ЧВК Золотова

Петр Саруханов / «Новая газета»

После своего создания Росгвардия мелькала в новостях в основном в связи с госзакупками капусты и последовавшим после этого вызовом Навального на дуэль со стороны генерала Золотова. Однако этим летом в Москве о росгвардейцах, совершающих уличные подвиги, начали писать десятки тысяч людей. Это создавало известные неудобства.

Во-первых, непосвященные в военно-охранительные тайны граждане часто путали полицейского, избивающего их дубинкой, спустив предварительно забрало, и росгвардейца, делающего то же самое в той же экипировке. Такая невнимательность граждан обижала обе стороны.

Во-вторых, слово «гвардеец» в русском языке не очень прижилось в принципе, так что первая ассоциация — это романы Александра Дюма. Если Золотов — наш Ришелье, то где же искать мушкетеров?

Наконец, слово «росгвардеец, как и «нацгвардеец», просто не очень благозвучно и длинновато. Особенно если с ним составлять какие-то сложные фразы вроде

«Испытывая моральные и физические страдания, росгвардейцы шли под градом бумажных стаканчиков».

Предлагаю простое решение, чтобы разрешить эти филологические трудности. В русском языке есть старинное, пусть и иностранное по своему происхождению, слово, целиком отражающее кредо организации Золотова — жандармы. Жандарм дал показания в суде против граждан. Жандарм избил человека. Жандармы препятствуют свободе собрания. Четко, ясно, фонетически великолепно, вызывает известный ассоциативный ряд. Службу генерала Золотова подобный лейбл тоже не должен фраппировать, ведь там собираются государственники, которые чтут наши традиции. Давайте попробуем говорить по-русски.

Итак, жандармы взяли в блокаду село Урдома, рядом с многострадальным Шиесом. Без объявления войны и чрезвычайного положения местным жителям запретили покидать оцепленную зону. Все это происходит в интересах коммерческой компании ООО «Технопарк», которой жители много месяцев мешают строить «экотехнопарк» — или попросту свалку отходов. Взаимоотношение с жителями в последние дни вышло на новый уровень: теперь против них используют настоящую жандармерию, да еще и пригнанную из соседнего региона. Как справедливо отмечает спецкор «Новой» Татьяна Брицкая, банкет в защиту «инновационного частного бизнеса» парадоксально оплачен из наших карманов налогоплательщиков — и как бы с жителей села потом еще и неустойку за переработку не выставили.

Эта новость, фактически повествующая об отмене на территории Архангельской области Конституции России, приходит на фоне других патриотических новостей об усилении отечественного присутствия в Африке. Там предположительно полноправными хозяевами жизни являются наши частные военные компании (ЧВК), с непрозрачным финансированием, но формально совершенно независимые от государства. И в какой-то момент становится очень трудно разобраться: кто и на какой территории проводит эту военно-полицейскую операцию. Может быть, это ЧВК в Центральноафриканской Республике защищает местного диктатора, а может быть, —

это жандармерия, то есть, простите, Росгвардия, обороняет московский мусор от граждан России.

Методы, камуфляж и люди везде примерно одни и те же: такая вот внутренняя колонизация.

Говорят, что параллельно генерал Золотов пытается монополизировать весь частный охранный бизнес страны. Естественный и закономерный шаг к статусу силового предпринимателя: на зачистке Урдомы много не заработаешь.