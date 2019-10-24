Провокация в пакете

Вечером 22 октября в офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» вбежал неизвестный человек с пакетом и закричал, что заместитель председателя Андрей Маяков якобы взял спрятанные внутри пакета деньги. За мужчиной неожиданно вошли представители федеральных телеканалов с камерой. А затем и силовики, которые заявили, что в организации будет обыск. В пакете с деньгами, по словам главы комитета Андрея Бабушкина, оказался муляж. А Андрей Маяков задержан за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По сообщению СК, Андрей Маяков подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По мнению следствия, Маяков хотел получить от человека, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, два с половиной миллиона рублей в обмен на проверку законности приговора. И первый транш (200 тысяч рублей) он якобы получил 22 октября. «В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

22 октября — как раз тот день, когда в офис организации пришли с обыском и когда туда ворвался мужчина с пакетом (в котором, как выяснилось позже, был муляж). Сотрудники «Комитета за гражданские права» и сам Андрей Маяков в это время готовились к лекции Школы общественного защитника прав человека.

— Этот гражданин позвонил и сказал Маякову: я хочу с вами встретиться. Маяков говорит: да, хорошо, — пересказывает произошедшее «Новой» глава комитета и член Совета по правам человека Андрей Бабушкин. — Потом этот человек пришел в офис и заявил Маякову, что хочет передать ему деньги (пожертвование), уговаривал, чтобы он забрал их. Маяков отправил его к коменданту. Тогда этот мужчина пошел к коменданту, но она отказывалась брать деньги просто так, сказала, что нужно оформить договор.

В конце концов, когда она начала оформлять договор пожертвования, в офис ворвались журналисты НТВ, РЕН ТВ, сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции.

По словам члена правления комитета Юлии Перепеловой, «[Ворвавшийся в офис мужчина] пакет, по сути, и не отдал. Когда ему сказали «идите оставляйте пожертвование, оформляйте договор», он даже тогда его не отдал никому в руки. Потому что, видимо, понимал, что что-то странное получится».

Перепелова рассказала «Новой», что никто из тех, кто вломился в офис, так и не объяснил, что происходит. «Андрей Владимирович [Бабушкин] звонил и в СК, и в ФСБ. Ему говорят: это не наши люди. И наряд полиции (мы его вызывали) к нам так и не приехал. А из окна слышно, как на Андрея кричат, чтобы он в чем-то признался».

Неизвестные люди в офисе «Комитета за гражданские права». Фото: Юлия Перепелова/Facebook.com

Сотрудников организации выгнали на улицу и не пускали внутрь, как и адвоката, который не мог попасть к своему подзащитному около часа.

Все это время, говорит Бабушкин, Маякова убеждали признаться в том, что он мошенническим путем пытался получить деньги у некоего гражданина, отбывающего наказание в месте лишения свободы.

Имя этого человека неизвестно, однако, как рассказал Бабушкин, «установлено, что по просьбе этого человека комитет многократно оказывал ему помощь. Пожертвование с его стороны было бы совершенно нормальным». Одно из ключевых направлений деятельности комитета — оказание юридической помощи людям, находящимся в местах заключения, а также освобожденным из них. Однако, как выяснилось уже позже, пришедший в тот день в офис комитета мужчина вовсе не собирался делать пожертвование.

После экстренного допроса в офисе комитета Маякова увезли в Следственный комитет. Единственное, что он успел сказать, выйдя на улицу: его допрашивали в связи с «делом Малкова», фигуранты которого обращались в комитет за правовой помощью. «Мы оказывали ему помощь, писали по нему статью», — сказал Маяков.

Партия «Яблоко», членом которой является Андрей Бабушкин, выпустила заявление о том, что взяла под контроль ситуацию с «Комитетом за гражданские права». «На фоне последних новостей о фактическом разгроме Совета по правам человека, членом которого является Бабушкин, об иске Минюста о ликвидации движения «За права человека», о 250-тысячном штрафе для пермского «Мемориала» визит силовиков в офис одной из самых уважаемых правозащитных организаций страны воспринимается однозначно — доверия к государству нет, — заявил заместитель председателя «Яблока» Александр Гнездилов.

Следственный комитет тем временем сообщил, что Маяков уже был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. В 2016 году его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Согласно данным следствия, 16 сентября 2015 года Маяков получил от фигуранта уголовного дела, которое расследовалось в органах полиции, не менее 900 тысяч рублей — якобы чтобы дать взятку сотруднику прокуратуры Северо-Восточного административного округа Москвы. Как сообщает «Медиазона», защита Маякова тогда указывала, что он оказывал платные юридические услуги не как член «Комитета за гражданские права», а как руководитель НКО «Центр доступного правосудия». После получения денег Маяков был задержан. В 2018 году он вышел на свободу условно-досрочно.

Андрей Маяков в Бабушкинском районном суде. Фото: Юлия Перепелова/Facebook.com

— У него проблемы с сердцем и спиной, — рассказывает Перепелова. — В день он пьет очень много таблеток.

Если сейчас ему выберут меру пресечения в виде ареста, я просто не представляю, что с ним будет в СИЗО.

Бабушкинский районный суд арестовал Андрея Маякова до 22 декабря.