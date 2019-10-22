В понедельник 20 сотрудников Чернавского филиала Курганского областного противотуберкулезного диспансера («Новая газета» писала о кризисе в КОПТД) и членов профсоюза «Альянс врачей» приняли решение забрать трудовые книжки из медучреждения.

Фото: Никита Телиженко/ Znak.com

Решение было принято после того, как на переговоры с главой регионального здравоохранения Ларисой Кокориной — куда медиков филиала приглашали индивидуально — не были допущены руководители профсоюза «Альянс врачей» московский офтальмолог Анастасия Васильева и врач из пермской больницы №6 Анастасия Тарабрина. «Вас нет в списке», — сказали им.

Ранее в понедельник уже были приняты попытки разделить сотрудников филиала — как правило, средний и младший медперсонал, — и руководителей «Альянса», молодых врачей из крупных городов: на один и тот же час им предлагали разные места встречи и разные составы переговорщиков. Васильева и Тарабрина принесли на переговоры медиков с Кокориной (к слову, переназначенной в должности в разгар кризиса) подготовленное ими дополнительное соглашение к трудовому договору. Оно оговаривает различные меры компенсации и график труда для медиков, которых закрытие филиала в селе Чернавское фактически вынуждало ездить на работу в Курган.

Но ездить, судя по всему, не придется. Выйдя из тесного тамбура регионального департамента здравоохранения, у «парадного подъезда», сотрудники Чернавского филиала приняли солидарное решение не идти одним на переговоры об условиях трудоустройства в Кургане.

По словам Васильевой, медики приняли решение об увольнении «со слезами на глазах».

Для понимания ситуации: в начале недели Васильева и Тарабрина пережили с некоторыми из сотрудников и пациентов Чернавского филиала фактическую осаду без света и тепла, а также «жуткую до дрожи», по словам Васильевой, ночь со среды на четверг, когда полиция вошла в филиал и силой увела больных и медиков из здания медучреждения, приговоренного к «консервации».