«Неспособность и нежелание»

Сенатор США от республиканцев Марко Рубио и сенатор Кристофер Кунс от демократов 17 октября направили запрос генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В запросе американские политики просят Миссию ООН в Центральноафриканской Республике провести собственное расследование убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, произошедшее 30 июля 2018 года в ЦАР, где журналисты снимали фильм о деятельности российской частной военной компании «Вагнер».

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: EPA

Аналогичный запрос американские сенаторы уже направляли в ООН 15 августа 2018 года через две недели после убийства. Однако тогда сенаторы просили Антониу Гутеррешу только содействовать «прозрачному и объективному расследованию убийства российских граждан». На этот запрос тогда Гутиерреш ответил незамедлительно: «Все усилия Миссии ООН в ЦАР будут приложены для того, чтобы оказывать содействие властям в расследовании убийства в соответствии с международными стандартами. В том случае, если сотрудникам МИНУСКА станет известна какая-либо дополнительная информация, касающаяся убийства, то она будет передана местным властям».

Напомню, Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике — МИНУСКА — развернута в ЦАР с апреля 2014 года. Согласно международному мандату, основная цель ее деятельности — защита гражданских лиц и поддержка переходных процессов в раздираемой гражданской войной Центральноафриканской Республике. Внушительный контингент МИНУСКА имеет все полномочия, специалистов и технические возможности для проведения собственного независимого расследования на территории ЦАР. Именно поэтому американские сенаторы обращаются к Генеральному секретарю ООН Гутиеррешу.

Из материалов центра «Досье». Группа МИНУСКА прибыла на место расстрела российских журналистов в 6 утра

В начале этого года 13 января группа международных экспертов в составе специального представителя ООН по юридическим вопросам и уголовному производству, специального представителя ООН по защите права на свободу слова, независимого эксперта по продвижению демократии, а также членов рабочей группы ООН по вопросам деятельности ЧВК на предмет нарушения прав человека направили российским и центральноафриканским властям запросы, в которых поставили ряд принципиальных вопросов относительно хода расследования убийства.

В частности, эксперты просили власти представить информацию относительно деятельности ЧВК «Вагнера» на территории ЦАР, на каком законодательном основании эта кампания присутствует в республике, какие функции выполняет в стране. Спустя три месяца, 12 апреля 2019 года, российские власти ответили формальной отпиской, оставив все важные вопросы без ответа. Власти ЦАР вообще не потрудились отвечать.

«Ни власти Российской Федерации, ни власти ЦАР до сих пор так и не провели объективное и тщательное расследование», — пишут сенаторы в запросе Гутиеррешу.

Американские специалисты подробно изучили все доступные материалы, касающиеся убийства российских журналистов. Основываясь на материалах расследования медиа-центра «Досье», на кадрах документального фильма телекомпании CNN о ЦАР, вышедшем в августе этого года, а также на материалах «Новой газеты», — сенаторы указывают: с момента своего прибытия в ЦАР и до момента убийства российские журналисты были под пристальным наблюдением сотрудников местной жандармерии, которые, в свою очередь, координировали свои действия с российскими гражданами, связанными с ЧВК «Вагнера», включая офицера Александра Сотова и Валерия Захарова — советника по безопасности президента ЦАР Туадеры. Расследование центра «Досье» показывает, что «структуры, связанные с <…> бизнесменом Евгением Пригожиным, на регулярной основе платили и платят денежные вознаграждения чиновникам ЦАР, включая шефа жандармов и министра внутренних дел республики».

Самое главное, на что обращают внимание сенаторы: несмотря на большой массив документов, «свидетельствующих о причастности людей, связанных с Пригожиным, к убийству журналистов, Следственный комитет Российской Федерации отказывается проверять даже возможность причастности этих людей к преступлению и изучать добытые независимыми расследователями доказательства.

Личные вещи убитых месяцами находились в посольстве РФ в Банги и не отправлялись в Москву, следователи отвечают отказом на допросы по делу Александра Сотова и Валерия Захарова. Вместо этого российские власти продолжают настаивать, что журналисты были убиты местными бандитами с целью ограбления. По словам потерпевших, российские власти саботируют расследование, а согласно добытой информации центра «Досье», люди Пригожина имели непосредственное влияние на ход предварительного расследования убийства, проводимого в ЦАР, и напрямую подкупали местных чиновников».

Президент ЦАР Туадера в Сочи на форуме Россия — Африка. Фото: РИА Новости

А в это время президент Путин на полях африканского саммита в Сочи встретился с президентом ЦАР Туадерой. Президенты отметили «высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов в вопросе расследования убийства российских журналистов». И, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, высказали положительный «настрой», чтобы «расследование завершилось определением виновных в этом убийстве». Американские же сенаторы требуют конкретики, справедливо подчеркивая:

прошло больше года со дня убийства, российские и африканские власти саботируют расследование и просят помощи у миссии ООН в ЦАР.

«Принимая во внимание неспособность и нежелание властей ЦАР и России проводить всестороннее, прозрачное и объективное расследование убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, мы просим вас в соответствии с положением хартии ООН «О защите гражданского населения», которое является основой действия мандата ООН на территории ЦАР, — провести собственное расследование смерти журналистов».