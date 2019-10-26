Как Егор Крид стал сатанистом

Я и раньше подозревал, что в нем есть что-то дьявольское. Не может человек столько лет петь откровенную чушь и занимать первые позиции в чартах. Тут явно не обошлось без вмешательства темных сил. Окончательно все расставила по местам экспертиза «Национального совета социальной информации», вывешенная на сайте Роскомнадзора. Там черным по белому написано: сатанист! И что гораздо хуже — русофоб.

Материалы экспертизы висели на сайте, а потом были стыдливо удалены. Но осадочек остался: как известно, дыма без огня не бывает. Аргументы у экспертов железные: «Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи».

Единственное, чего они не объяснили: как сатанизм связан с русофобией? Кто сказал, что сатана против России? Возможно, ему как раз нравится то, что происходит у нас в стране.

Нечто подобное было проделано год назад с Хаски. У него эксперты нашли призывы к каннибализму в песне о Родине. Странно, что тем же приемом не воспользовались с Кридом. Открываем его свежий клип, и что же видим: простые русские люди занимаются сельскохозяйственными работами на лоне природы, а среди них разгуливает этот татуированный сатанист. Клип называется «Сердцеедка». Эксперты, нет ли в этом каннибализма?

Но нет, тут работали тоньше, на нюансах. Проанализировали, например, его артистический псевдоним. Он, по мнению экспертов, может ассоциироваться у молодежи с компьютерной игрой Assassin’s Creed — кредо убийцы, а также древнерусским словом «кривда», «синонимом лжи, антонимом правды и истины». Егор Кривда — звучит!

Насколько правы эксперты, ясно из первого же комментария на официальной странице Крида: «Не интересовался раньше творчеством Егора, сорри. Но раз теперь он «сатанист» и «русофоб», то я здесь». Какие вам еще нужны экспертизы?

И сразу же зазвучали голоса (лживые, разумеется) о том, что за травлю Крида кто-то хорошо заплатил. Иными словами, перед нами заказ. Я далек от того, чтобы подозревать уважаемых экспертов в продажности, но давайте уделим внимание и этой версии.

Вариант первый. Экспертам заплатил Крид ради повышения собственной популярности. Ведь у нас сейчас, как в советское время: если запрещают, значит, стоит послушать, почитать, посмотреть. Там ведь тоже не дураки, плохого артиста не запретят. Но какая Криду еще нужна популярность, если он и так звучит из каждого утюга?

Вариант второй. Недавно Крид расторг контракт с лейблом Тимати Black Star, и вот теперь Тимати его мочит.

Но тут загвоздка: Тимати и сам рэпер. А значит, слова про сатанизм и русофобию относятся и к нему.

Кто так обзывается, тот сам так называется. Почему-то люди, которые вот уже год атакуют рэп, этого фактора не учитывают. Помимо условно протестных рэперов и условно нейтральных есть еще лояльные рэперы. И, о ужас, их большинство. Травля рэпа бьет по ним в первую очередь, мешает им зарабатывать.

Вариант номер три. В недавнем интервью Дудю Егор Крид рассказал о своем конфликте с главой «Русской медиагруппы» Владимиром Киселевым. В итоге, по словам Крида, Киселев пригрозил сломать ему жизнь. Но сатанизм — как-то мелко для Киселева. И разве это называется «сломать жизнь»? Наоборот: люди с таким диагнозом живут себе и не тужат, делая карьеру в бизнесе и политике.

И, наконец, версия политическая. Летом Крид в инстаграме посочувствовал женщине, которую полицейский ударил в живот на митинге. Это уже ближе к правде. Сочувствие к женщине, с точки зрения «Национального совета социальной информации», — сатанизм в чистом виде. Но сатанизм не помешал Криду сыграть на спойлерском шашлыкинге в парке Горького. Он вообще много раз проявлял себя как вполне лояльный артист. Что ж это получается: в лагере провластной попсы теперь не застрахован никто? Григорию Лепсу и Стасу Михайлову приготовиться?

Что будет дальше? А ничего. Отменят пару концертов и успокоятся. Ну сатанист и сатанист. Что мы, сатанистов не видели? У нас, если родина прикажет, сатанистом станет любой.