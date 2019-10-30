12 декабря в Великобритании пройдут внеочередные всеобщие парламентские выборы. По мнению наблюдателей, они, возможно, смогут помочь стране выйти из самого глубокого со времен Второй мировой войны политического кризиса, в который она попала в результате референдума 2016 года о выходе из Евросоюза.

Путь к выборам оказался очень не простым. Пока над страной нависала угроза неуправляемого выхода из ЕС без всякого соглашения, палата общин трижды отказывалась поддержать премьер-министра Джонсона с идеей досрочных выборов. Парламент заставил главу правительства просить Брюссель об отсрочке (выход должен был состояться в четверг, 31 октября). ЕС вновь предоставил отсрочку — до 31 января. Причин сопротивляться выборам не осталось.

Началась позиционная борьба за процедуру. Не просто техническим оказался спор вокруг даты голосования. Казалось бы, какая разница: 12-го, как предлагало правительство, или 9 декабря? Но более ранняя дата обещает большее участие в голосовании студентов, на которых очень рассчитывают «римейнеры», то есть противники Брексита. Студенческие каникулы начинаются 16-го, но многие студенты сдают курсовые и эссе раньше, а с 11-го уже начинаются студенческие вечеринки. Но эта поправка не прошла.

В итоге палата проголосовала с рекордным счетом в 438 голосов «за выборы» при 20 против. Как злобно заметил редактор газеты «Санди Таймс», индюшки голосовали за Рождество.

Проект ушел на рассмотрение в палату лордов.

Это будут первые за почти сто лет (с 1923-го года) всеобщие выборы в декабре. Тем не менее на них надеются все, кроме избирателей. Консерваторы, чей ставленник возглавляет правительство, не имеют большинства в нынешнем парламенте — 287 из 639 голосов. У них сейчас неплохие рейтинги (около 36 процентов поддержки), поэтому они полагают, что победа у них в кармане и в новом составе парламента они смогут, наконец, провести соглашение, достигнутое их лидером с ЕС в неизуродованном виде.

Ведь оппозиция стремится внести в закон о ратификации обязательство Британии остаться в таможенном союзе с ЕС, что, с точки зрения тори, обессмыслит Брексит, поскольку автоматически лишит страну возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами, а именно это было одним из главных аргументов брекситеров в пользу выхода. Да, Борису Джонсону не удалось вывести страну из ЕС к 31 октября, как он многократно обещал («сделай или умри»), но он добился новой сделки с Брюсселем. Джонсон — харизматик и отчаянный популист, а это на выборах очень помогает.

Главная оппозиционная сила, лейбористы, чья электоральная поддержка вроде бы совсем не высока и не превышает 25 процентов, вспоминают, что прогнозы для них на досрочных выборах в 2017 году также были неблагоприятными, что сыграло с бывшем премьером Терезой Мэй злую шутку: она объявила досрочные выборы, чтобы увеличить большинство консерваторов в парламенте, но потеряла его. Лейбористы, которые привычно сконцентрированы на внутренней повестке, не имеют ясной позиции по Брекситу, и это поставит их в непростое положение на выборах.

Но самая большая беда лейбористов, по мнению наблюдателей, — это их лидер, левый социалист Джереми Корбин, демонстративно дающий интервью рядом с бюстом Ленина.

При нем партия приобрела устойчивый оттенок современного марксизма, и неудивительно, что его личный рейтинг, по опросам, составляет минус 60. Это никакой кампанией не скорректируешь.

Остальная парламентская оппозиция — Шотландская национальная партия (ШНП) и партия Либеральных демократов — считает условия, привезенные Джонсоном из Брюсселя, настолько разрушительными для бизнеса, прав трудящихся и в целом для британского союза четырех наций, что тоже горячо поддержала досрочные выборы. По их мнению, это последний шанс остановить Брексит.

Появятся на выборах и новые игроки. Значительное влияние на ход голосования может оказать партия «Брексит» во главе с радикалом Найджелом Фараджем. Если Джонсон с ним не договорится, он будет громить консерваторов за уступки Евросоюзу, за таможенную границу, отгораживающую Северную Ирландию от остальной части Британии, за неспособность переиграть оппозицию в парламенте… Какие у радикалов будут результаты, сказать трудно, но кровь консерваторам они могут попортить.

Если учитывать рейтинги всех партий, которые примут участие в выборах, то условные антиевропейский и проевропейский лагеря примерно равны. Но избиратели до отвращения устали от политики и политиков, и многое будет зависеть от самой кампании и явки. Пока только 42–44 процента подданных ее величества поддерживают идею выборов, против — 35 процентов.

Парламент будет распущен 5 ноября. В Британии в этот день празднуют «Ночь Гая Фокса» — праздник разоблачения заговора и чудесного спасения короля. Современную интерпретацию чуда спасения Британии узнаем скоро.