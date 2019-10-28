«Обещали пакостить и пакостят»
На политолога Крашенниникова завели дело за оскорбление властей. Это одна из первых попыток привлечь известного оппозиционера по этой статье
Мария ЕфимоваКорреспондент
На политолога Федора Крашенинникова составили протокол по статье о неуважении к власти. Поводом стал июньский комментарий в его телеграм-канале по поводу очередного административного ареста сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. Крашенинников высказался о судьях, приговоривших Волкова к 15 суткам административного ареста после того, как он вышел из спецприемника, уже отсидев 20 суток. В полиции посчитали, что политолог «тем самым выразился в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, в данном случае судей Российской Федерации, как органа, осуществляющего государственную власть».
Протокол составили из-за жалобы некоего Салавата Хазиева. Крашенинников заявил «Новой газете», что не знает этого человека. «Я только потом, когда узнал его имя, посмотрел в интернете, обнаружил, что он директор каких-то шиномонтажек, и в общем-то никогда никакими политическими делами вроде бы не занимался. Для меня абсолютно странно и удивительно, что он зачем-то вдруг решил вот заняться политикой» — сказал он.
До этого, 15 октября, у Крашенинникова прошел обыск по делу ФБК об отмывании денег, которое было возбуждено в августе. Во время него у политолога забрали компьютер: «Он был запаролен, это был iMac, я поэтому уверен, что они в нем едва ли что-то нашли. Тем более, по делу ФБК там точно не было абсолютно ничего».
В рапорте лейтенанта полиции Назаровой говорится, что сотовый оператор предоставил силовикам информацию о том, что телеграм-канал зарегистрирован на номер, принадлежащий Крашенинникову. Политолог действительно значится создателем канала «ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА», но в мессенджере у него скрыт номер телефона. IT-специалист Михаил Климарев объяснил «Новой газете», что телеграм-канал регистрируется на конкретного пользователя, а к нему уже может быть привязан номер телефона, который можно скрыть. Если номер скрыт, то он будет отображаться только в случае, если он предварительно есть в контактах.
Именно после обыска правоохранители смогли окончательно установить, что телеграм-канал, в котором был опубликован комментарий, принадлежит Крашенинникову, потому что он писал о произошедшем с использованием личных местоимений, говорится в рапорте. «Я связываю это (происходящее — ред.) с попыткой каких-то людей здесь, в Екатеринбурге, в Свердловской области, давить на меня за мою гражданскую позицию из-за моих оппозиционных взглядов, за то, что я критично отзываюсь о губернаторе Свердловской области, главе Екатеринбурга, о, так сказать, местном альянсе власти и Русской православной церкви очень активно выступал по поводу всей этой ситуации, вокруг сквера, которая у нас была, — рассказывает Крашенинников. — Мне за это обещали разные люди завуалированно пакостить, вот и пакостят».
О том, поступило ли дело политолога в суд и, если будет заседание, то когда — пока ничего не известно, уведомлений об этом он не получал. «У меня есть адвокат, если будет назначен суд, то вот судье и будем давать объяснения. А пока что тут можно делать — ничего нельзя сделать — спокойно дальше продолжать в том же духе», — говорит Крашенинников.
Адвокат политолога Алексей Бушмаков рассказал, что не может делать никаких далеко идущих выводов по поводу дела. «Работаем с тем, что есть и все», — сказал он.
Дело против Крашенинникова стало одним из первых попыток привлечь к ответственности за оскорбление властей известного представителя оппозиции.
В тот же день политик Дмитрий Гудков вместе со своим юристом Юлией Федоровой подал жалобу в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти. В ней говорится, что закон не соответствует как российскому законодательству, так и международному праву. «[Он] позволяет применять к гражданам меры принуждения, устанавливает серьезное наказание за нарушение норм, но при этом не отвечает принципу правовой определенности нормативных правовых актов», — отмечается в жалобе. До этого Гудков пытался потребовать через Верховный суд отменить закон, но тот не принял иск, объяснив отказ тем, что требование относится к компетенции Конституционного суда.
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