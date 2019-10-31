Разводят зеркально

ЛНР и Украина приступили к разведению сил и средств на участке в районе Золотого. Фото: ТАСС

Оперативное сообщение штаба Операции объединенных сил (ООС) появилось во вторник около 14.00 по Киеву: «Сегодня, 29 октября, в 12.00, начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным благодаря соблюдению режима тишины на протяжении последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.

Штаб ООС отмечает, что украинская сторона предпримет все необходимые меры, и отведение сил и средств не ослабит оборонные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на означенных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих».

Двумя часами раньше то же ведомство обнародовало ежедневную сводку об обстановке в районе ООС. За истекшие сутки зафиксировали 15 обстрелов со стороны противника из боевых машин пехоты, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и один раз из миномета 82-го калибра, запрещенного Минскими договоренностями. На Луганском направлении под огонь попали опорные пункты украинской армии возле Золотого-4. Но «вне границ участка разведения», как подчеркнули в сводке.

Ни один военнослужащий из личного состава ООС не погиб и не получил ранения.

Главное управление разведки министерства обороны Украины предупредило: есть сведения об активизации на линии столкновения снайперов, провокации со стороны сепаратистов направлены на то, чтобы вызвать ответный огонь.

В условиях неполной тишины

Впрочем, еще до того, как о начале второго этапа разведения сил (первый состоялся в Станице Луганской) объявили военные, о нем узнали журналисты, прибывшие в Мариуполь, чтобы освещать открывшийся там инвестиционный форум с участием президента, премьера и членов правительства. Ньюсмейкером выступил министр иностранных дел Вадим Пристайко, заявивший на брифинге: «До самой встречи в «нормандском формате» будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…» Министр уточнил, что после Золотого и примыкающей к нему Катериновки, при условии соблюдения режима прекращения огня, обе стороны произведут то же действие возле города Петровское, в чистом поле. Тогда как в Катериновке, например, в «серую зону» попадает целая улица, на которой живут около сотни человек. Почему дипломат решил опередить руководство ООС и поставить штаб в щекотливую ситуацию — вопрос. «Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится», — утверждали в пресс-центре до последнего.

Вадим Пристайко. Фото: ТАСС

Прежде Пристайко не раз публично подчеркивал, что для начала процесса необходим «режим тишины» на протяжении семи дней. Тишина на линии столкновения так и не наступила. Без «двухсотых», к счастью, обошлось, но 24 октября ранения получили трое бойцов, 23 октября был один раненый. Однако концепция изменилась. Термин «прекращение огня» теперь трактовали как отсутствие обстрелов лишь в пределах указанной агломерации, хотя Золотое с Катериновкой обоснованно считают страдающими от мин и снарядов населенными пунктами. В ночь на 27 октября, согласно данным пресс-центра штаба ООС, боевики, как всегда, били по ним из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, да и ночь на 29-е прошла неспокойно. Увы, видеофиксации этих фактов у миссии ОБСЕ нет.

В минувшие выходные в Золотое приезжал президент Зеленский. Поговорил с местными жителями, там же резонансно пообщался с представителями добробатов, которые называют отвод украинских войск с занимаемых позиций вглубь украинской же территории предательством памяти павших в боях и сдачей государственных интересов. Эхо скандала не утихло до сих пор… Запалом акции «Нет капитуляции!» выступила часть «Национального корпуса», ветераны полка «Азов» (организация, запрещенная в РФ. — Ред.) во главе со своим первым командиром, экс-депутатом Рады Андреем Билецким. С начала месяца они появились практически в тылу у сил ООС с зарегистрированным, как подчеркивалось, личным оружием в руках — охранять «мирняк» и защищать от агрессора завоеванные позиции после того, как армия подчинится приказу главнокомандующего и покинет окрестности.

Военные, в свою очередь, утверждали: при необходимости смогут вернуться на прежнее место в течение 15 минут.

После Зеленского в Золотое-4 прибыли вооруженные полицейские: обязанности патрулирования, в соответствии с законом, возложены именно на них. Новоназначенный заместитель главы Нацполиции Вадим Троян объявил, что ветераны-добровольцы вместе с правоохранителями достигли компромисса — вывезли из населенного пункта свое легальное оружие. Андрей Билецкий возразил (цитирую интервью «Украинской правде»): «Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем за километр, за пределы «красной зоны», чтобы не нарушать и так антиконституционные требования. «Красная зона» распространяется на Золотое-4, а всего Золотых пять». По словам Билецкого, сейчас на «точке» осталось около четырех десятков ветеранов-добровольцев, они дежурят по ротации. Но по тревоге готовы собраться тысячи побратимов и снова, как в 2014-м, защитить независимость Украины.

Митинги включают «турборежим»

Этап разведения сил на Донбассе открыл «второй фронт» политического противостояния внутри страны.

Когда министр внутренних дел Аваков 28 октября приезжает в Мариуполь в мобильный базовый центр «Азова», чтобы выразить поддержку «одному из самых профессиональных и подготовленных подразделений Нацгвардии», то поступок министра воспринимается не как реакция на международный вызов (ряд американских конгрессменов, обратившихся к госсекретарю США Майку Помпео, хотят внести «Азов» в перечень иностранных террористических организаций), а как выразительное похлопывание по кобуре перед лицом Зеленского.

Тем более что майдановская часть граждан и ряд известных политиков бурно отвергают идею «умиротворения агрессора» — так называют начавшийся процесс. Потому даже безусловно хорошие новости, например, выделение кабмином дополнительных 300 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов по курсу) на строительство в пригородах Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы доступного жилья для переселенцев, пострадавших от войны, и семей воинов ООС, считают дымовой завесой вокруг замышляемого предательства и «договорняка» с Кремлем, не говоря уже об инвестиционном форуме, где президент решил собрать деньги на восстановление Донбасса. Там один из самых богатых людей Украины, финансово-промышленный магнат из Харькова Александр Ярославский объявил, что готов вложить в строительство нового аэропорта в Донецке 100 миллионов долларов.

Обещание же Зеленского до середины ноября подписать законопроект о добровольцах, который только что приняла Рада, и вовсе считают подкупом неподкупных

— ради того, чтобы они только не мешали «капитуляции». Документ предусматривает получение участниками добровольческих батальонов статуса участников боевых действий и социальных гарантий, как у военных, находящихся на службе. До сих пор этот вопрос не был урегулирован.

Насколько зеркально отводит силы от линии разграничения «та» сторона, сведений в Киеве мало. В комментарии «Громадському» новоназначенный глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сказал, что представители «ЛНР» согласились, наконец, на открытие контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое», что служит косвенным признаком — боевики тоже отходят на километр. «Получится «серая зона», мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет единственный путь автомобильного сообщения с неподконтрольными территориями Луганской области», — объяснил Гайдай.

Факт подтвердил и посол Мартин Сайдик, спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине. «Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими были пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие готовность к этому», — цитируют Сайдика на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что разведение войск в Золотом продлится трое суток. Президент Зеленский, которого в Мариуполе журналисты попросили прокомментировать событие, отреагировал лаконичным: «Прекрасно, прекрасно!»

Вечером под офисом президента собрался митинг «Ни шагу назад!». «Договориться с Путиным не позволим. Если Зеленский не прислушается к обществу, последствия будут катастрофическими!» — предостерегали ораторы. И пообещали усилить давление.