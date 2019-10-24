«Не полностью соответствуют службе»

О странной смерти 34-летнего Рустама Клычева в 23-м отделе полиции Петербурга «Новая» рассказывала подробно. 21 февраля 2018 года, около 17.30, оперативники задержали мужчину возле его дома на окраине города якобы за административное правонарушение: он был слегка нетрезв, ему вменили ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство» за нецензурную брань.

В 17.58 на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Рустам выложил видео, записанное в полицейской машине после задержания: «Посадили… в полицию, за что — сам не понимаю. «Избили» (слово изменено. — Н. П.), вот смотрите, чтобы потом никто ничего не говорил, что я это все придумываю, выдумываю. Видите, какая нога», — говорит задержанный на камеру, показывая кровь на голени, и добавляет со смехом: «Это все замечательно. Ну что же, буду держать вас в курсе дела со всем этим. Буду держать вас в курсе». Однако «прямой эфир» продлился не более двух минут. В 17.59 мужчина выложил в «ВК» второе видео.

Поглаживая окровавленную ногу, пояснил: «Это меня так одобрил местный блюститель порядка… За то, что я высказал ему свое мнение».

В тот же день в 22.20 в камере для задержанных реанимационная бригада скорой констатировала смерть Клычева от удушья.

Рустам Клычев. Фото из личного архива

Следствие рассматривало две версии трагедии: убийство и суицид. Полицейские уверяли, что задержанный сам наложил на себя руки. Родные погибшего изначально не верили в самоубийство:

— Это бред! — настаивает вдова Наталия Клычева. — Муж работал водителем-машинистом автопогрузчиков и тракторов, содержал меня и детей, поскольку я была в декрете. На момент гибели супруга нашей младшей дочери исполнилось всего 10 месяцев, старшей 27 февраля — 15 лет. Мы выплачивали ипотеку, рассчитанную еще на восемь лет. Рустам очень хотел жить. В конце концов, если бы он решил свести счеты с жизнью, то мог бы сделать это проще: мы живем на 9-м этаже.

Еще одним аргументом, убеждающим Наталию в насильственно й смерти мужа, стало его последнее СМС, отправленное ей из отдела полиции после 18 часов: «Ты не представляешь, что они со мной тут делают».

Затем Рустам перестал выходить на связь.

Уголовное дело ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило 22 февраля 2018 года по ст. 293 ч. 2 УК РФ — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (предусматривает до пяти лет лишения свободы). В октябре этого года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Следствие пришло к выводу, что Клычев сам повесился в то время, пока его сосед по камере спал.

Клычев с женой и старшей дочерью. Фото из личного архива

«У сотрудников полиции имелась возможность наблюдения за задержанным посредством просмотра изображений камер видеонаблюдения, но в связи с расположением видеокамеры, а также качества изображения запечатлеть момент смерти Клычева не представилось возможным, — говорится в постановлении о прекращении уголовного дела. — Сотрудники не имели фактической возможности и юридической обязанности постоянного наблюдения за задержанным».

21 февраля 2018 года в 23-м отделе полиции работали оперативный дежурный Елена Гальперина и помощник оперативного дежурного Александр Татарников. После внутренней проверки обоих привлекли к дисциплинарной ответственности и предупредили о неполном служебном соответствии. В действиях Гальпериной и Татарникова следователи нашли нарушения «Наставлений о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД после доставления граждан». Проверка подтвердила, что сотрудники не обеспечили содержание Клычева в условиях, исключающих угрозу жизни и здоровью.

Прекращение уголовного дела Наталия Клычева с помощью адвоката правозащитной организации «Зона права» Дмитрия Герасимова обжаловала сначала в Невском районном суде, а затем — в Горсуде Петербурга. Но обе инстанции согласились со следствием.

У 23-го отдела полиции Петербурга. Фото из личного архива

23 октября вдова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Клычева считает, что даже если муж решил совершить суицид, то наличие камер видеонаблюдения обязывало сотрудников отдела осуществлять непосредственный контроль над действиями задержанного. По мнению женщины, главная причина трагедии в ненадлежащем исполнении обязанностей полицейскими:

— По утверждению следователей, тело Рустама в камере обнаружили только спустя 20 минут после смерти и то случайно: сотрудники отдела пришли за ним для проведения следственных действий, — отмечает Наталия. — Нарушив приказ МВД, при водворении в камеру у мужа не изъяли всех вещей, при помощи которых он мог повеситься. А сама камера была оборудована штырями, облегчающими эту задачу.

— Российская Федерация в лице следственных органов не выполнила обязательство по проведению эффективного расследования в отношении должностных лиц полиции, — сказал «Новой» адвокат Дмитрий Герасимов. — Поскольку национальные суды не вняли нашим разумным доводам и признали действия полиции и следствия законными и обоснованными, будем апеллировать к международному правосудию.