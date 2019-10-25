Кадыров против Кадырова



В четверг вечером телекомпания «Грозный ТВ» разместила в своих соцсетях видеосюжет с компроматом на племянника Рамзана Кадырова — Ислама Кадырова.

В 2012 году 25-летний Ислам возглавил мэрию Грозного, эту чрезвычайно «хлебную» должность он занимал три года. В 2015-м, за многочисленные коррупционные нарушения был «разжалован» своим дядей и переведен на куда менее «доходную» должность руководителя администрации главы республики. Воровать на этой должности с прежним размахом было нечего, разве что средства, выделенные на расходные материалы и премии сотрудникам. Вот за систематическую невыплату премий на Ислама Кадырова и пожаловались две сотрудницы администрации, близкие подруги Рамзана Кадырова. С этого момента и началось падение Ислама, которого уличили помимо коррупции еще и в пристрастии к наркотикам. Свою роль сыграло и неудавшееся покушение на главу Чечни в 2016 году, к которому оказался причастен двоюродный брат Ислама Кадырова.

Внутреннее расследование неудачного покушения на Рамзана Кадырова проходило очень жестко. С ним оказался связан племянник главы Чечни Ислам Кадыров и руководитель его администрации. Он появился на публике с гипсом на обеих руках. Май 2016 года

Однако в сюжете «Грозного ТВ», посвященном причинам отставки племянника Рамзана Кадырова, речь идет не столько о воровстве и психотропах, которые по словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Керимова Ислам Кадыров начал употреблять после автокатастрофы, сколько о «неприемлемых методах» работы с населением.

Сюжет начинается с кадров, на которых Ислам Кадырова орет и тычет электрошокером в женщину, гораздо старше себя.

Слышно, как трещит электрошокер. Кадыров требует от женщины ответа: «Куда дела деньги? Куда дела деньги?»

Еще через пару секунд нам показывают вторую женщину, также явно старше Кадырова. Кадыров сидит перед чеченками в хулиганской манере на столе, болтает ногами, ходит по кабинету, в правом кармане брюк отчетливо виден электрошокер. Затем он говорит: «Мы вот так придумываем [историю для публики] и человека убиваем». Угрозу убийством он повторяет несколько раз: «Или я тебя (обращаясь к одной из женщин) в мечети опозорю, а потом на окраине убью, или — тебя (поворачивается к другой женщине)». Закадровый голос поясняет: «Женщины упорно не признаются в совершении преступления. Не остается никакого другого способа, кроме как запугать преступниц…».

После этого Ислам Кадыров спрыгивает со стола и подходит к женщине со словами: «Я тебя убью. Я тебя убью. Специально на камеру это говорю». И бьет ее электрошокером по руке (слышен треск). Затем он бьет электрошокером другую женщину.

В конце концов, Ислам Кадыров прогоняет женщин: «А ну, свалили отсюда». Одна из женщин делает Кадырову замечание о недостойном поведении, и тогда охранник Кадырова говорит: «Слышь, пасть закрой и не балаболь».

Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером. Кадр чеченского телевидения

На четвертой минуте сюжета Кадыров бьет током (слышен характерный треск электрошокера) мужчину, сильно старше самого Ислама. Закадровый голос поясняет, что так Кадыров борется с мошенниками, допрашивая незаконно задержанных людей уже несколько часов. Допрос мэр Грозного проводит в своем кабинете, ловко обращаясь с элекрошокером. Закадровый голос поясняет: «Электрошокер на записях, [оказавшихся в распоряжении канала «Грозный ТВ»], показывается неоднократно. Мы не будем показывать каждый из этих моментов. Их много. В ход также идут различные психологические способы воздействия…». Под этим эвфемизмом авторы сюжета подразумевают угрозу фальсификации уголовных дел по обвинению в причастности к терроризму, если задержанные не сознаются в мошенничестве: «Ислам Кадыров пытается получить от одной из женщин имена и фамилии сообщников. Начинается шантаж о приписывании пособничества известным во всем мире террористам».

Все происходящее снимают сотрудники чеченского телевидения.

Затем в сюжете показывают, какими методами Кадыров боролся с жителями Грозного, не оплатившими коммунальные услуги. В сопровождении начальника ГУВД Грозного Абушейха Висмурадова (родного брата Абудзейта Висмурадова, руководителя СОБРа «Терек» и самого близкого друга Рамзана Кадырова) Ислам Кадыров обходит поздним вечером квартиры неплательщиков. В сюжете это называют «ночными визитами», которые Ислам Кадыров «проводил регулярно в сопровождении мэрии, силовиков, представителей коммунальных служб». На шестой минуте сюжета показывают пожилого человека в красной футболке.

Закадровый голос поясняет: «Этого старика, недовольного формой общения, скручивают».

Далее идут кадры, на которых мужчина кричит на Ислама Кадырова, а за это начальник ГУВД Грозного Абушейх Висмурадов применяет к старику физическое насилие. Заламывает руки, бросает на пол и, очевидно, бьет. Судя даже по этому сюжету, все подобные «квартирные рейды» проходили с участием Висмурадова и сотрудников полиции, которые, по сути, действовали, как «вышибалы» при Исламе Кадырове.

Однако главной и единственной мишенью сюжета является Ислам Кадыров.

Абушейх Висмурадов — на самом деле высокопоставленный чеченский силовик, член семьи не менее известной в республике, чем семья Кадыровых, — авторами сюжета никак не идентифицируется. В конце сюжета авторы сообщают, что все 8 часов записей о «недозволенных методах» работы Ислама Кадырова переданы в МВД по ЧР и по ним идет проверка (об этом говорит замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев). Лейтмотив сюжета: глава Чечни Рамзан Кадыров не знал о проделках своего племянника, а когда узнал — продемонстрировал всей республике, что «таким людям не место в органах государственной власти».

Глава Чечни вступил на очень опасный для его власти путь — путь российского закона. На заднем плане — Ислам Кадыров. Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Сам по себе сюжет беспрецедентен для Чечни, в которой власти всегда отрицали обвинения в совершении таких тяжких преступлений, как незаконные задержания и пытки.

Однако, самое сенсационное в этом сюжете — вовсе не кадры, на которых Ислам Кадыров тычет в людей электрошокером.

Сенсационно другое. Впервые Рамзан решился наказать выходца из своего окружения по всей строгости российского закона.

И это — тектоническая подвижка в чеченской реальности, в которой российская правоохранительная система существовала только для устрашения простого населения. И никогда — для элиты.

Сложно понять, почему Кадыров принял такое решение. Но совершенно очевидно, что это напрямую связано с масштабной зачисткой элиты, которая идет в Чечне последние три месяца.

Репрессии начались в августе вскоре после отставки Ибрагима Темирбаева — мэра Аргуна, второго по численности города Чечни. Причиной стало нелояльное отношение чеченских чиновников к главе Чечни и к его семье (в том числе и потому, что на место Ибрагима Темирбаева пришел 28-летний племянник Рамзана Кадырова Хас-Магомед, продолживший традицию назначения на ключевые и самые «доходные» посты в республике родственников главы Чечни).

Должность мэра Аргуна давала Темирбаеву большие возможности. Позиция «советника Кадырова», наоборот, была ничем не обеспечена. За публичную критику своего нового назначения Темирбаев был задержан, его пытали

Повод к расправе дала прослушка телефонных разговоров Темирбаева, в которых он и его собеседники — высокопоставленные чиновники и силовики, как бывшие, так и действующие, критиковали главу Чечни. Темирбаев был незаконно задержан и помещен в один из подвалов на территории правительственного комплекса в Грозном. В результате пыток он начал давать показания на тех, кто когда-либо каким-то образом высказывал неуважение к Рамзану Кадырову. Многие из этих людей, их родственники и ближайшее окружение также были задержаны и подвергнуты избиениям и пыткам.

В статье «Чистка класса люкс» мы подробно описали способы расправы с высокопоставленными задержанными, отметив, что они, в общем, типичны для сегодняшней Чечни, в которой жертвами аналогичных массовых репрессий становились разные категории граждан — от потребителей наркотиков и подозреваемых в экстремизме до представителей местного ЛГБТ-сообщества. Однако разница между простыми жителями Чечни и попавшими в опалу выходцами из ближнего круга Кадырова все-таки была существенной — против последних никогда не возбуждали уголовные дела и никогда не отправляли на скамью подсудимых. Эта принципиальная разница сохранялась до вчерашнего дня, до сюжета об Исламе Кадырове, самым важным в котором являются слова «видеозаписи переданы в российские правоохранительные органы для проверки и последующего возбуждения уголовного дела».

Насколько далеко зайдет Рамзан Кадыров в желании продемонстрировать окружению силу своей единоличной власти — не ясно.

Даже те кадры, что показаны «Грозным ТВ», могут утянуть в тюрьму не только Ислама Кадырова, но и многих других, кого глава Чечни вовсе и не планировал наказывать по всей строгости закона.

Более того, пока проверку в отношении Ислама Кадырова проводит УМВД Грозного, хотя это — прямая подследственность республиканского следственного комитета, так как Ислам Кадыров являлся на момент совершения преступления мэром Грозного, то есть «выборным должностным лицом органа местного самоуправления» (статья 447 УК РФ). Понятно, почему проверка поручена МВД Чечни (оно полностью контролируется Рамзаном). Но этот правовой казус легко исправить, а вот отозвать саму проверку и замять уголовное дело — уже невозможно. Так как это будет свидетельствовать о слабости Кадырова.

Как ни странно, правовой иммунитет, который Кадыров распространил и на свое ближайшее окружение, на самом деле ограничил его власть над чеченской элитой. И в результате, Кадыров не может расправиться с нелояльными ему людьми так, как ему бы этого хотелось. Он не может их ликвидировать. Он не может их даже уволить. Они слишком публичны. Именно поэтому Апти Алаудинов каждый раз возвращается в свой кабинет после очередного «информационного слива» об уже принятом Кадыровым решении о его увольнении.

Апти Алаудинов даже выпустил видеоопровержение о том, что он не предавал Кадырова. Кадр: Youtube

Но в этот раз, видимо, обида на свое окружение у Кадырова возобладала, и глава Чечни принял без преувеличения историческое решение. Он вступил на очень опасный для его власти путь — путь российского закона. Как показывают и история, и практика, одной высокопоставленной жертвой российское правосудие никогда не удовлетворяется. Ислам Кадыров будет первой такой жертвой, но точно — не последней.