Аресты под импичмент

В минувшую среду вечером в вашингтонском аэропорту им. Даллеса были арестованы советские эмигранты Лев Парнас и Игорь Фруман, давно получившие американское гражданство и проживающие во Флориде. У них были билеты в один конец до Вены, куда они в последнее время зачастили.

В тот же день в Сан-Франциско был взят под стражу их подельник, тоже натурализованный американец, Андрей Кукушкин. По делу также проходит коренной американец — 44-летний Дэвид Коррейя, который объявлен в розыск.

Все четверо характеризуются в пресс-релизе федеральной прокуратуры как бизнесмены. Сообшают, что 47-летний Парнас — брокер по профессии. Он, 53-летний Фруман и 46-летний Кукушкин обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения запрета на финансирование иностранцами американских предвыборных кампаний, за которое каждому грозит до пяти лет тюрьмы.

Парнасу и Фруману также вменяются сговор с целью финансирования от чужого имени федеральных предвыборных кампаний (тоже до пяти лет), лживые заявления (до пяти лет) и фальсификация документов, поданных в Федеральную избирательную комиссию (до 20 лет).

В связи с подготовкой ипичмента президента Трампа имя его адвоката Руди Джулиани у всех на устах, потому американская пресса и вынесла в заголовки то обстоятельство, что Парнас и Фруман помогали Джулиани проталкивать на Украине расследование причин, по которым сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена взяли в 2014 году в совет директоров частной газовой компании «Бурисма холдингс» Миколы Злочевского, хотя Байден-младший до того мало что знал об Украине и энергоносителях.

Толчком к началу подготовки импичмента послужил июльский телефонный разговор Трампа с президентом Украины, в котором американец попросил помощи в расследовании обстоятельств загадочного трудоустройства Байдена-младшего, которому платили в районе 83 тысяч долларов в месяц.

В мае Джулиани заявил, что Парнас и Фруман являются его клиентами. Сейчас, впрочем, их представляет не он, а другой бывший трамповский адвокат, Джон Дауд, который заявил Конгрессу, что они помогают Джулиани в рамках его работы на Трампа.

Парнас, например, в июле завтракал вместе с Джулиани с тогдашним посланником США на переговорах с Украиной Куртом Волкером. Как показал впоследствии Уолкер на Конгрессе, Джулиани упомянул за столом, что занимается Байденом.

Парнас, эмигрировавший в США с Украины, заявил «Вашингтон пост» что в конце прошлого года они с Фруманом организовали Джулиани разговор по скайпу с бывшим украинским генпрокурором Виктором Шокиным.

В прошлом году Байден-старший публично хвастался тем, как он заставил правительство Украины уволить Шокина, пригрозив лишить Киев американских гарантий на миллиард долларов.

Лагерь Трампа говорит, что Байден избавился от прокурора, поскольку тот подбирался к его сыну. В начале сентября Шокин под присягой дал заявление адвокатам украинского олигарха Дмитрия Фирташа, ожидающего в Австрии экстрадиции в США. В заявлении говорилось, что Шокин действительно подбирался к Байдену-младшему и был смещен под давлением американцев.

Как говорит Парнас, в январе этого года они с Фруманом устроили Джудиани встречу с нынешним генпрокурором Украины Юрием Луценко, приезжавшим в Нью-Йорк.

Бывший совладелец холдинга «Киев–Донбас» Леонид Ройтман сообщил мне, что в сентябре нынешний его совладелец Александр Левин, глава еврейской общины Киева и президент Всемирного форума русскоязычного еврейства, познакомил Парнаса и Фрумана с олигархом Игорем Коломойским, которого они просили помочь им устроить встречу Джулиани с президентом Зеленским.

По сведениям Ройтмана, американские гости не внушили Коломойскому доверия. И он отказал им, решив, что познакомит Джулиани с президентом Украины и без их участия. Знакомство пока не состоялось.

Пресса США уделяет связям арестованных с Джулиани огромное внимание, хотя в 21-страничном обвинительном документе он ни разу не упоминается.

Самым колоритным местом этого документа является рассказ о том, как некий российский предприниматель вознамерился заработать на стремительной либерализации марихуаны в США и обзавестись лицензиями на ее розничную продажу в ряде штатов, в частности, в Неваде.

Он перевел в Америку в два присеста миллион долларов, которые обвиняемые щедро жертвовали местным политикам, скрывая при этом происхождение денег.

В сентябре 2018 года заговорщики собрались в Лас-Вегасе, чтобы обсудить операцию в Неваде. По словам прокуратуры (которая в прошлом возглавлялась никем иным, как Джулиани), они приняли меры для сокрытия источника денег, поскольку Кукушкин якобы отметил его «российские корни и нынешнюю политическую паранойю вокруг этого», имея в виду Рашенгейт.

По словам прокуроров, Парнас и Фруман прежде не проявляли интереса к политической жизни, но он внезапно появился у них в 2016 году, когда первый пожертвовал Трампу и другим республиканцам 50 тысяч долларов.

Парнас объяснил «Вашингтон пост», что он страстно хотел помочь Трампу, поскольку вырос в Нью-Йорке и продавал трамповские кооперативные квартиры еще при отце нынешнего президента Фреде Трампе.

В обвинительном документе говорится, что в марте прошлого года они с Фруманом решили улучить свое материальное положение и заодно «обеспечить политические интересы по крайней мере одного украинского государственного деятеля, с которым они сотрудничали».

«Украинского деятеля, — добавил в четверг на пресс-конференции главный федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман, — который добивался смещения посла США на Украине».

Речь идет о Мари Йованович, которую Трамп действительно уволил весной. Руку к ее увольнению, по словам «Уолл-стрит джорнэл», приложил техасский конгрессмен-республиканец (сейчас уже бывший) Пит Сешенс, к которому Парнас якобы обратился за помощью. В мае прошлого года Сешенс послал госсекретарю Майку Помпео письмо, в котором заявил, что посол Йованович хулит Трампа в частных разговорах.

Если верить газете, Трамп уволил ее после того, как Джулиани сказал, что Йованович ставит ему палки в колеса за границей и мешает попыткам расследовать поведение Байденов на Украине.

Парнас и Фруман пожертвовали ни много ни мало 325 тысяч долларов политическому комитету America First Action, который финансировал кампанию Трампа, и 15 тысяч — другому аналогичному комитету. Деньги для этого они одолжили, но заявили в отчетности, что их пожертвовала основанная ими за месяц до того компания Global Energy Producers, якобы занимавшаяся экспортом-импортом сжиженного газа.

В прошлом году общественная организация Сampaign Legal Center послала жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что эти 325 тысяч имеют подозрительное происхождение и явно поступили из другого источника. Жалоба рассматривается до сих пор.

По словам прокуроров, чтобы запутать следы, Фруман нарочно писал свою фамилию в отчетности неправильно: «Фурман».