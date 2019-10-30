Деградация судов и «язык ненависти» с телеэкранов на фоне экономического роста

Правящая консервативная партия «Право и Справедливость» («ПиС») во главе с Ярославом Качиньским убедительно выиграла выборы. Причины победы, на первый взгляд, очевидны: предыдущие четыре года запомнились экономическим бумом — и если раньше страна нуждалась в дотациях Евросоюза, сегодня темпы роста ВВП Польши одни из самых высоких в Европе. Но какой ценой дается такая стабильность? Польская оппозиция и Евросоюз отмечают деградацию судебной системы и упрекают «ПиС» в стремлении подчинить себе СМИ (прежде всего — телевидение) путем зачистки трудового законодательства в этой сфере. При этом большинство поляков не видят дальше своего холодильника, а значит, у консерваторов есть еще четыре года у власти. Читайте репортаж «Громадского»

Ярослав Качиньский празднует победу своей партии на октябрьских выборах. Фото: EPA

За наличные в карманах

«Если говорить о судах, то очевидно, что что-то не так, а если говорить о телевидении, то они [„Право и Справедливость“] слишком много себе позволяют и надо наконец это изменить, — говорит жительница Варшавы Александра, студентка, которую мы встретили в день выборов у избирательного участка. — Если и дальше будет так, я не вижу другого варианта, кроме как куда-то переехать». Александра голосует за оппозицию.

А вот люди старшего возраста последние четыре года правящей партии оценивают положительно. Объясняют просто — говорят, что чувствуют улучшение уровня жизни. «Почему „ПиС“? Это первая партия, которая после 30 лет всех так называемых „демократических преобразований“ выполняет предвыборные обещания. „ПиС“ прежде всего думает о простых людях. Раньше я работал в суде, был охранником еще перед выходом на пенсию, и там работали женщины за 4-5 злотых в час (чуть больше $1 — «Громадское»). Это было унизительно. Такова была политика Платформы (ныне оппозиционной партии „Гражданская платформа“ — «Громадское») и Польской крестьянской партии, тех, кто правил целых восемь лет», — рассказывает сторонник правящей партии Лешек.

Сторонник правящей партии «Право и Справедливость» Лешек в день парламентских выборов, Варшава, Польша, 13 октября 2019 года. Фото: Алексей Никулин / «Громадское»

С 2015 года, когда «ПиС» победил на парламентских выборах, экономика Польши стремительно росла, а население получало щедрые социальные выплаты. Семьям начали платить по 500 злотых ($128) ежемесячно без учета доходов родителей на второго и каждого последующего ребенка (ранее поляки получали одноразовую выплату 1000 злотых на одного ребенка).

А пенсионерам стали платить так называемую «13-ю пенсию».

Перед выборами 2019-го премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал, что в последующие годы правительство начнет выплачивать еще и «14-ю пенсию»,

а среди предвыборных обещаний «ПиС», в частности, планы увеличить минимальную зарплату до 4000 злотых (примерно €920) до 2023 года (с 1 января 2019-го она составляла 2250 злотых или 522 евро). Это нравится большинству поляков.

«Люди видят, что Польша меняется. Поэтому надежды растут. И если правительство не отвечает этим ожиданиям, то людей не волнуют свободные медиа и независимые суды. Для них все это очень абстрактно. То, что они могут увидеть — это наличные в их карманах. Их волнует, как накормить детей, как удовлетворить базовые потребности», — объясняет успех «ПиС» Славомир Сераковский, соучредитель издания «Политическая критика».

Независимость судов под угрозой

Акция против судебной реформы в Польше, июль 2017 года. Фото: EPA

В июле 2017 года более 100 тысяч поляков вышли на улицы, требуя отмены судебной реформы. Одной из инициатив, которые вызвали недовольство граждан, было снижение возраста выхода на пенсию для судей Верховного Суда. Таким образом, треть действующих судей должны были сложить свои полномочия. В правительстве такое решение объяснили как попытку привести пенсионный возраст судей в соответствие с другими сферами. Однако оппозиция раскритиковала инициативу, мол, это сделали, чтобы назначить на освободившиеся должности лояльных к правительству судей. В июне 2019 года Суд Европейского Союза постановил, что инициатива «ПиС» нарушает закон ЕС.

«Власть — это их цель. Качиньский делает это [берет под контроль суды], потому что хочет контролировать все более или менее важное», — объясняет Марцин Свенцицкий, бывший депутат от оппозиционной «Гражданской платформы».

Похожая ситуация сложилась и с Конституционным судом. Когда «ПиС» пришли к власти в 2015-м, парламентарии решили, что пять судей органа были назначены с нарушением Конституции, а значит вместо них следует поставить новых. Позже парламент также изменил закон, который регулировал работу суда, увеличив влияние судей, которых считают лояльными к правительству.

Суды же общей юрисдикции депутаты Сейма отдали под прямой контроль министра юстиции, позволив ему увольнять и назначать их глав. Несмотря на массовые протесты, президент Анджей Дуда подписал этот закон.

В июле 2017 года Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями, если судебная реформа не будет отменена. Однако от предупреждений до конкретных шагов дело не дошло. В самой партии критику ЕС отвергают и не видят в реформе судей подрыва принципа верховенства права.

«Мы приветствуем критику наших реформ, если критикуют правовую составляющую. Но нет разницы между правосудием, которое предлагает наша реформа и правосудием в других европейских странах, во Франции, Нидерландах, Германии или Испании. Поэтому мы не понимаем, почему, когда мы внедряем новые реформы, схожие с системами в западных странах, эти же страны нас критикуют. В то время как у них это считается нормальным», — говорит кандидат в депутаты от «ПиС» Ярослав Селин.

Телевизор под контролем правительства

Кроме судов, «ПиС» взял под контроль и другой важный демократический институт — свободные медиа. Критики говорят, что после прихода к власти «ПиС» общественный вещатель TVP (Telewizija Polska) стал рупором пропаганды правительства и не стеснялся использовать язык вражды в отношении политических оппонентов.

Таким политическим оппонентом был мэр города Гданьска Павел Адамович. Его убили в январе 2019-го во время благотворительного концерта.

Когда мэр был на сцене, на нее выбежал мужчина с ножом и несколько раз ударил политика. От травм Адамович позже скончался в больнице. Сразу после убийства нападающий прокричал со сцены, что был невинно осужден за грабеж, когда при власти была «Гражданская платформа» — политсила, к которой определенное время принадлежал мэр Гданьска.

Тогда польские обозреватели писали, что Адамовича убило слово, имея в виду, что нападающего к убийству побудил язык вражды, который транслировали правительственные СМИ.

«Многие месседжи на этом канале были полны ненависти. Они изображали часть общества лучшей, чем другие, привилегированной. Я думаю, поэтому многие люди, которые скрывали свою ненависть и взгляды, сейчас чувствуют, что могут распространять их, бить других людей или даже убивать», — рассказывает Войцех, который участвовал в протесте против пропаганды на TVP.

После убийства Адамовича несколько тысяч поляков вышли на площадь перед зданием канала в Варшаве, требуя остановить «пропаганду насилия». Войцех вспоминает, что работники канала тогда снимали протестующих на смартфоны из окон здания. «Сам протест на TVP, конечно, не показали», — говорит Войцех.

Как же общественный вещатель стал рупором пропаганды? Как объясняет оппозиционер Марцин Свенцицкий, на канале просто не осталось незаангажированных журналистов. «„ПиС“ изменили существующие процедуры на TVP. Теперь журналиста можно уволить на следующий день после эфира. До этого срок контракта был 4 года. Директора студий назначались в результате конкурсов и также подписывали контракты на 4 года. Сейчас их тоже могут уволить в любой день. Это и создало на канале атмосферу обслуживания правящей партии, а не общества», — говорит Свенцицкий.

Люди передают польскую конституцию журналисту польского телевидения во время демонстрации у здания Сейма в Варшаве, Польша, 17 декабря 2017 года. Фото: EPA

Критикуют и Брюссель, и Москву

Во внешней политике Польша продолжает ориентироваться на США. Меньше в правительстве переживают за отношения с ЕС, поэтому они при второй каденции «ПиС» вряд ли потеплеют.

Партия не воспринимает критику Брюсселя и считает ее вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

А реальные санкции в отношении Польши Европейский Союз вряд ли введет.

Польша может рассчитывать на поддержку лояльной к ней Венгрии во главе с Виктором Орбаном, который уже пообещал ветировать любое решение против Польши. Значит, лишить страну права голоса в ЕС будет трудно.

С другой стороны, ЕС мог бы лишить Польшу финансирования, если та не будет придерживаться принципов верховенства права. Но и это не остановит «ПиС», считает Славомир Сераковский.

«В любом случае мы получим гораздо меньше средств от ЕС. Потому что Польша сейчас в гораздо лучшем экономическом положении, чем была 7 лет назад. Стоит помнить, что бюджет ЕС составляют на 7 лет. Сейчас в ЕС более приоритетны вопросы беженцев и Брекзита. Необязательно это будет восточная Европа», — говорит Сераковский. Он убежден, что «ПиС» не боится возможных санкций ЕС, поскольку сейчас Польша на экономическом подъеме и недофинансирование из Брюсселя не нанесет значительного ущерба.

Политика Польши в отношении России тоже вряд ли изменится. Варшава почти что горячее всех во всем ЕС поддерживает санкции против Москвы.

«Россия — это проблема не только для Польши, но и для всех на Западе. Под властью Путина возобновилась имперская политика. В ситуации, когда Россия нарушила международное право, напала на Украину, оторвала у нее территории, мы должны поддерживать политическую волю Запада и санкции против России», — говорит Ярослав Селин.

Что может сделать оппозиция?

Если коротко, то ничего. Результаты выборов показали, что у «ПиС» будет достаточно мест в новом парламенте, чтобы снова сформировать правительство самостоятельно. Из-за специфической системы подсчета голосов в Польше даже с поддержкой в менее чем 50% голосов избирателей коалиция в парламенте «ПиС» не понадобится.

Оппозиция в Польше довольно разобщена. Партии, преодолевшие барьер, слишком идеологически разные для объединения. Не принять такой союз могут и их избиратели. Еще одной причиной слабости оппозиции Славомир Сераковский считает отсутствие сильного лидера.

«Таким лидером был, например, Дональд Туск (сейчас и до 1 ноября 2019 года — президент Европейского Совета — «Громадское»). Но сейчас ни один из лидеров оппозиции не может объединить ее», — говорит Сераковский. Он выражает опасения относительно следующего срока «ПиС» во власти: «Если не будет свободных медиа, то демократия под угрозой. Ведь у оппозиции не будет равных шансов донести свои месседжи до людей».

Сашко Шевченко, «Громадское», при поддержке «МедиаСети».

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Автор благодарит за помощь в подготовке материала Павла Гребенникова