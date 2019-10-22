Огонь на поражение

В Ростове-на-Дону начинаются слушания по делу о гигантском пожаре, который два года назад уничтожил несколько кварталов частной застройки в исторической части города и оставил без крыши над головой более полутысячи человек. Погорельцы настаивают, что стали жертвой спланированного массового поджога, но в суд дело направлено по статье «халатность».

Пожар в районе Театрального спуска, который ростовчане называли «Говняркой», вспыхнул около полудня 21 августа 2017 года. Предположительно, все началось со свалки возле заброшенного дома № 50 в Чувашском переулке. В Следственном комитете уверены, что сотрудники городских электросетей не заметили, как выросшая ветка дерева стала цепляться за провода. А сотрудники районной управы не убрали стихийную свалку возле заброшенного дома. Из-за сильного ветра ветка ударила по проводам, возникла искра, которая упала на высушенный летней жарой мусор, после чего огонь распространился по территории в 32 тысячи квадратных метров. Сгорело 125 зданий, включая несколько многоквартирных домов.

Без крыши над головой остались 218 семей, 564 человека были признаны пострадавшими, один инвалид не смог выбраться из горящего дома и погиб.

С огнем боролись больше суток. Поначалу пожарные не сомневались: «Основная причина пожара — занесение постороннего источника зажигания», — сообщил начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Панов на следующий день после трагедии.

Версию о поджоге подтверждали десятки очевидцев, которые рассказывали, как неизвестные молодые люди после полудня 21 августа бегали по дворам и требовали от жильцов немедленно эвакуироваться.

— Это были трое молодых людей в куртках с капюшонами, надвинутыми на глаза. Почему-то я подумала, что ребята эти не из Ростова, — рассказывает Элеонора Саркисова, живущая в доме на пересечении улиц 7-го февраля и Красных Зорь. — Мы вышли и увидели, что горит уже улица Седова. Соседи с другой стороны сказали, что несколько часов звонят в пожарную охрану, но никто не едет.

Женщина говорит, что отказалась покидать дом. А после того, как «волонтеры» вывели из дома ее соседа, его ветхий саманный домик вспыхнул, как факел, — мгновенно и неожиданно.

Пожар в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года. Фото: ТАСС

— Посмотрите, где находится наш дом, а где — очаг возгорания, — говорит ее дочь Нарина. — До предполагаемого очага возгорания более пятисот метров, между нами — стена из многоэтажек, которые в огне никак не пострадали. Но, несмотря на это, часть нашего квартала сгорела. Люди видели, как дома вспыхивали, как по волшебству. Мы обо всем этом рассказали следователям, но нас сейчас пытаются убедить, что это был несчастный случай.

На многочисленных видео и фотографиях с места пожара трудно не заметить, что дома горят выборочно, а не охвачены огненной стихией, возникшей из одного источника.

Погорельцы убеждены: их квартал сожгли. Незадолго до трагедии жители Театрального спуска даже приглашали к себе журналистов — хотели пожаловаться на подозрительных людей, которые настойчиво требуют продавать землю.

Нарина Рашутина с детьми. Фото: bloknot-rostov.ru

— Они были похожи на бандитов из 90-х. Один из них сказал, что через десять дней должен отчитаться перед главой администрации Ростова Кушнаревым, что я согласна покинуть дом на их условиях. Говорит: «Я уже все рядом купил и буду тут вести строительство», — 9 августа 2017 года рассказала местному порталу Donnews ростовчанка Валентина Лившиц, живущая в районе Театрального спуска. — Я им сказала, что земля стоит вдвое дороже, а за 2,4 млн рублей я ничего в центре не куплю. В ответ они начали угрожать: «Ну тогда три суда — и тебя отсюда выкинут в общежитие».

Дом Валентины находится в нескольких сотнях метров от Театральной площади, где по праздникам проходят парады, а в дни чемпионата мира по футболу была разбита фан-зона.

За год до мундиаля дома в «Говнярке» начали гореть один за другим:

с мая по август 2017 года было зарегистрировано не менее пяти пожаров. Перепуганные люди пытались найти защиту у властей, но чиновники и полиция от них отмахивались.

— Жителям (неизвестные покупатели. — Е. Р.) предлагали от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги ничего не купишь, ответили: «Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить», — за полторы недели до пожара рассказывала журналистам еще одна жительница Театрального спуска Нина Решетник.

Через 12 дней квартал запылал. И тушить его стали не сразу, о чем свидетельствуют данные экспертизы из уголовного дела, которое 21 октября начнет слушаться в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. Сотни свидетелей подтверждают, что приехавшие пожарные не менее 40 минут стояли без дела. В гидрантах по Чувашскому переулку, по улице Грибоедовской, на пересечении Чувашского переулка и Шатоевской улицы, на улице Красных Зорь воды не было.

Из протокола допроса свидетеля Автандиляна М.В., помощника начальника дежурной смены Первоочередных аварийно-спасательных работ (ПАСР), том 29: «Гидрант по пер. Чувашский, 21, — расход воды практически был равен нулю. Гидрант по пер. Чувашский, 14, — расход воды был равен нулю», — цитирует материалы дела адвокат Роман Яньшин. В суде он защищает двух сотрудников «Донэнерго» — Павла Трунова и Игоря Безземельного.

Третья подсудимая — бывшая замглавы администрации Пролетарского района Марина Беляева. Ее обвиняют в том, что коммунальщики вовремя не убрали стихийную свалку.

Предъявленные обвинения адвокат считает незаконными и обращает внимание на странный факт: из дела о гигантском ростовском пожаре изъяты 35 томов с допросами пострадавших, очевидцев и спасателей.

Пострадавшие при пожаре. Фото: ТАСС

Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»). Но в суд пришел материал по статьям «Халатность», «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

— Следователи опросили десятки очевидцев, которые рассказывали о неких людях, которые врывались в дома, представлялись «волонтерами» и выводили жителей из жилищ, хотя пламя на тот момент бушевало в совершенно другом конце квартала, — говорит адвокат Яньшин. — Не принимаются во внимание заключения экспертов МЧС, полученные в первые дни после пожара, в которых говорится, что «причиной возгорания является источник плазменного горения с применением интенсификаторов горения». Это значит — поджог. В материалах дела отсутствуют документы, которые подтверждают, что в момент пожара в этом районе была отключена вода; о том, что

с момента приезда пожарных и до начала тушения прошло около 40 минут, и все это время люди стояли и смотрели, как горят их дома.

Власти города заявили, что никакого жилого строительства на пожарище, с которого открывается прекрасный вид на Дон и новый стадион «Ростов Арена», не допустят. Ожидается, что Театральный спуск действительно превратится в благоустроенный спуск к Набережной, там появится рекреационная зона, несколько административных и культурно-развлекательных сооружений. Все это существенно увеличит стоимость квартир в новом жилом комплексе, который начали строить задолго до пожара и который теперь вплотную прилегает к пепелищу и немногочисленным уцелевшим домам. Ведет строительство компания «Вертолдевелопмент», подконтрольная семье руководителя Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Между тем часть погорельцев продолжает сражаться за свои жилища. Они до сих пор выходят на митинги с требованием обеспечить их крышей над головой или позволить восстановить дома.

На участке семьи Петровых стояло сразу два коттеджа: строили для сыновей настоящую родовую усадьбу. Во время пожара один из двухэтажных коттеджей сгорел. Не весь — стены уцелели. Но специально созданная муниципалитетом комиссия вынесла вердикт: восстанавливать дом нельзя. А поскольку при оформлении домов семья сэкономила и зарегистрировала два строения как одно, власти требуют снести и абсолютно уцелевший второй дом — там лишь на втором этаже выгорело окно.

— Залили здесь все, конечно, но это ж не смертельно! Мы уже подсчитали: на ремонт нужен максимум миллион рублей. Найдем мы эти деньги, справимся. Нам не нужна никакая помощь от государства, дайте просто жить нормально, — говорит Елена Петрова.

Один суд с администрацией Петровы выиграли, другой проиграли. В экспертном заключении — листы, которых эксперт в глаза не видел. Чиновники, в частности, настаивают, что в доме Петровых от пожара на крыше повредился… фундамент. А из всей семьи, если признать дом непригодным, право на жилищную субсидию есть только у одной невестки, у остальных в собственности нашелся старый домик в деревне.

Аналогичная история у семьи Элеоноры Саркисовой. Ее дочь с мужем и тремя детьми чиновники буквально требуют выставить из абсолютно целого двухэтажного дома со свежм ремонтом.

— У нас крыша была повреждена, мы после пожара ее отремонтировали, косметический ремонт сделали, потому что все в копоти было, — и живем, — рассказывает Нарина. — Но нас по суду власти Ростова требуют выселить. Они провели свою экспертизу, и та показала, что у нас поврежден фундамент. Как они эти повреждения обнаружили, я не понимаю, никто никаких исследований не проводил.

Погорельцы убеждены, что их просто выдавливают с лакомых участков в центре города.

Власти пообещали, что выкупят сгоревшие участки. До пожара их рыночная стоимость превышала миллион за сотку, а сейчас, очевидно, потерявшие кров люди будут рады, если им дадут за землю хотя бы ее кадастровую стоимость — чуть больше 400 тыс рублей за сотку.

Наблюдая за погорельцами Театрального спуска, тысячи ростовчан, живущих в частных домах, чувствуют себя неуютно. Загадочный пожар за сутки очистил от несговорчивых владельцев целый квартал в центре города, открыв перед строительными компаниями новые перспективы.

Ростов-на-Дону