В Турине — пусто, в Лейпциге — грустно
В третьем туре Лиги чемпионов «Локомотив и «Зенит», ведя в счете по ходу встреч с «Ювентусом» и «Лейпцигом», в итоге проиграли
Фото: РИА Новости
Андрей Успенскийкорреспондент
К спаренным матчам, которые во многом определяют судьбу команд на групповом этапе, москвичи и питерцы подошли, казалось, в прекрасном расположении духа. Команды синхронно лидируют в чемпионате страны, демонстрируя качественный и результативный футбол. Да и после двух поединков в главном клубном турнире Старого Света «Локомотиву» и «Зениту» было чем похвастаться. Подопечные Юрия Семина, как вы помните, перед тем как продуть «Атлетико», одолели в гостях «Байер». А воины Сергея Семака и «Лиону» в гостях не уступили, и «Бенфику» на «Газпром-Арене» уложили на лопатки, обеспечив себе лидерство в группе G.
Красно-зеленые же занимали третью строчку в «группе смерти», отставая от испанцев и итальянцев всего на один пункт. И в Турин летели хоть и не в оптимальном составе (по-прежнему лечатся Федор Смолов и Мацей Рыбус), но не в статусе безнадежного аутсайдера. Примечательно, что свою еврокубковую карьеру «Локо» и Семин начинали в Кубке УЕФА именно матчем с «Юве» в сентябре 1993 года. Тогда Раванелли и Роберто Баджо трижды огорчили молодого Сергея Овчинникова.
Перед битвой на мокром поле «Альянц Стэдиум» Юрий Палыч сказал, что Криштиану Роналду они уважают, но не боятся, и даже потроллил комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна:
«Вот ты, Нобель, «Ювентусом» восхищаешься, а ты лучше «Локомотивом» восхищайся!»
И целый тайм «Локомотив» внушал. Броня из Хеведеса и Чорлуки была крепка и не давала КриРо и его крутым партнерам расшалиться, а Алексей Миранчук и Жоау Мариу, проявив креатив и смелость в одной из контратак, распечатали Войцеха Щенсны. Правда, после перерыва все железнодорожники перебрались на запасной путь и сосредоточились на обороне «вагончика» Маринато Гильерме, перестав даже изредка включать режим «сапсан» в тылу врага.
И хотя приятные и сенсационные 0:1 на табло сохранялись вплоть до 76-й минуты, ежу было понятно, что с такой пассивной философией задавить не знающую в этом сезоне поражений и перешедшую в тотальное наступление «Старую синьору» не удастся. Так и случилось. Аргентинцу Дибале хватило 120 секунд, чтобы дважды пробить бразильского вратаря гостей. Сил отыграться у «Локо», полностью утратившего контроль над мячом, уже не осталось. «Жаль, не довели хорошее дело до конца. Но своими ребятами я доволен» — так прокомментировал апеннинский исход, не принесший очков и премиальных, главный машинист.
Не довел дело до конца и «Зенит». Хотя Сергей Семак на пресс-конференции пообещал, что его клуб «постарается продемонстрировать в Лейпциге свой лучший футбол». Однако питерцы, которых, кстати, местная дружина в прошлом сезоне высадила из Лиги Европы, отнюдь не напоминали команду, отгрузившую шесть мячей «Ростову».
По сути, в саксонском городе почти повторился туринский сценарий. Первым же ударом в створ в середине тайма Ракицкий поразил ворота Петера Гулачи, и на этом «Зенит», выбравший, как и «Локо», оборонительную тактику, заметно успокоился. Но если москвичам не хватило до чуда 14 минут, то Дзюба и компания уже через 14 минут после перерыва очутились в роли догоняющих, проспав сначала фланговую атаку с уколом Лаймера, а затем и мощный выстрел австрийца Забитцера, забившего, наверное, самый красивый мяч 3-го тура.
Время на исправление ситуации было, но «Зенит», растерявший непонятным образом солидность и концентрацию и забывший, как правильно атаковать, выбраться из капкана не сумел. И даже после замен своего наставника создал лишь один голевой момент. А вот пропустить еще парочку «на флажке» от агрессивных и резвых «быков» мог вполне. Сергей Богданович хоть и признал, что «Лейпциг победил заслуженно, но объяснил поражение довольно странной фразой:
«У нас команда возрастная, а у немцев — более молодая и более быстрая, вот нам и было с ними сложно».
Что ж, теперь молодую, но не показавшую ничего выдающегося команду, нужно будет побеждать через две недели в Санкт-Петербурге. Пока же «Зенит» сохранил за собой второе место в таблице благодаря победе «Бенфике» над «Лионом» в параллельном матче.
Ну а «Локомотив» ждет 6 ноября Криштиану Роналду в «Черкизове». Болельщики советуют Юрию Палычу обязательно надеть его фартовую шапку-петушок.
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