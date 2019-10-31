Пошли на мировую

30 октября депутаты Мосгордумы одобрили кандидатуры мировых судей на 17 столичных участках. Их в гордуме представляла председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

В начале заседания депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович напомнил о том, что 30 октября — День памяти жертв политических репрессий и что накануне в Москве у Соловецкого камня прошла акция «Возвращение имен». Его тут же прервал председатель Алексей Шапошников, который сказал, что это не относится к теме заседания. «Этот вопрос, к сожалению, всегда актуальный в России, мы должны выразить свое мнение по поводу дня памяти жертв политических репрессий, и минута молчания была бы совершенно естественной в такой ситуации», — возразил Бунимович.

После этого обсуждали один из главных вопросов, стоящих на повестке, — городской бюджет на ближайшие три года (который на том же заседании приняли в первом чтении).

Постановление о назначении 17 мировых судей депутаты тоже сразу одобрили. Презентовала кандидатов председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подчеркнувшая, что у каждого из них не менее пяти лет стажа работы, как этого требует федеральный закон.

После этого депутаты задавали вопросы. В частности, Олег Шереметьев спросил у Егоровой, какие главные критерии для отбора кандидатов. «Знание закона, честность, справедливость и порядочность», — заявила она. Наталия Метлина спросила, почему большинство кандидатов — это выходцы или из судов, или из органов следствия, или из органов прокуратуры, а людей из адвокатского сообщества мало. По словам Егоровой, «все, кто закончил хорошие вузы, считают, что они стоят дорого. <…>

Работа мирового судьи очень престижная, но малооплачиваемая. Поэтому адвокат, который может заработать деньги, никогда не пойдет в мировые судьи».

При этом она отметила, что в мировые судьи «с удовольствием берут и адвокатов».

Адвокат Максим Пашков прокомментировал «Новой газете», что мировыми судьями сейчас не только адвокаты, но и прокуроры становятся достаточно редко: «В основном корпорация черпает ресурсы из себя. Прокуроры тоже сейчас — счастливое прошлое».

Депутат Сергей Савостьянов, который в прошлом сам был судьей, объяснил, что адвокатам «сама система не позволяет пройти сквозь сложную систему отбора. Процесс прохождения их документов достаточно длительный, и в них зачастую находят недостатки».

Вопросы вызвал и возраст людей, готовящихся стать судьями. Согласно федеральному закону, нижняя возрастная планка — 25 лет. «Федеральный закон говорит, что судьей можно стать в 25 лет, имея стаж по правовой работе не менее пяти лет. Раз федеральный закон им разрешил, то мы и принимаем документы», — рассказала Егорова. «Насколько 25-летний человек может решать судьбы других людей — вопрос дискуссионный. Я полагаю, что это слишком низкая планка для суда», — говорит Пашков. По его мнению, судьей человек может становиться по крайней мере в 40 лет, «когда у него уже сформировалась определенная жизненная позиция, он уже с определенным жизненным опытом».

Депутат Евгений Ступин, который также работает адвокатом, спросил у Егоровой, почему происходит так, что в судах зачастую очень долго приходится ждать заседания. «Мы работаем с большой нагрузкой, в этом году уже рассмотрели свыше двух миллионов дел и материалов, <…> и каждый год идет прирост по 25%, — рассказала Егорова. — Я неоднократно ставила вопрос об увеличении численности [сотрудников], но, к сожалению, не я эти вопросы решаю, их решает Верховный суд и закон федеральный, потому что определенное число судей закрепляется федеральным законом».

«Очень большое количество заявлений, очень большое количество исков. Московские суды, конечно, капитально перегружены», — отмечает Пашков. По его словам, сейчас для судей важную роль также играют сроки рассмотрения дел.

«Если сроки сжимаются, представьте себе, у судьи назначено 20 дел, еще их дергают за сроки, о каком правосудии может идти речь?» — говорит он.

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Что касается самого процесса, то депутат Савостьянов отмечает, что Мосгордума, по его мнению, является своеобразным фильтром, ведь многие из мировых судей позже становятся федеральными. Он отметил, что система нуждается в модернизации. «У нас в стране нет ни одного субъекта Российской Федерации, где норма федерального закона была бы реализована так, что мировых судей избирает население на муниципальных выборах. Хотя моя принципиальная позиция в том, что не надо бояться эту мировую юстицию приблизить к людям на тех же самых муниципальных выборах, на которых выбирают муниципальных депутатов. <…> Принижать понимание нашим населением компетентности не нужно». Также Савостьянов рассказал, что голосовал за изменение структуры мировых судей в связи с кадровыми изменениями. «Структура нуждается в приведении в соответствие, система нуждается в модернизации», — отметил он.