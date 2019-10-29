Клин Стасбургом вышибают

Суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) объединил и коммуницировал 14 жалоб жителей Подмосковья по поводу мусорного полигона «Алексинский карьер», расположенного в четырех километрах от Клина.

Российским властям поступил ряд вопросов от ЕСПЧ, на которые они должны ответить в ближайшее время:

были ли предоставлены эффективные средства правовой защиты в России и исчерпали ли их заявители;

имело ли место вмешательство в право заявителей на уважение их личной и семейной жизни из-за соседства с действующим полигоном;

были ли устранены нарушения санитарного законодательства ООО «Комбинат», которое эксплуатирует полигон,

и планируются ли мероприятия по очистке свалки.

Так же суд интересуется дальнейшей судьбой «Алексинского карьера».

«Жалоба в ЕСПЧ должна повлиять на российские власти, — рассказал «Новой» глава международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилл Коротеев, который представляет заявителей в суде. — Если Европейский суд решит дело в пользу жителей, — а решение Европейского суда обязательно к исполнению, — то российские власти должны будут серьезно пересмотреть политику в сфере экологического регулирования в стране».

Полигон «Алексинский карьер» был открыт в 1993 году и в течение двадцати лет свалка принимала только мусор из Клина и ближайших окрестностей. Однако с 2013 года туда начали свозить отходы из Москвы и других регионов Московской области.

Летом 2016 года местные жители начали войну со свалкой. Свалочный газ, сточные воды, фильтраты и зловоние от полигона стали напрямую угрожать здоровью жителей города и окрестных деревень. В регионе увечились случаи заболеваний аллергическим ринитом, бронхиальной астмы, онкологических заболеваний. Местные жители напрямую связывали ухудшение здоровья с последствиями деятельности свалки. Однако все их попытки выяснить объективную медицинскую картину в районе наталкивались на глухую стену.

Врачи больниц и поликлиник боялись говорить публично, чиновники профильных министерств и ведомств отказывались предоставлять статистику.

В 2017 году Роспотребнадзор, казалось, услышал активистов. После проведения проверок работы полигона специалисты ведомства нашли массу нарушений у компании ООО «Комбинат»: «захламление откосов полигона полиэтиленовыми пакетами», «складирование мусора за пределами рабочей карты полигона», «отсутствие системы сбора фильтрата и регулятора контроля» — указывали они в своих заключениях. Более того, Росподребнадзор через суд даже пытался приостановить работу полигона, чтобы заставить владельцев устранить нарушения. Однако на решение Клинского городского суда владельцы ООО «Комбинат» проигнорировали, свалка продолжала работать.

На волне мусорных протестов, охвативших Подмосковье 2018 года, клинчане стали требовать закрыть мусорный полигон, рекультивировать его, а главу Клинского района Алену Сокольскую, которая называла протест «спланированным и проплаченным», отправить в отставку. Стихийные митинги протеста собирали тысячи людей, на самом крупном присутствовало более 4 тысяч человек.

Чтобы хоть как-то остудить пыл протеста, МЧС Московской области опубликовал на своем сайте сообщение о том, что «Алексинский карьер» закрыт (сообщение вскоре было удалено), но несмотря на это, поток грузовиков с мусором не прекращался. Тогда около ста человек активистов попытались преградить путь грузовикам у ворот полигона. Полиция задержала восемь человек, оформив им административные аресты и штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

На этом противостояние не закончилось. Уяснив, что от российских властей содействия не добьешься, клинчане решили просить помощи у международного сообщества, и 10 января 2018 года была подана первая жалоба в ЕСПЧ.

«Полигон по-прежнему работает, — рассказал «Новой» один из заявителей преподаватель математики из Клина Алексей Котов. — Это гора мусора, площадью около 100 футбольных полей, объемом около 10 миллионов тонн отходов.

Из этой горы выделяется ядовитый свалочный газ, его пытаются сжигать, но безуспешно. А грунтовые воды и колодцы отравляет жидкий фильтрат, вытекающий из свалки.

Отходы разных категорий опасности продолжают привозить автопоездами. Сейчас ежедневно прибывает около 500 вагонов, в основном из Москвы и других районов Московской области. Что делать дальше? Будем ждать отзыва правительства РФ на решение ЕСПЧ по нашим жалобам. И еще параллельно у нас в Клину рассматривается около десяти дел против владельцев свалки, включая коллективный иск о ее закрытии, подписанный 153 истцами».