии) епископы остались в зависимости от купцов и начетчиков. Советский период, когда старообрядческое купечество, создавшее русский капитализм, было полностью уничтожено, внес коррективы в устройство РПСЦ. Оно все больше стало напоминать порядки в РПЦ, и нынешний старообрядческий митрополит Корнилий (в миру — Константин Титов) существенно ограничил роль мирян в церковном управлении. Эти тенденции, возможно, связаны с некоторыми фактами биографии митрополита.

Старообрядческий митрополит Корнилий. В миру — Константин Титов. Фото: сайт РСПЦ

Он родился в рабочем Орехово-Зуеве в 1947 году и рано лишился родителей. До 9 лет жил с бабушкой, которая водила Костю на службы в скромный тогда старообрядческий молитвенный дом. Затем будущий митрополит оказался в интернате, где от него потребовали снять нательный крестик и отречься от веры. Титов сделал довольно успешную советскую карьеру — вступил в КПСС, возглавил профком и ОТК литейно-механического завода, успешно играл в народном театре. В брак не вступал, хотя попытки его женить предпринимались еще «по комсомольской линии». К вере стал возвращаться уже после 40, на фоне распада СССР, КПСС и родного завода.

В 1991-м настоятель орехово-зуевского прихода РПСЦ о. Леонтий Пименов предложил Константину возглавить приходской совет. Коммунистическое прошлое, к которому старообрядцы, как правило, относятся резко негативно, не смутило о. Леонтия, поскольку был он священником «новой формации». По словам инока Алимпия (Вербицкого), «о. Леонтий прилюдно сетовал, что в былые времена партия зорко следила за порядком в церкви». Спустя 6 лет о. Леонтий смог продвинуть своего подопечного в диаконы, и только в 2003 году Константин Титов стал священником и принял постриг с именем Корнилий. Всего через год он становится епископом, а в 2005-м, после внезапной кончины сравнительного молодого митрополита Андриана (Четвергова), его после трех туров голосования избирают новым митрополитом.

В своем первом интервью, запинаясь, он признавал свою неопытность, возлагая всю надежду на поддержку старших собратьев-епископов и священства.

Неопытность нового митрополита активизировала разные «группы влияния» в РПСЦ. В первые же годы правления Корнилия церковь потрясли расколы, которых не было в ней уже почти сто лет. С собора 2007 года ушла, громко хлопнув дверью, почти вся Дальневосточная епархия во главе с епископом Германом (Савельевым) и протоиереем Елисеем Елисеевым, позже покинули РПСЦ бывший референт митрополита Алексей Рябцев, рязанские священник Александр Черногор и инок Алимпий со своим скитом, еще ряд клириков и мирян. Канонические претензии к митрополиту заключались в том, что он слишком активно сближается с РПЦ, признает ее таинства, а все потому, что когда-то он был коммунистом. Членство в КПСС обязывало к пропаганде атеизма и «борьбе с религиозными предрассудками», что равносильно отречению от веры. А по канонам христианин, отрекшийся от веры после крещения, не может быть священником и — тем более — епископом. Крещен же Корнилий был в младенчестве.

Дмитрий Барановский, позже покинувший РПСЦ, сделал на соборе 2007 года доклад «Коммунизм как оккультно-мистическое учение». Он призвал митрополита добровольно принять схиму и покинуть пост. На защиту своего духовного сына встал тогда о. Леонтий Пименов, который утверждал, что коммунизм был государственной идеологией, а членство в КПСС — лишь добросовестной гражданской позицией. Корнилия в конце концов оправдало мнение средневекового византийского канониста Вальсамона, что рукоположение во епископа упраздняет все грехи, совершенные до этого. Вот если бы «коммунизм» Корнилия вскрылся, когда он был диаконом или священником, пришлось бы лишать его сана. Такое натянутое оправдание не очень убедило ревнителей старой веры, и недоверие к Корнилию витает в РПСЦ до сих пор.

Его прошлое и правда иногда дает о себе знать: при каждом удобном случае предстоятель РПСЦ демонстрирует крайний патриотизм: надевает георгиевскую ленточку и идет на шествие «Бессмертного полка», гневно осуждает «киевскую хунту»,

молится о «победе русского оружия» на Донбассе и в Сирии, клеймит «безбожный» Запад и равноправие конфессий.

На международной конференции «Путь к диалогу» в прошлом году он заявил: «У русского народа своя история, а значит, и традиция и, в конечном итоге, ценности — свои... Чем дальше мы находимся от Запада, тем ближе к своей традиции, а значит, ближе к спасению». Идеологически и стилистически этот текст, как и многие «патриотические» выступления Корнилия, напоминает произведения Валерия Михайловича Коровина — неформального референта и спичрайтера предстоятеля РПСЦ, которому тот поручил возглавить «Международный старообрядческий союз».

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Примечательно, что всего год назад Корнилий принял участие во Всемирном старообрядческом форуме, на котором создали Всемирный союз староверов во главе с потомственным донским казаком-старообрядцем Леонидом Севастьяновым. Он максимально деидеологизирован, открыт к сотрудничеству со староверами всех согласий и вообще со всеми христианами. Митрополит Корнилий предпочел избрать другой курс.

Валерий Коровин — не просто старообрядец. Он директор «Центра геополитических экспертиз», замруководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, главред портала «Евразия», член Изборского клуба, один из самых верных последователей Александра Дугина. Коровин входил в пятый состав Общественной палаты РФ, но не был переизбран из-за странного призыва с трибуны палаты создать в горах Чечни «теократический анклав для молодых мусульман».

Валерий Коровин пришел к старообрядцам не сразу. Он начинал в запрещенной НБП, потом возглавлял боевой отряд евразийцев Дугина и составил его «Катехизис», текст которого содержит спорные высказывания

Свой политический путь начал в 18-летнем возрасте в запрещенной и упраздненной ныне Национал-большевистской партии, где возглавил «бригаду № 1». Потом возглавлял боевой отряд Дугина — Евразийский союз молодежи, составив его «Катехизис» (как ни странно, не признанный в РФ экстремистским материалом), вызывающий прямые ассоциации с некоторыми документами из немецкой истории ХХ века.

Вот лишь несколько цитат: «Ты должен быть господином... Ты рожден править Евразией... Ты больше, чем человек... Наша цель — абсолютная власть... (выделено в оригинале. — А. С.). Мы не согласны на меньшее, чем власть над миром... Таков белый завет Евразии». При этом «у нашего Союза есть абсолютный враг. Это США. Это начало и конец нашей ненависти... Наша идея — Третья Русь». А дальше немного о понимании Коровиным старообрядчества: «Прошлое учит нас тому, как надо жить — без парламентов, телевизоров, «прав человека», электронной плесени городов. Прошлое реально, настоящее виртуально... Все в Традиции прекрасно. Особенно то, что неразумно, непонятно, необоснованно, что превышает мелкий плешивый разум... Наш Союз предпочитает войну. Там все быстро становится на свои места».

На официальном сайте РПСЦ (созданном, как мы помним, на деньги президентского гранта) в этом году размещены две статьи, проповедующие дугинскую идеологию: «Философия истории» и «Православные ценности» за подписью «Кирилл Михайлов», за которой скрывается философ-дугинист из Южно-Сахалинска Кирилл Михайлович Товбин.

Непонятным для старообрядцев выглядит увлечение митрополита Корнилия нетрадиционной медициной — в частности, народной целительницей из деревни Смолево Московской области Павлиньей Перфильевной, которая лично демонстрировала мне икону св. Пантелеимона, подаренную ей предстоятелем РПСЦ. С бабкой Павлиньей митрополита свел их общий духовный отец — протоиерей Леонтий Пименов. Павлинья была одной из главных попечительниц орехово-зуевского храма РПСЦ. Бывая в Крыму, митрополит посещает еще одну «древлеправославную знахарку» —Феодосию Ивановну, супругу «доктора энергоинформационных наук» Эдуарда Гуляева, широко развернувшего свой нетрадиционный бизнес после аннексии Крыма.

Заграница поможет?

Недавно в частной беседе митрополит Корнилий вспомнил известное высказывание новообрядческого святого Серафима Саровского о том, что староверие — это такая маленькая лодочка, которая еще плывет только потому, что привязана к большому кораблю Греко-российской церкви. Как последователи РПЦ, недовольные позицией и деятельностью патриарха Кирилла, ищут церковные альтернативы, так и

старообрядцы все чаще задают вопрос: а кто, если не Корнилий?

Белокриницкое согласие, к которому относится РПСЦ, представлено двумя митрополиями: Московской (она получила этот статус только в 1988 году) и собственно Белокриницкой, которая существует с самого момента возникновения иерархии в 1846 году. Тогда в старую веру перешел греческий митрополит Амвросий, которому император Австро-Венгрии разрешил поселиться в эмигрантском старообрядческом монастыре в Белой Кринице, где и были рукоположены первые белокриницкие епископы.

Храм в Белой Кринице — все, что осталось после разгрома религиозного центра большевиками. Фото: сайт РПСЦ

В 1940 году Белую Криницу в составе Северной Буковины оккупировал СССР, а старообрядческий митрополит бежал в соседнюю Румынию, где и пребывает благополучно до сих пор в городе Браила, возглавляя 40-тысячное этнокультурное сообщество русских-липован. Монастырь в Белой Кринице советская власть разорила, оставив местным старообрядцам приходской храм, который до сих пор находится в юрисдикции Московской митрополии.

Вскоре после своего изгнания из Белокриницкой митрополии, в 1940 году, старообрядческие иерархи в Румынии решили вернуться в Белую Криницу, как только падет «иго советов». Теперь это территория независимой Украины, и собор в Браиле 2008 года постановил: «Просить Митрополита [Белокриницкого] Леонтия вернуться на свою историческую кафедру в село Белая Криница».

Митрополит Белокринницкий Леонтий. Фото: Facebook

Тот же собор разорвал каноническое общение с Московской митрополией РПСЦ, фактически поддержав оппозицию митрополиту Корнилию. Потом, ценой отказа от претензий на Белую Криницу, отношения двух митрополий удалось кое-как восстановить, но сегодня они вновь на грани разрыва. Новым вызовом стало вступление Корнилия в общение с некоей Древлеправославной архиепископией, отколовшейся от беглопоповского согласия, иерархию которого Браила не признает.

Нынешние брожения в старообрядческой среде, особенно на территории Украины (где действует 60 приходов РПСЦ), учитывая жестко антиукраинскую позицию митрополита Корнилия, могут привести к некоторому повторению сюжета с украинской автокефалией, только на старообрядческой почве.

Если украинское государство пригласит митрополита Леонтия вернуться в Белую Криницу, то разрыв двух старообрядческих митрополий станет неизбежным,

а Белокриницкий первоиерарх распространит свою юрисдикцию на всю территорию Украины. И ничто не помешает ему в дальнейшем принимать под свой омофор российские приходы, не согласные с «корнилианством». В старообрядчестве вопрос с канонической юрисдикцией традиционно решался проще, чем в РПЦ, — всегда существовали десятки разных согласий и толков, между которыми можно свободно выбирать.

Конечно, есть альтернативные кандидаты и внутри РПСЦ, и есть проект возрождения «неокружничества» — довольно строгого течения в Белокриницком согласии, епископат которого был полностью уничтожен советской властью. Как бы то ни было, повышение социального статуса российского старообрядчества и грядущий юбилей протопопа Аввакума делают неизбежной широкую дискуссию о судьбе РПСЦ.