Синтаксис против пунктуации

Самиздатовский «Синтаксис» вошел в историю как предтеча печатного «Синтаксиса», созданного Розановой и Синявским для противостояния консервативной части позднесоветской эмиграции. Но идея назвать журнал именно так, подчеркнув важность порядка слов, а не выбора лексики, принадлежит Алику Гинзбургу, на которого Синявские всегда уважительно ссылались.

Первый «Синтаксис» был машинописным и просуществовал два года. Вышло три номера: сколько народу перепечатало стихи оттуда — не узнает никто и никогда. В июле 1960 года Гинзбург был арестован, у него изъяли архив, но не нашли в нем ничего антисоветского: он просто собирал стихи приятелей и сверстников и складывал из них машинописный альманах, по пять стихотворений от каждого из десяти авторов в каждом номере. Пришить Гинзбургу антисоветчину не смогли, зато установили, что однажды он сдавал экзамен за друга, и посадили на два года за подделку документов. Действительно, статьи, которая бы карала за перепечатку стихов, тогда не существовало, но, в принципе, Гинзбург был занят самым крамольным делом, просто еще ненаказуемым: создавал альтернативу советской прессе. В СССР опасней всего считались частные, низовые инициативы: безынициативность масс была залогом их безопасности для власти, безропотности, равнодушия к собственному положению. Гинзбург отважился делать свой журнал, и это он сейчас распространяет стишки, а дальше может перейти на прокламации.

Он был не единственным, кому не хватало советской прессы и легальных публикаций, но его «Синтаксис» — единственный самиздат в то время, на котором проставлены выходные данные, есть адрес и телефон издателя. Гинзбург искренне полагал, что не от кого прятаться. И в самом деле, легальные и полулегальные поэты, которые у него печатались, не писали ничего формально антисоветского. Иное дело, что умение интерпретировать любые тексты, не имеющие официальной визы, не прошедшие политическую и вкусовую цензуру, всегда было присуще органам. Как, скажите, воспринимать такой, например, текст уже знаменитого в Москве Сергея Чудакова, впоследствии адресата стихов Бродского «Имяреку, тебе…»:

Приходят разные повестки.

Велят начать и прекратить.

Зовут на бал. Хотят повесить.

И просят деньги получить.

И только нет от Вас конверта,

Конверта и открытки в нем.

Пишите, лгите. Ложь бессмертна,

А правда — болевой прием.

Но почтальон опять не хочет

Взойти на пьедестал-порог,

А может быть, ночную почту

Ночной разбойник подстерег.

Какая в том письме манера?

И если холод, если лед,

То пусть разбойник у курьера

Его и сумку отберет.

А если в нем любовь и ласка,

То нужно почту торопить —

На легкой голубиной лапке

Кольцо с запиской укрепить.

И небо синее до глянца,

И солнце сверху на дома,

И воркование посланца,

И воркование письма.

Согласитесь, что-то не так, чувствуется скрытое отвращение автора к разнообразным повесткам и тоска по совсем другим письмам, авторы которых его бы любили. Это что же, он ожидает любви от государства? Считает правду недозволенным болевым приемом?

Участникам «Синтаксиса», в отличие от издателя, студента журфака, ничего не было. Во всех отношениях ничего, потому что в официальную литературу их тоже постарались не пустить: Аронов ничего крамольного туда не дал (даже стихи о краковском гетто, так и оставшиеся в столе, вполне невинны), — но первую книгу он издал незадолго до смерти и печатался главным образом в газете «Московский комсомолец», где и работал. Его не запрещали, но и не разрешали, и жил он в довольно мучительном статусе подпольного гения. Таков же был статус верлибриста Владимира Бурича. Ахмадулину спасала ранняя слава, и к моменту выхода ее подборки в «Синтаксисе» она давно печаталась, — но смотрели на нее всю жизнь косо, и поддержка диссидентов, неизменно благородная, тоже ей даром не проходила. Чудаков печатался исключительно как журналист, и то чаще всего под чужими именами. Сапгир существовал в легальном поле исключительно как детский поэт. Александра Тимофеевского вызвали в КГБ, а потом расторгли с ним договоры, и до перестройки знали его в основном как автора песенки крокодила Гены.

Третий, «ленинградский» номер «Синтаксиса» вызвал почему-то наибольшую ярость у начальства, у всех его авторов были крупные неприятности, и все они оказались у советской власти на плохом счету — и Бродский, у которого там появилось пять вполне советских стихо-творений, и Кушнер, и Нонна Слепакова, которую вызывали в ГБ многажды и печатали крайне неохотно. В ленинградском номере в самом деле было что-то такое недопустимое, неправильное: вот, казалось бы, вполне нормальные с советской точки зрения стихи Глеба Горбовского, не какие-нибудь «Фонарики ночные», а обычные пролетарские стихи.

Жадно спал,

Пожирая сон,

Кровожадно спал,

Точно грыз...

Часто вздрагивал,

Как вагон,

Завывал самолетом вниз.

И не сон в него —

Сам он в сон

По-пластунски полз,

Танком пер!

...Чтобы встретить утро

В упор, —

Даже спящий —

Работал он.

Но в том-то и крамола, что пролетарское здесь — синоним загнанного, угнетенного, безнадежного, отсюда и мрачное название этих стихов — «Вечнорабочий». Что хорошего-то? И Уфлянд — не придерешься, а ясно, что голос у него совершенно не наш:

Любимая скончалась незаметно.

Лежала горестная, тихая.

Болела.

Ах! лучше б умерла Елизавета —

Бельгийская старушка-королева.

Бабуся мне не сделала худого,

Но также и не сделала добра.

Мне с нею было б даже неудобно

Под ручку выйти со двора.

Тем более на танцы, на каток.

Морщинистая, седенькая, хроменькая.

Ее бы сразу свел с ума поток

Прохожих у кинотеатра «Хроника».

А в королевской форменной скуфейке,

В фамильных старомодных украшениях,

От пирожка за сорок три копейки

Старушка б отказалась с отвращением.

Возможно также, что она неграмотна.

И на ногах не туфельки, а пимы.

Ах! Все-таки какая это драма:

Нечаянная смерть любимой!

Или вот, еще откровеннее:

ПОСЛЕ СИМФОНИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА

Я вылеплен не из такого теста,

Чтоб понимать мелодию без текста.

Почем узнаю без канвы словесной я:

Враждебная она

Или советская?

А песню

Я люблю:

Текст и мелодию.

Она ведь элемент понятья «Родина».

Как дом, дорога, солнца жар.

И в музыке она главнейший жанр.

Знай я хотя бы две хороших песни,

Певцом бы сделался уже сегодня я.

Но это неосуществимо,

Если

Стараются писать одни симфонии.

Немудрено, что Уфлянду — самому талантливому из круга молодых ленинградских авангардистов — путь в литературу был закрыт накрепко, знали его единицы. Такова была судьба большинства авторов «Синтаксиса», потому что быть политически «не нашим» — это еще полбеды. А вот эстетически «не нашим» — это уже заявка на другой человеческий тип, и потому наказуемо; и Гинзбург начинал небось с поэтического альманаха, а потом составил книгу материалов по делу Синявского и Даниэля, после чего пришлось уже составлять книгу по процессу Гинзбурга–Галанскова. И Галансков был всего лишь поэтом, а умер в лагере в 33 года за политику. Словом, поэзия в 1959–1960 годах была куда более рискованным и недозволенным делом, чем прямые недовольства; и в «Синтаксисе» было больше свободы, чем в любых антисоветских кружках.

А все потому, что тогдашняя интеллигенция верила в свободу, доверяла ей. Это и есть самая недопустимая крамола. Нынешняя ни во что не верит, и хотя к услугам ее весь интернет — в стихах ее совершенно нет кислорода, того запретного и необходимого элемента, без которого литературы не бывает.

Гинзбургу впоследствии вернули архив, он передал его в общество «Мемориал». А сам Гинзбург в 1979 году, во время третьего своего срока, был обменян на советских разведчиков и выслан в США, где умер в 2002 году и лежит теперь на кладбище Пер-Лашез рядом с другими свободными людьми вроде Оскара Уайльда.

Туда им и дорога, отщепенцам. Как написала та же Слепакова: «От огромного младенца непостижно рождены, мы — два взрослых отщепенца, щепки, мы лететь должны, потому что наше зренье прорывает пелену, и внушает подозренье, и вменяется в вину».