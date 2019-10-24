В Ростове врачу-наркологу полиция подбросила наркотики

Очередное громкое дело о «сбыте наркотиков». На этот раз в Ростове-на-Дону. Обвиняемый — 38-летний врач-нарколог Николай Каклюгин. Ни следов отпечатков пальцев на пакете, который у него обнаружили в куртке, ни обысков у него дома. Но уже год в СИЗО. Скоро приговор. Грозит до 20 лет. В общем, все буднично, если тебя мало кто знает. Но в деле «ростовского Голунова» есть одно существенное отличие от всех остальных подобного рода дела — известны имена тех, кто подбросил ему наркотики. Эти имена на днях озвучила бывший подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная. Женщина призналась, что ее бывшие коллеги сфабриковали громкое уголовное дело о сбыте наркотиков, банально подбросив запрещенные вещества врачу-наркологу. Правда, рассказала она обо всем этом, только сама попав в СИЗО — по обвинению в фабрикации уголовных дел.

Николай Каклюгин. Фото из личного архива

Врача-нарколога Николая Каклюгина задержали вечером 19 октября 2018 года в Ростове-на-Дону. В тот день руководитель одной наркологической клиники пригласила его встретиться в кафе в центре Ростова, чтобы обсудить условия аренды офиса в Краснодаре. Они немного посидели в кафе, а потом она повела его за парк, где того внезапно и задержали. Затем врача перевезли в другой район города, где полицейские пригласили понятых и достали из кармана куртки Каклюгина сверток — там оказалось 10-15 граммов синтетического наркотика спайс. Врача обвинили в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере. Что было, мягко говоря, неожиданно и для самого Каклюгина, и для его родни — приверженцев ультраконсервативных взглядов.

Николай Каклюгин с 2015 года возглавлял в Краснодаре местное отделение организации «Матери против наркотиков» и, по рассказу родных, активно боролся с сектами, которые занимались реабилитацией наркозависимых. Сотрудничал с ультраконсервативным порталом «Русская народная линия». В своих публикациях утверждал, что Майдан на Украине организовали религиозные секты, которые теперь проникли и в Россию и готовят у нас «майдан»… Отдельно Каклюгин критиковал лидера российской организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) Никиту Лушникова, который будто бы связан с деятельностью украинского религиозного объединения «Царство Бога». Принял участие Николай Каклюгин и в создании фильма-расследования о деятельности НАС. По стечению обстоятельств именно после этого фильма Каклюгина задержали с конвертом.

Отец Николая Владимир Каклюгин рассказал «Новой», что в деле его сына нет ни прослушки, ни записей разговоров. Есть лишь секретный свидетель, который якобы указал на Николая.

По словам отца, не следователи даже не выясняли на допросе, откуда у Николая наркотики и куда он собирался их сбывать. Ну и самое главное — экспертиза не обнаружила на пакете отпечатков пальцев Каклюгина.

С марта 2019-го дело врача-нарколога рассматривает Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в лице председательствующего Алексея Попова. На очередном заседании в четверг, 17 октября, суд по ходатайству адвоката Павла Пешикова приобщил к материалам дела заявление недавно арестованной за фабрикацию других уголовных дел подполковника полиции Наталии Разумной — она рассказала, что дело против врача сфальсифицировали ее бывшие коллеги. Согласно бумаге, в фабрикации дела участвовали полицейские и сотрудники ФСБ. Разумная сообщила, что узнала об этом из разговоров с коллегами и начальством.

Она назвала имена сотрудников, которые якобы подбросили наркотики врачу.

Заказчиком уголовного дела, по ее данным, является тот самый лидер российской организации «Национальный антинаркотический союз» Никита Лушников. Сам Лушников, по информации СМИ, отрицал свою связь с делом Каклюгина и называл врача-нарколога «нездоровым человеком».

Подполковник полиции Наталия Разумная рассказала, что дело против врача сфальсифицировали ее бывшие коллеги. Правда, она в этот момент уже сама была в СИЗО. Фото из личного архива

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Николаю Каклюгину по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере и психотропных веществ в значительном размере» грозит от 10 до 20 лет в колонии строгого режима.

— Судебное разбирательство находится в финальной стадии. Через неделю будут прения, затем последнее слово моего сына, и думаю, обвинительный приговор… Заявление Разумной судья к материалам приобщил, но ходатайство о ее вызове в суд для дачи показаний отклонил, — говорит Каклюгин-старший. В июне 2019 года он записывал видеообращение к президенту Путину, но услышан не был.

Во время заключения в СИЗО Николай Каклюгин трижды объявлял голодовку, требуя, чтобы его дело расследовал центральный аппарат СК России. Около трех тысяч человек подписали петицию с требованием освободить врача. За него также вступался депутат Госдумы Николай Валуев. А 22 октября письмо в поддержку врача-нарколога написали российские священники. К ним присоединились писатели, публицисты, правозащитники и обычны граждане. Текст письма оказался в распоряжении «Новой».