В середине октября по регионам прокатилась вторая «волна» обысков по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). В Краснодаре полицейские нагрянули к детскому врачу и бывшему координатору «Открытой России» Яне Антоновой, фигурантке дела об участии в деятельности «нежелательной организации». Накануне у ее матери в рамках «дела ФБК» арестовали счета, на которых хранились все сбережения для сына-инвалида. Ни она, ни Яна не имеют никакого отношения к ФБК и к самому политику Навальному.

Миллионы для сына

Об аресте банковских счетов матери бывшего координатора «Открытой России» в Краснодаре Яны Антоновой стало известно днем 28 октября. 70-летней пенсионерке (она попросила не называть ее имени) приписали долг в размере 75 миллионов рублей по делу против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.

На счетах женщины были деньги, которые она начала копить около 20 лет назад на будущее для сына — инвалида детства первой группы (сейчас ему 25 лет). Недавно к накоплениям прибавились средства, вырученные от продажи квартиры. В сумме арестовано около пяти миллионов рублей.

«Мама знает, что ее сын никогда сам себя обеспечить не сможет. Какая пенсия по инвалидности, вы сами знаете, — сказала «Новой» Яна Антонова. — Мама в шоке. У нее отняли все деньги, которые она копила десятилетиями. Мама надеется, что решение московского суда будет опротестовано».

Абсурдность этой ситуации доказывает то, что ни Яна, ни ее мама никак не связаны с ФБК, отметил адвокат Александр Валявский:

«Ее мама теперь не может купить даже лекарства. Это явно незаконно и к праву отношения не имеет».

Яна и сама подтверждает, что не является сторонницей Навального, хотя и придерживается оппозиционных взглядов. «Почему меня к нему решили приписать? Думаю, ни я, ни он не можем ответить на этот вопрос. Сам Навальный узнал о моем существовании только сейчас».

Действительно, вскоре после ареста счетов матери Яны политик опубликовал в соцсетях гневный пост о следователях, которые ведут дело ФБК, а следом еще одно сообщение. «Потом думаю «а чего я никогда такого имени не слышал — Яна Антонова», — написал Навальный. — Оказалось, она вообще никогда не имела отношения к нашему штабу. Не работала у нас и волонтером не была».

Яна Антонова. Фото из социальных сетей

Неотложные обыски

Мама Яны Антоновой узнала о существовании ФБК лишь 15 октября. В тот день силовики пришли с обысками к оппозиционерам и в региональные штабы Навального в 30 регионах России. Следственные действия не обошли стороной и семью Яны.

Пожилую женщину допрашивали два часа без адвоката. Пенсионерке не разъяснили ее права и не сообщили, что она может отказаться от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких).

У нее изъяли телефон, оставив без связи с внешним миром. Врачам при необходимости она бы позвонить не смогла.

Мобильник и банковские карточки забрали во время обысков и у Яны Антоновой. Кроме того, в ее квартире нашли письмо крымско-татарскому правозащитнику Эмиру-Усеину Куку, арестованному по обвинению в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и приготовлении к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК). «Мемориал» признаёт его политзаключенным.

Яна Антонова. Фото из социальных сетей

После обысков активистку допросили по делу ФБК, не забыв спросить и о письме Куку. От Яны и ее адвоката потребовали не разглашать данные предварительного следствия, но не предупредили, какие конкретно. «Например, если люди, представившись полицейскими, завтра ворвутся в дом моей подзащитной, изобьют ее или совершат другие противозаконные действия, сможем ли мы об этом рассказать? — спрашивает Валявский. — По логике следствия, нет. Мы считаем это неправильным и намерены обжаловать».

Позже выяснилось, что краснодарские силовики проводили так называемые неотложные обыски. Как правило, основанием для них служат чрезвычайные обстоятельства, из-за которых у органов правопорядка нет времени для получения судебного решения. «Например, когда следователь идет по улице и видит в окне дома труп. Он проводит обыск и только потом обращается в суд», — пояснил адвокат. — Зачем понадобилась экстренность в нашем случае? Так происходит потому, что наши суды — продолжение предварительного следствия. Что бы им следователь ни принес, судьи все признают законным».

Яна Антонова: «Это давление на оппозицию и грабеж»

40-летняя активистка — мать-одиночка. Она живет вместе с 12-летним сыном и работает детским хирургом. Координатором краснодарского отделения «Открытой России» Яна стала в апреле 2017 года, когда оно и было создано. Практически одновременно Генпрокуратура признала движение «нежелательной организацией», а на активистов начали регулярно составлять протоколы по ст. 20.33 КоАП. По этой статье Яну трижды за два года оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Яна Антонова. Фото из социальных сетей

В «Открытой России» неоднократно заявляли, что организация не подпадает под действие закона, поскольку была учреждена и финансируется российскими гражданами. В Минюст же внесли британские Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia, которые, как утверждают члены движения, к российской организации не имеют никакого отношения.

Несмотря на это, весной 2019 года «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Это произошло после того, как усилилось преследование активистов. В России впервые возбудили уголовные дела об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК): против члена федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко и бывшего координатора отделения в Екатеринбурге Максима Верникова.

29 марта по этой же статье завели дело на Яну Антонову. Согласно обвинительному заключению, основанием для преследования послужили два репоста в фейсбуке с символикой «Открытой России» и одиночный пикет в память о Борисе Немцове. В документе говорится, что об акции активистка сообщила порталу «Голос Кубани», который позднее выпустил об этом новость, и «предала огласке данную акцию под эгидой «Открытой России».

Для возбуждения дела по ст. 284.1 УК требуется два административных правонарушения в течение одного года по ст. 20.33 КоАП, решение суда по которым уже вступило в силу. Адвокат Александр Валявский отмечал, что на момент второго репоста — картинки «МБХ медиа» с цитатой журналиста Владислава Листьева — у Антоновой не было двух штрафов подряд, поскольку второе решение суда еще не вступило в силу.

Тем не менее обвинение посчитало, что Яна Антонова «совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства». Теперь активистке грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Слушания дела по существу назначены на 7 ноября. Свою вину Яна не признает, считая, что «никаких посягательств на основы конституционного строя с ее стороны не было».

«Мою подзащитную преследуют за взгляды и идеи, которые не противоречат закону», — подчеркнул адвокат Валявский.