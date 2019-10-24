В Ростове врачу-наркологу полиция подбросила наркотики

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Очередное громкое дело о «сбыте наркотиков». На этот раз в Ростове-на-Дону. Обвиняемый — 38-летний врач-нарколог Николай Каклюгин. Ни следов отпечатков пальцев на пакете, который у него обнаружили в куртке, ни обысков у него дома. Но уже год в СИЗО. Скоро приговор. Грозит до 20 лет. В общем, все буднично, если тебя мало кто знает. Но в деле «ростовского Голунова» есть одно существенное отличие от всех остальных подобного рода дела — известны имена тех, кто подбросил ему наркотики. Эти имена на днях озвучила бывший подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная. Женщина призналась, что ее бывшие коллеги сфабриковали громкое уголовное дело о сбыте наркотиков, банально подбросив запрещенные вещества врачу-наркологу. Правда, рассказала она обо всем этом, только сама попав в СИЗО — по обвинению в фабрикации уголовных дел.
Врача-нарколога Николая Каклюгина задержали вечером 19 октября 2018 года в Ростове-на-Дону. В тот день руководитель одной наркологической клиники пригласила его встретиться в кафе в центре Ростова, чтобы обсудить условия аренды офиса в Краснодаре. Они немного посидели в кафе, а потом она повела его за парк, где того внезапно и задержали. Затем врача перевезли в другой район города, где полицейские пригласили понятых и достали из кармана куртки Каклюгина сверток — там оказалось 10-15 граммов синтетического наркотика спайс. Врача обвинили в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере. Что было, мягко говоря, неожиданно и для самого Каклюгина, и для его родни — приверженцев ультраконсервативных взглядов.
Николай Каклюгин с 2015 года возглавлял в Краснодаре местное отделение организации «Матери против наркотиков» и, по рассказу родных, активно боролся с сектами, которые занимались реабилитацией наркозависимых. Сотрудничал с ультраконсервативным порталом «Русская народная линия». В своих публикациях утверждал, что Майдан на Украине организовали религиозные секты, которые теперь проникли и в Россию и готовят у нас «майдан»… Отдельно Каклюгин критиковал лидера российской организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) Никиту Лушникова, который будто бы связан с деятельностью украинского религиозного объединения «Царство Бога». Принял участие Николай Каклюгин и в создании фильма-расследования о деятельности НАС. По стечению обстоятельств именно после этого фильма Каклюгина задержали с конвертом.
Отец Николая Владимир Каклюгин рассказал «Новой», что в деле его сына нет ни прослушки, ни записей разговоров. Есть лишь секретный свидетель, который якобы указал на Николая.
По словам отца, не следователи даже не выясняли на допросе, откуда у Николая наркотики и куда он собирался их сбывать. Ну и самое главное — экспертиза не обнаружила на пакете отпечатков пальцев Каклюгина.
С марта 2019-го дело врача-нарколога рассматривает Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в лице председательствующего Алексея Попова. На очередном заседании в четверг, 17 октября, суд по ходатайству адвоката Павла Пешикова приобщил к материалам дела заявление недавно арестованной за фабрикацию других уголовных дел подполковника полиции Наталии Разумной — она рассказала, что дело против врача сфальсифицировали ее бывшие коллеги. Согласно бумаге, в фабрикации дела участвовали полицейские и сотрудники ФСБ. Разумная сообщила, что узнала об этом из разговоров с коллегами и начальством.
Она назвала имена сотрудников, которые якобы подбросили наркотики врачу.
Заказчиком уголовного дела, по ее данным, является тот самый лидер российской организации «Национальный антинаркотический союз» Никита Лушников. Сам Лушников, по информации СМИ, отрицал свою связь с делом Каклюгина и называл врача-нарколога «нездоровым человеком».
Николаю Каклюгину по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере и психотропных веществ в значительном размере» грозит от 10 до 20 лет в колонии строгого режима.
— Судебное разбирательство находится в финальной стадии. Через неделю будут прения, затем последнее слово моего сына, и думаю, обвинительный приговор… Заявление Разумной судья к материалам приобщил, но ходатайство о ее вызове в суд для дачи показаний отклонил, — говорит Каклюгин-старший. В июне 2019 года он записывал видеообращение к президенту Путину, но услышан не был.
Во время заключения в СИЗО Николай Каклюгин трижды объявлял голодовку, требуя, чтобы его дело расследовал центральный аппарат СК России. Около трех тысяч человек подписали петицию с требованием освободить врача. За него также вступался депутат Госдумы Николай Валуев. А 22 октября письмо в поддержку врача-нарколога написали российские священники. К ним присоединились писатели, публицисты, правозащитники и обычны граждане. Текст письма оказался в распоряжении «Новой».
Письмо в поддержку Николая Каклюгина
Недавно исполнился год со дня ареста и помещения нашего брата во Христе врача психиатра-нарколога Николая Каклюгина в места лишения свободы после подброса наркотических средств в крупном размере. У многих общественных деятелей страны, священнослужителей Русской православной Церкви его арест вызвал недоумение и волну обращений к властным и правоохранительным структурам в средствах массовой информации России. Николай Каклюгин много лет самоотверженно трудился в сфере противодействия наркоугрозе и деструктивным религиозным организациям, реабилитации наркозависимых и обвинение его в попытке сбыта крупной партии наркотиков в г. Ростове-на-Дону для многих его единомышленников, также как он профессионально работавших в этой важнейшем для духовного и физического здоровья нации деле, прозвучало как гром среди ясного неба.
Благочинный Приозерского округа, руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Сергий Бельков, Руководитель Миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Александр Новопашин , клирик Преображенского собора города Кимры Тверской епархии протоиерей Андрей Лазарев, которые много лет работали вместе с Николаем Каклюгиным сразу отмели предположение о его возможной наркозависимости и причастности к наркотрафику и выступили в его поддержку.
Материалы уголовного дела, возбужденного против православного христианина, врача-психотерапевта и нарколога только укрепили уверенность в его невиновности: на пакетах с наркотическим зельем и внутри них нет отпечатков пальцев и следов его ДНК, в его ноутбуке отсутствуют данные о его связях с поставщиками и потребителями наркотиков, его телефон был похищен лицами, проводившими его задержание, а органами следствия не был организован этого важного вещественного доказательства в уголовных делах, связанных с незаконным наркооборотом. Следователи не стали проводить обыски в месте его проживания, хотя обычно это следственное действие позволяет выявить следы наркотика, весы, являющиеся неопровержимыми уликами преступной деятельности. В деле отсутствуют данные оперативно-розыскной деятельности, предшествующие задержанию («прослушивание телефонных переговоров», «наведение справок», «наблюдение», получение информации от негласных источников и т.п.) и свидетельствующие о преступной деятельности.
В уголовном деле присутствуют подтасовки, заменялись листы уже после окончания расследования. В ходе расследования следователем допускались изуверские способы получения подписи под документами, когда Николай Каклюгин по состоянию здоровья не мог давать показания, что засвидетельствовано медицинскими работниками СИЗО-3 ГУФСИН России по РО, однако органы прокуратуры не реагировали на многочисленные нарушения, допущенные в ходе следственных действий, отраженные в жалобах адвокатов.
Нет реакции надзирающих органов и на преступление, совершенное против Николая Каклюгина, когда его, терапевтического больного, поместили в палату психоневрологического отделения областной тюремной больницы, отобрав ранее прописанные лекарства. Николаю Каклюгину было трижды отказано в его посещении священником для обряда причастия.
Также было отказано епископу Каменскому и Камышловскому Мефодию и 16 священникам Ростовский апелляционным судом в изменении меры пресечения с заключения Николая Каклюгина под стражей на домашний арест.
В ходе предварительного расследования ростовскими следователями были блокированы ходатайства адвокатов, направленные на поиск истинных владельцев наркотиков и лиц, способствующих незаконному осуждению Николая Каклюгина. Затем эта ситуация повторилась на судебном заседании, когда судья отклонил сразу 9 ходатайств представителей защиты.
Вышеуказанные факты, на наш взгляд, говорят не только о правовом нигилизме, глубоко проникшем в правоохранительные структуры, их коммерциализации, но и
о равнодушии представителей прокуратуры, ее бездуховности, пренебрежении тысячелетними христианскими традициями многими из тех, кому доверена охрана законности в стране.
Своими действиями представители силовых структур, допустившие беззаконие по отношению к Николаю Каклюгину, провоцируют очаги социальной напряженности в нашем и без того проблемном обществе, играя на руку тем, кто заинтересован в его расколе и дальнейшей его фрагментации, разрозненности.
Не за горами заключительное заседание и, соответственно, приговор (оправдательный, либо все-таки обвинительный) по делу Николая Каклюгина, православного врача и общественного деятеля.
Мы постоянно следим за ходом судебного расследования и надеемся на его благоприятный исход.
Мы обращаемся ко всем тем, от кого зависит дальнейшая судьба врача психиатра-нарколога Николая Каклюгина: еще раз внимательнейшим образом проверьте убедительность доводов и доказательств стороны обвинения, не допустите дальнейшего пребывания человека, который посвятил свою жизнь служению России, без вины за решеткой.
Вячеслав Перевезенцев, священник
Андрей Лоргус, священник
Дионисий Кузнецов, священник
Алексей Уминский, священник
Дмитрий Першин, иеромонах
Виктор Гавриш, священник
Георгий Букин, священник
Александр Архангельский, писатель, журналист
Константин Момотов , священник
Тимина Анна Леонидовна, художник, Нижегородская область
Серей Титков, священник,
Марк Мазитов, священник
Евгений Маленкин, эксперт Общественной палаты Челябинской области
Наталья Чернышова, специалист по видеоконтенту, Краснодар
Евгения Цыганкова, юрист, Москва
Наталья Лисовая, журналист, редактор сайта protivnarko.ru
Константин Оськин, пенсионер
Андрей Кордочкин, священник
Дионисий Поздняев, священник
Крылатова Татьяна Александровна, психиатр, научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ
Андрей Лазарев, настоятель храма Вознесения Господня, директор центра помощи наркозависимым, заместитель председателя отдела по Благотворительности и социальному служению Тверской Епархии, член Координационного совета синодального отдела Московской Патриархии
Вартан Полотайко, предприниматель, г. Новочеркасск
Серафим Сашлиев, корреспондент телеканала «Спас»
Александр Дубовой, священник
Анна Вострова, фотограф
Сергей Марканов, социальный работник в Региональной Общественной Организации поддержки Русской Православной Церкви РОО «Милосердие»
Алексей Забелин, священник
Надежда Юдина, главный редактор сайта «Национальный Медиа-Союз», Москва
Владимир Семенко, писатель, журналист
Дмитрий Рындя, диспетчер
Александр Никишин, аналитик, публицист, член Союза журналистов России
Владислав Бегляров, директор Благотворительного Фонда «Остров», г. Кисловодск
Людмила Щипунова, пенсионерка
Александр Ситников, священник
Филипп Парфёнов, священник
Анна Габолаева, бухгалтер
Андрей Цыганов, гл. редактор РИА «Катюша», сопредседатель Координационного совета патриотических сил СПб и ЛО
Кирилл Веревкин, менеджер по наружной рекламе
Сергей Чесноков, координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!»
Лариса Лысенко Валерьевна, ведущий научный сотрудник Южного федерального университета, Ростов-на-Дону
Георгий Солдатов, координатор юридического крыла Всероссийского общественного движения «Сорок Сороков», руководитель юридического отдела АНО «Правозащитный аналитический центр»
Дмитрий Симанков, директор АНО Региональный Центр Социальной Адаптации «ТВОЙ КРОВ», Алтайский край
Валерий Габрусенко, канд. техн. наук, доцент.
Анжелика Гончарова, педагог-организатор
Лука Тимин, художник реставратор, предприниматель
Ирина Сафрыгина, программист
Людмила Панькова, домохозяйка, многодетная мама
Ольга Климова, домохозяйка
Александр Селихов, священник, клирик Никольского собора г. Льгова Курской области
Клара Власова, уборщица
Геннадий Логинов, артист государственной хоровой капеллы Республики Абхазия
Ольга Островерхова, домохозяйка
Елена Суковач, дизайнер по текстилю
Николай Исполинов, начальник спортивной сборной команды Российской Федерации по современному пятиборью
Ирина Ермакова, вице-президент Академии геополитических проблем
Светлана Немчинова, специалист по социальной работе, клинический филиал 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», г.Москва
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