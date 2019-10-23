Мусоргский на месте полководцев

Уважаемый журналист «Новой газеты» Павел Гутионтов ярко и увлекательно, придерживаясь жанра детективного расследования, описал судьбу «Сквера полководцев» в Архангельском переулке («Новая газета», № 116). При этом уважаемый журналист не удосужился заглянуть в соседнее здание ФБГУК «Росконцерт», чтобы поинтересоваться, почему так беспокоящие его эстетический вкус бюсты окончательно покинули уютное местечко в центре Москвы.

А вот если бы Павел Семенович пообщался с коллегами из «Росконцерта», то узнал бы, что к его последовательным статьям в защиту сквера от «бронзовых монстров» «Росконцерт» и Российское военно-историческое общество отнеслись внимательно, и поэтому предложили провести встречу с руководством «Новой газеты» и вместе придумать новую концепцию сквера. Также ему стало бы известно, что штаб-квартира Военно-исторического общества уже не располагается в Петроверигском переулке, а находится в Петровском переулке, куда, собственно, и переехали Медведь и Фронтовая собака.

Напомним: они к основной экспозиции отношения не имели. Медведь, копия подарка Филиппинам, и Фронтовая собака очень полюбились детям из соседних домов, однако эти скульптуры своего рода талисман РВИО, потому и путешествуют вместе с хозяевами. Уточним, что на «Аллее правителей» в Петроверигском переулке размещались не просто «истуканы», а бюсты, созданные знаменитым Зурабом Церетели, а в «Сквере Полководцев» выставлялись скульптуры таких мастеров, как Андрей Ковальчук, Даниил Суровцев. Работы военных художников Студии Грекова были предоставлены для временной экспозиции, и потому в определенный день покинули сквер. На смену им пришли работы Александра Миронова, московского скульптора, чьи произведения находятся в музейных коллекциях, а вовсе не тех авторов, о которых пишет уважаемый журналист.

После того как собственником участка, на котором располагается сквер, с 1 октября 2019 года официально стал ФГБУК «Росконцерт», начались активные работы по смене экспозиции с целью организации комфортного культурно-просветительского пространства для жителей и гостей столицы. На обновленной территории будут размещаться экспозиции, охватывающие разные жанры искусства: от музыки и театра до архитектуры и живописи.

Первая экспозиция — «Красота и правда оперы: Мусоргский». Она приурочена к 180-летию со дня рождения композитора и подготовлена совместно с Российским национальным музеем музыки. Экспозиция в сквере будет доступна с 21 октября для всех желающих.

Обновление экспозиций «Росконцерт» будет проводить на регулярной основе. Планируется привлекать к сотрудничеству ведущие учреждения культуры России и крупнейшие информационные издания.