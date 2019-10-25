Трамп и его кумиры

Один из ведущих американских интеллектуалов современности Уолтер Рассел Мид назвал неожиданный триумф Дональда Трампа в ноябре 2016 года «джексонианским бунтом» против сложившейся системы формирования политических элит и их подходов к решению накопившихся политических и экономических проблем. Трамп стал собирательным образом полнейшего отторжения двухпартийной системы, ведь он, будучи несистемным кандидатом, с разгромом выиграл республиканские праймериз, легко обойдя таких матерых классических политиков, как Тед Круз, Марко Рубио и Кристи Крис.

А победа над опытнейшей Хиллари Клинтон, которая имела поддержку всех ведущих медиа, и вовсе стала эпической.

Именно этот образ «джексонианца», который слепил для одиозного миллиардера правый идеолог Стивен Бэннон, разбавил мейнстрим и создал новую реальность.

Дональд предан этому амплуа и делает последовательные шаги в этом направлении: после избрания он посетил могилу Джексона и повесил в своем кабинете его фотографию. Иными словами, новый феномен, который часто называют трампизмом, — это не более чем реанимированная традиция джексонианства.

Теперь немного истории. Седьмой президент Соединенных Штатов Эндрю Джексон заложил основу концепции, которую позже назовут «джексоновской демократией» (или концепцией американского национализма). Будучи военным, он отличался прямолинейностью, грубостью и не принимал принципы аристократической политкорректности, которая была присуща элитам того времени. Джексон считал главным приоритетом укрепление государственности за счет усиленной центральной власти во главе с сильным президентом. Любая угроза государству (как внутренняя, так и внешняя) должна быть нейтрализована жесткими силовыми методами.

Именно при его президентстве был принят печально известный закон о переселении индейцев, в результате чего некоторые племена (в основном поддержавшие британскую агрессию еще в 1812 году) понесли существенные человеческие потери. Будучи выходцем из семьи протестантских ольстерских шотландцев (Scottish-Irish), Джексон верил в сакральную миссию белых американцев как ядра, формирующего национальную элиту, а также в важность протекционизма в экономике и борьбу с банковским лобби.

Для сторонников Джексона Америка — это священная земля, имеющая свой естественный код, заложенный отцами-основателями, и задача всех правителей — защищать эти ценности, а не подвергать их экспериментам. Свою кампанию по переизбранию 1832 года он выстроил на полном противопоставлении традиционной элитарной системе. Его политическая линия, радикальный подход к решению социально-экономических проблем и философия видения Америки были поддержаны большинством голосов.

Если принять в расчет тот факт, что Трамп следует заветам своего кумира, то можно предположить, что в 2020 году он сделает ставку на усугубление конфликта с системными элитами. Демократы и противники действующего президента в Республиканской партии уже готовятся к войне, используя все возможные шаги, включая постоянные угрозы импичмента. Компроматы, коррупционные сделки, поиски грязных историй и связей позволяют сделать предположение о том, что грядущий цикл будет одним из самых ожесточенных и насыщенных в американской истории. В целом следующий избирательный этап — это второй раунд битвы недовольного неорганизованного большинства (народ) и организованного меньшинства (элита).

Нынешний расклад сил показывает, что при отсутствии форс-мажоров Демократической партии будет сложно отбить Белый дом. Во-первых, за эти три года социальная и электоральная база джексонианцев-трампистов только укрепилась и расширилась. Несмотря на наличие определенных неразрешенных проблем, популизм Трампа конвертируется в реальный положительный рейтинг. Во-вторых, многие влиятельные республиканцы в конгрессе выбрали режим личностной лояльности президенту, поддерживая его начинания во внутренней и внешней политике. В-третьих, даже при всем негативном отношении к Трампу расколотая Республиканская партия не станет идти на риск поддержки иных кандидатов.

И, наконец, демократы более сосредоточены на внутрипартийной борьбе. Сегодня среди «ослов» сложилось два условных лагеря: «старая группа» во главе с бывшим вице-президентом Джо Байденом и «социал-популисты», где тон задают сенатор Берни Сандерс и молодая звезда — Александрия Окасио-Кортес. Они раздирают электоральную базу, создавая кризисные противоречия, которые профессионально используются политтехнологами Трампа.

Одно останется неизменным и в 2020 году: усиливающийся фактор президента Владимира Путина в контексте внутриамериканских противостояний.

Путинизм стал главным инструментом противников Трампа. Идеологическое обоснование этому простое — именно российский лидер больше всех боится возвращения в Белый дом либеральных сил, которые не позволят России навязывать миру правую идеологию. Для демократов путинизм — это повторение джексонианства в его наиболее радикальной форме: концепция государственного суверенитета как высшей и абсолютной ценности, борьба против глобализма и активная пропаганда национальной консервативной повестки по всему миру.

Кроме того, активно развивается нарратив о том, что в Овальном кабинете Москве выгоден президент-джексонианец, который разделяет видение Путина о разделении сфер влияния и многополярности. Иными словами, по другую сторону создается фронт не столько против Трампа, сколько против идей джексонианства-путинизма, становящихся популярными и привлекательными по всему миру.