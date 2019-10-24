Побег от «Величия»

Люблинский суд Москвы объявил в розыск одного из обвиняемых по делу «Нового величия» Сергея Гаврилова, который сбежал из-под домашнего ареста. Накануне стало известно, что он покинул Россию и попросил политическое убежище на Украине. Его дело теперь выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру. Однако этот побег не помешал суду продолжить рассмотрение основного дела. Прокуратура продолжает представлять свои видеодоказательства.

Сергей Гаврилов. Фото: РИА Новости

На скамье подсудимых восемь человек. Четверо из них находятся под стражей: Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков, остальные — Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ).

23 октября издание «Грани.ру» со ссылкой на собственный источник сообщили, что Гаврилов уехал из России на Украину и попросил там политическое убежище. Позже пограничная служба Украины передала, что на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области 26-летний россиянин пересек границу и заявил, что ему необходимо политическое убежище. Россиянин якобы заявил о преследовании со стороны властей из-за участия в протестных акциях. Источник Би-би-си в Государственной пограничной службе Украины подтвердил изданию, что имя молодого человека Сергей Гаврилов.

Заседание в Люблинском суде началось с выступления председательствующего Александра Маслова, который зачитал представление от инспектора ФСИН. В документе было указано, что 23 октября был потерян сигнал с браслета Гаврилова, когда он находился дома. Когда сотрудники ФСИН прибыли на место, электричество в квартире было обесточено, внутри царил беспорядок, никого не было, телефон Гаврилова был отключен.

Прокурор сразу заявил ходатайство об изменении меры пресечения Гаврилову на заключение под стражу, также обвинитель предложил его дело выделить в отдельное производство и объявить в розыск. Защитник обвиняемого Анна Стремоухова просила отклонить это заявление, поскольку она до сих пор не знает о местонахождении своего подзащитного.

Судье потребовалось всего пять минут, чтобы принять решение. Он полностью удовлетворил ходатайство обвинения: выделить в отдельное производство дело в отношении Гаврилова, материалы направить в прокуратуру, а подсудимого объявить в розыск. «Меру пресечения Гаврилову изменить на заключение под стражу при его обнаружении», — постановил судья.

Затем он возобновил слушания с просмотра видеозаписи, обвинитель продолжил представлять доказательства. Крюков попытался выступить с пояснением после произошедшего инцидента на последнем заседании, когда они с Костыленковым пытались порезать вены в суде, и процесс пришлось отложить. Сейчас конвой усилил контроль над всеми подсудимыми и тщательно проверяет их перед заседанием. В этот раз они в «аквариуме» находились в наручниках на протяжении всего заседания. Крюков заявил, что этот поступок они совершили в знак протеста, когда им отказали изменить меру пресечения на домашний арест.

«Я не имею претензий к конвою и администрации СИЗО. Заключение под стражей ничем не обосновано. Мне очень тяжело эмоционально переживать это, мне плохо. Все видят, что дело резонансное и ничего собой не представляет. Почему я лишен свободы, когда другие фигуранты находятся на свободе по тем же основаниям? Я устал терпеть эти издевательства.

В тюрьме мне незачем находиться, тюрьма разрушает человека, тюрьма разрушает семью. Его лишают всяких ценностей. Меня ждут мои родные, мне нужно продолжать обучение.

Ваша честь, прошу меня понять и услышать», — сказал Крюков.

Но судья перебил подсудимого и попросил говорить по существу дела.

— Вы сейчас всех призываете, я также призываю, уважаемые участники процесса. Есть понятия — сроки. Это в ваших интересах. Нужно дойти до логического завершения, все нужно услышать, проверить и дать оценку, — парировал председательствующий.

— Поэтому я хотел бы сказать пару слов о судебной системе, — продолжил Крюков.

Но судья снова перебил и попросил не превращать судебный процесс в «место для митинга». На этом слушания продолжились с просмотра очередной видеозаписи стороны обвинения.

Другому фигуранту дела, Павлу Ребровскому, отменили приговор, и дело отправили на новое рассмотрение из-за нарушения условий досудебного соглашения, на это время его отпустили под подписку. Он отказался от признательных показаний и заявил, что на предварительном следствии его допрашивали под давлением, а следователь обещал ему условный срок. В настоящее время его дело поступило в Люблинский суд, дата заседания пока не назначена.