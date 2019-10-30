«Индюшки голосовали за Рождество»
Брексит отложен до 31 января, Британия готовится к досрочным выборам
Фото: EPA
Евгения Диллендорфкорреспондент «Новой газеты»
12 декабря в Великобритании пройдут внеочередные всеобщие парламентские выборы. По мнению наблюдателей, они, возможно, смогут помочь стране выйти из самого глубокого со времен Второй мировой войны политического кризиса, в который она попала в результате референдума 2016 года о выходе из Евросоюза.
Путь к выборам оказался очень не простым. Пока над страной нависала угроза неуправляемого выхода из ЕС без всякого соглашения, палата общин трижды отказывалась поддержать премьер-министра Джонсона с идеей досрочных выборов. Парламент заставил главу правительства просить Брюссель об отсрочке (выход должен был состояться в четверг, 31 октября). ЕС вновь предоставил отсрочку — до 31 января. Причин сопротивляться выборам не осталось.
Началась позиционная борьба за процедуру. Не просто техническим оказался спор вокруг даты голосования. Казалось бы, какая разница: 12-го, как предлагало правительство, или 9 декабря? Но более ранняя дата обещает большее участие в голосовании студентов, на которых очень рассчитывают «римейнеры», то есть противники Брексита. Студенческие каникулы начинаются 16-го, но многие студенты сдают курсовые и эссе раньше, а с 11-го уже начинаются студенческие вечеринки. Но эта поправка не прошла.
В итоге палата проголосовала с рекордным счетом в 438 голосов «за выборы» при 20 против. Как злобно заметил редактор газеты «Санди Таймс», индюшки голосовали за Рождество.
Проект ушел на рассмотрение в палату лордов.
Это будут первые за почти сто лет (с 1923-го года) всеобщие выборы в декабре. Тем не менее на них надеются все, кроме избирателей. Консерваторы, чей ставленник возглавляет правительство, не имеют большинства в нынешнем парламенте — 287 из 639 голосов. У них сейчас неплохие рейтинги (около 36 процентов поддержки), поэтому они полагают, что победа у них в кармане и в новом составе парламента они смогут, наконец, провести соглашение, достигнутое их лидером с ЕС в неизуродованном виде.
Ведь оппозиция стремится внести в закон о ратификации обязательство Британии остаться в таможенном союзе с ЕС, что, с точки зрения тори, обессмыслит Брексит, поскольку автоматически лишит страну возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами, а именно это было одним из главных аргументов брекситеров в пользу выхода. Да, Борису Джонсону не удалось вывести страну из ЕС к 31 октября, как он многократно обещал («сделай или умри»), но он добился новой сделки с Брюсселем. Джонсон — харизматик и отчаянный популист, а это на выборах очень помогает.
Главная оппозиционная сила, лейбористы, чья электоральная поддержка вроде бы совсем не высока и не превышает 25 процентов, вспоминают, что прогнозы для них на досрочных выборах в 2017 году также были неблагоприятными, что сыграло с бывшем премьером Терезой Мэй злую шутку: она объявила досрочные выборы, чтобы увеличить большинство консерваторов в парламенте, но потеряла его. Лейбористы, которые привычно сконцентрированы на внутренней повестке, не имеют ясной позиции по Брекситу, и это поставит их в непростое положение на выборах.
Но самая большая беда лейбористов, по мнению наблюдателей, — это их лидер, левый социалист Джереми Корбин, демонстративно дающий интервью рядом с бюстом Ленина.
При нем партия приобрела устойчивый оттенок современного марксизма, и неудивительно, что его личный рейтинг, по опросам, составляет минус 60. Это никакой кампанией не скорректируешь.
Остальная парламентская оппозиция — Шотландская национальная партия (ШНП) и партия Либеральных демократов — считает условия, привезенные Джонсоном из Брюсселя, настолько разрушительными для бизнеса, прав трудящихся и в целом для британского союза четырех наций, что тоже горячо поддержала досрочные выборы. По их мнению, это последний шанс остановить Брексит.
Появятся на выборах и новые игроки. Значительное влияние на ход голосования может оказать партия «Брексит» во главе с радикалом Найджелом Фараджем. Если Джонсон с ним не договорится, он будет громить консерваторов за уступки Евросоюзу, за таможенную границу, отгораживающую Северную Ирландию от остальной части Британии, за неспособность переиграть оппозицию в парламенте… Какие у радикалов будут результаты, сказать трудно, но кровь консерваторам они могут попортить.
Если учитывать рейтинги всех партий, которые примут участие в выборах, то условные антиевропейский и проевропейский лагеря примерно равны. Но избиратели до отвращения устали от политики и политиков, и многое будет зависеть от самой кампании и явки. Пока только 42–44 процента подданных ее величества поддерживают идею выборов, против — 35 процентов.
Парламент будет распущен 5 ноября. В Британии в этот день празднуют «Ночь Гая Фокса» — праздник разоблачения заговора и чудесного спасения короля. Современную интерпретацию чуда спасения Британии узнаем скоро.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.