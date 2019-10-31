Оптика подвела

30 октября полиция допросила Николая Колачевского, членкора РАН и директора ФИАНа — одного из старейших и знаменитейших российских научных учреждений. Чтобы для сравнения — это как если бы в США допрашивали, ну, главу Goddard.

Колачевского прихватили люди с автоматами и в масках, когда он выходил на улицу с мусорным ведром, и допрашивали его шесть часов, а потом отпустили под подписку о невыезде. После этого Колачевский сказал, что уголовное дело, в рамках которого его повязали автоматчики, связано с поставкой в Германию «двух оптических окошек» фирмой «Триоптикс».

И тут меня, знаете, пробило. Потому что дело фирмы «Триоптикс», так уж получилось, я знаю хорошо. Мне о нем случайно сказал ученый-приятель еще три месяца назад.

Есть такой ученый — Сергей Канорский. «Великолепный оптик, специалист по интерферометрии, наследник классических советских великих оптиков», — так его характеризует один из знакомых.

Сергей Канорский шесть лет провел в институте Макса Планка, но несколько лет назад вернулся в Россию.

Но там он и учредил эту самую «Триоптикс», которая занялась — абсолютная редкость нынче в России — самой что ни на есть наукоемкой деятельностью. «Триоптикс» покупала обычные стекла, наносила на них специальные оптические покрытия и продавала.

Что такое оптическое покрытие? От поверхности оптического стекла отражается от 3 до 8 процентов падающего света. Иногда это слишком много — для объективов, плюс нежелательные блики из-за переотражений. В других случаях это слишком мало — например, для зеркал, когда нужно отразить как можно больше света. Ситуацию исправляют нанесением на поверхность детали оптического покрытия — из чередующихся слоев различных материалов.

Канорский эти покрытия умел рассчитывать в совершенстве.

Канорский — сотрудник ФИАНа, и «Триоптикс» арендовала у ФИАНа какие-то площади в Троицке. Несмотря на то что деятельность фирмы очень наукоемкая, сама она на сей момент стоила копейки. Да, могла развиться в большой концерн, но, как мы увидим из дальнейшего, этого-то ей и не дали.

Итак.

В мае 2018 года «Триоптикс» заказал в Китае 6 стеклянных окон, нанес на них антиотражающее покрытие и продал в Германию, где их заказала местная метеостанция. Это были защитные окна для корпусов лазерных метеорологических приборов для измерения направления и скорости ветра.

Четыре окна уехали в Германию безо всяких проблем. Все документы были в порядке. Окна входили в утвержденный Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) список товаров, для экспорта которых специальной лицензии не требуется, но, несмотря на это, в «Триоптикс» подстраховались и получили из ФСТЭКа письмо о том, что да, точно, окна можно экспортировать.

12 сентября 2018 года оставшиеся два окна задержали на таможне, после чего ФСБ отправила их на экспертизу в Красногорский оптико-механический завод и получила оттуда бумажку, что окна — продукция военного назначения.

Если говорить точнее, то экспертиз было три. Окна сначала отправили на 106-й Экспериментальный оптико-механический завод, а потом на Лыткаринский завод оптического стекла ЛЗОС, но обе первые экспертизы, как назло, показали ровно те характеристики окон, о которых говорилось в сопроводительных документах.

Третья экспертиза, наконец, показала что нужно, и управление «К» СЭБ ФСБ окна с торжеством изъяло.

Назревало большое дело. Канорский, получается, нанес ущерб Родине, отправив за рубеж стекла, которые натовские враги поставили в лазерных целеуказателях своих, нацеленных на Москву, ракет. Канорский, впрочем, съездил в Германию и привез оттуда фотографии стекол, которые стояли на метеостанциях (впрочем, на это были и все документы), но это никого не волновало.

В целом, все дело представляет из себя концентрацию тупости, невежества и того самого произвола спецслужб, которое убивает российскую экономику. Это же бред.

Такие дела означают, что в России нельзя изготовить никакую высокотехнологическую продукцию. Потому что нет такой высокотехнологической продукции, которую нельзя задержать на таможне, несмотря на все имеющиеся документы, заказать экспертизу «специалистам» — вроде тех, которые оценивали творчество Егора Крида, — и на основании этой экспертизы раскрыть шайку изменников Родины.

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Я спросила Канорского, кто его заказал, но он не знал. И отобрать этот бизнес нельзя, потому что главное в нем — мозги самого Канорского. Даже если какой-нибудь чекист наложит на «Триоптикс» свою чистую лапу, то хотела бы я посмотреть, как он будет рассчитывать оптические покрытия вместо Канорского.

Да и — чтобы было понятно — стекла стоили каждое 1000 евро. Может, кто-то хотел срубить большой куш, а когда там оказались копейки, решил, что куша не получится, а звездочки выйдут?

Обыски в ФИАНе и шестичасовой допрос его главы, захваченного в тапочках автоматчиками, — это бесконечный позор России, которую на наших глазах силовики превращают в город Глупов. Я надеюсь, что это абсурдное дело привлечет не меньше внимание, чем дело журналиста Ивана Голунова. И это испытание не только для всего общества, но прежде всего — для самой Российской академии наук. Съест она это дело — всех ученых в России съедят поодиночке, кого — за письмо коллеге, кого — за расчет оптического покрытия для немецкой метеостанции.