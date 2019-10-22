Видеопираты останутся на плаву

В Нидерландах по требованию правообладателей отключили серверы стримингового плеера Moonwalk — он был встроен в 80% пиратских сайтов в России, на которых пользователи бесплатно смотрели фильмы и сериалы. Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN) сообщил, что у самых популярных пиратских киносайтов Рунета в месяц насчитывалось почти 90 миллионов уникальных посетителей. По данным фонда, на сервисе также хранилось 26 тысяч фильмов и более 10 тысяч сериалов. Сами владельцы плеера получали прибыль с рекламы, которая была в него встроена — в частности, рекламы онлайн-казино и букмекерских контор. Член Пиратской партии России Александр Исавнин рассказал «‎Новой» о появлении рынка онлайн-кинотеатров и о том, как эта блокировка отразится на российских зрителях бесплатного кино в интернете.

Александр Исавнин пиратская партия России

— Информации имеет смысл добираться до пользователя наиболее удобным для него образом. Раньше правообладатели, грубо говоря, думая, что им удастся извлечь излишнюю выгоду, всячески ограничивали доступность того или иного контента для пользователей. Поэтому сначала появились «‎торренты»‎, и они были довольно удобны и оказались удобнее, чем пойти покупать билет в кинотеатр или ждать 3-4 месяца (сколько правообладатели выдерживают) для того, чтобы вышло что-то на DVD. И потом еще идти в магазин и покупать это DVD. «‎Торренты»‎ позволили пользователям быстро получать доступ к контенту. К сожалению, возможно, не самым выгодным для правообладателя образом.

Потом, если вспомнить историю, появились легальные кинотеатры. У нас есть Apple, Netflix, HBO и прочее. Они предоставляли и предоставляют за разумные деньги доступ к определенному количеству контента.

Затем, понятное дело, «торренты» развились в онлайн-кинотеатры, потому что люди стали привыкать пользоваться онлайн-сервисами. И нашелся в интернете кто-то, кто обеспечивал доступ к контенту наиболее удобным для пользователя образом. Пусть монетизируя это показом рекламы. Этими кинотеатрами пользовались для того, чтобы смотреть контент, на который правообладатели накладывали жесткие ограничения. Там необязательно были мейнстримные последние фильмы.

Там были редкие фильмы, сериалы, которые западные правообладатели не продали в Россию и их невозможно посмотреть в российском кинотеатре или на русском языке в интернете легально.

Просто нашлись те, кто обеспечили более удобный доступ к самым широким массам пользователей, учитывая их интересы, а не интересы правообладателей.

Соответственно, сейчас закрытие сервиса в Голландии приведет к тому, что он откроется где-то еще. Закрыли один — появится другой. Здесь закрыли сервис, который отдавал контент [онлайн-кинотеатрам]. Потому что сами онлайн-кинотеатры работали и продолжают работать как витрина, а сам контент сохранен в другом месте. Некоторые онлайн-кинотеатры, конечно, начали испытывать проблемы, но через какое-то время они обязательно найдут новый способ доставки. И здесь никакие гуру информационной безопасности не помогут.

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Надо менять подход к так называемой интеллектуальной собственности и существенно сильнее защищать потребителей, а не голливудских дистрибьюторов и оптовых продавцов, которые наживаются на контенте под видом защиты авторских прав.