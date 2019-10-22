«Способ жить после юридической смерти»

​​​​​​​В понедельник в центральном офисе «Интерфакса» прошла пресс-конференция правозащитников «Операция «Ликвидация прав человека». Конференция была посвящена преследованию гражданских активистов, и во время встречи исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал, как усиливалось давление на движение, а председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина заявила, что закон об «иностранных агентах» следует отменить.

Фото из архива Льва Пономарева / Facebook

В пресс-конференции также участвовали сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев и председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Причиной проведения встречи послужил иск Минюста в Верховный суд России о ликвидации движения «За права человека». Как рассказал Лев Пономарев, у организации начались проблемы в декабре прошлого года из-за жалобы депутата Госдумы Николая Рыжака. Он обратился в прокуратуру проверить движение на предмет финансирования из иностранных источников.

По мнению правозащитника, «За права человека» начали преследовать после организации общественных кампаний в защиту фигурантов дела «Сети» (признанной судом террористической и запрещенной организацией) и «Нового величия». Кроме того, организация поддерживала «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ) и активистов, выступающих против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Лев Пономарев также заявил, что «За права человека» не прекратит свою деятельность даже в случае ликвидации движения.

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— Существуют разные способы жить после юридической смерти. Пока мы не знаем, какой вариант мы выберем, — сообщил Пономарев. — Мы можем изменить название организации, можем существовать с новым юридическим лицом, а можем вообще без него. Я думаю, мы воспользуемся моментом и расширим движение. У нас очень много молодых людей, много новых направлений.

Разговор также коснулся закона об «иностранных агентах». Правозащитники считают, что закон следует отменить. Как заявила председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, статус «иноагента» предназначен для того, чтобы объединить в один реестр все активные независимые организации.

— Когда закон об «иностранных агентах» вводили в 2012 году, нам говорили, что никакого очернения организации не предполагается. Это чистейшей воды ложь, — уверена правозащитница.

По словам Ганнушкиной, из-за статуса «иностранного агента» организациям отказывают в финансировании и сотрудничестве, к ним также постоянно придираются из-за отчетности. Кроме того, в мероприятиях «иноагентов» отказываются участвовать представители госструктур.

— Любое высказывание [организации «иноагента»] считается политической деятельностью, — добавила Ганнушкина. — Мы не можем высказываться никак и ни о чем. Таким образом, в реестре оказалось фактически все гражданское общество.

Как добавил Александр Черкасов, закон об «иностранных агентах» вместо того, чтобы регулировать и облегчать использование прав, гарантированных Конституцией, по сути дела запрещает использовать эти права. В случае некоммерческих организаций это свобода объединений. Кроме того, закон лишает государство механизма обратной связи.

— У нас нет парламентской демократии, потому что Дума управляема, нет массмедиа, потому что подавляющая часть СМИ тоже управляема и не занимается социально-значимыми темами, — заявил Черкасов. — Остаются общественные организации, которым закон об «иностранных агентах» затыкает рот.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев рассказал о таком направлении в работе правозащитников, как общественном контроле. В начале октября Общественная палата России опубликовала новые составы общественных наблюдательных комиссий в 43 регионах. Как сообщил Валерий Борщев, в них не попали многие опытные правозащитники. Как добавляет активист, изменения могут привести к тому, что в регионах в таких закрытых учреждениях, как ИВС, СИЗО, колонии и тюрьмы, может прекратиться систематическое наблюдение за соблюдением прав человека.

На пресс-конференции также было обнародовано открытое заявление правозащитников в поддержку движения «За права человека» (.PDF)

Среди подписавших заявление — Павел Чиков, Николай Сванидзе и Зоя Светова.

Напомним, что 15 октября Министерство юстиций потребовало через Верховный суд ликвидировать движение «За права человека» правозащитника Льва Пономарева. Минюст обосновал свое требование неоднократными штрафами за нарушение закона об «иностранных агентах». Суд рассмотрит заявление 14 ноября.