Ленин и Собчак

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

«7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, Владимир Ильич Ленин ответит на вопросы Ксении Анатольевны Собчак. На ТВ-3 — премьера нового уникального шоу «Интервью».

Первая мысль: боже правый! Интервью прямо из Мавзолея? Вот он, класс журналистского мастерства, — ради достижения своей цели интервьюерша мертвого из гроба поднимет!

В подробном релизе, разосланном пресс-службой ТВ-3, подобные зловредные домыслы с ходу опровергаются: «Нет, мы не воскрешали вождя и не обращались за помощью к медиумам. Просто в новом проекте компании «Амурские волны» известные современники будут интервьюировать знаменитостей из другой эпохи… В каждом новом выпуске «Интервью» будет новый ведущий и новый гость. В образах исторических гениев на экране появятся самые талантливые и популярные актеры наших дней, которым гримеры программы помогут преобразиться до неузнаваемости. И откроет новое шоу разговор Ксении Собчак с Владимиром Лениным… «Я обожаю безумные идеи! Если есть безумная идея — зовите Собчак!» — утверждает ведущая первого выпуска…» Новое шоу ТВ-3 — это переосмысление жанра интервью, который сейчас переживает ренессанс и в интернете, и на ТВ. Кажется, что интересных собеседников, которые еще не ходили в гости к кому-либо из прославленных интервьюеров, осталось не так и много. Так почему бы не обратиться к другим эпохам?»

В общем, как писал поэт, «скажите, Ленин, мы — каких вы ждали, Ленин? Скажите — в суете мы суть не проглядели? … И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин».

Но прежде чем обратиться с вопросами к вождю мирового пролетариата, Ксения продолжила оттачивать свое журналистское мастерство на собственном You tube канале «Осторожно: Собчак». И обратилась с просьбой об интервью пусть не к руководителю государства, но тоже человеку не последнему в политической жизни страны — главному редактору международного телеканала RT Маргарите Симоньян. Вроде бы ничего необычного: Симоньян — медийная персона, часто дает интервью федеральным каналам, выступает в качестве эксперта в общественно-политических ток-шоу. Чего ей Собчак-то бояться, если она на публичных выступлениях собаку съела?

Тут и выяснилось, что в отличие от поэтического Ленина из поэмы Вознесенского Симоньян вовсе не собиралась отвечать на все вопросы склонной к провокациям Ксении Собчак. А посему заранее потребовала на согласование список тем, которые она желала бы обсудить с коллегой. К тому же, будучи на момент съемки глубоко беременной (к выходу интервью она благополучно разрешилась от бремени), Симоньян рассчитывала, что Собчак (тоже женщина-мать) с пониманием отнесется к ее положению и не будет сильно пытать. Тем более что Собчак, по признанию героини, так долго уговаривала ее на интервью, что она в итоге сдалась, решив, что «проще дать, чем объяснить, почему нет. Я бы на твоем месте давно плюнула, но ты настаивала, упрашивала меня через каких-то общих друзей. В этом ты напоминаешь меня 20 лет назад. Я была такой же. Так же была одержима мыслью сделать карьеру».

А в процессе интервью «что-то пошло не так». И Собчак, хоть и пыталась изображать из себя робкую начинающую журналистку, вышла за флажки.

«Ты меня обманываешь. Мы прислали свои вопросы, а ты задаешь свои… Ты заставляешь меня нервничать. Зачем ты это делаешь? Давай так. В следующий раз я просто встану и уйду»,

— ярилась интервьюируемая, потрясая в кадре листком с согласованными вопросами.

Интервьюерша оправдывалась: «Мы же согласовали тему фейк-ньюс. Я не задаю таких вопросов, чтобы ты уходила. Это странно — уходить посередине интервью».

Вопроса о фейковой новости RT про «Путинбургер», якобы созданный нью-йоркскими рестораторами к дню рождения Путина, окончательно вывел Симоньян из себя, она отцепила микрофон и направилась к выходу. Обескураженная Собчак осталась ждать собеседницу: «Ну, ждем. Говорит, что в туалет пошла».

Спустя несколько минут Маргарита все-таки вернулась и потребовала от Ксении привести примеры преднамеренного вранья на RT. «Боюсь уже», — пошутила Собчак. А вскоре Симоньян, так толком и не ответив ни на один незапланированный вопрос, взмолилась: «Отпусти меня».

Осталось непонятным, зачем она согласилась-то на интервью, если в итоге требовала одного: ты меня ни о чем неприятном не спрашиваешь, а если спрашиваешь — я не отвечаю или вообще прерываю наше общение.

Я беременная. Меня нельзя нервировать. «Не беги за мной — ты же не Соболь» (Имелся в виду казус на радиостанции «Эхо Москвы», где кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, случайно столкнувшись в коридоре с Маргаритой Симоньян, попыталась задать ей «несогласованные» вопросы, чем довела бедную беременную женщину до нервного срыва и больницы. — И.П.)

Впрочем, Собчак не была бы собой, если бы не ответила на унижение, которому ее подвергла влиятельная собеседница. Финал она придумала в формате «Званого ужина», на который пригласила троих коллег из разных изданий. А в качестве фирменного блюда предложила им отведать… нутрию, приготовленную якобы по рецепту Маргариты Симоньян лучшим шеф-поваром Москвы. На самом деле Собчак хотела угостить гостей головой бобра, которую знатная кулинарка Симоньян несколько лет назад сварила с морковкой и лаврушкой для своего новогоднего стола, чем совершенно потрясла сетевую общественность. Но шеф-повар готовить голову бобра категорически отказался: этот зверь-труженик занесен в Красную книгу. Зато близкую к бобру нутрию на юге России разводят и едят.

Под дружную дегустацию нутрии Ксения Собчак поделилась с гостями своим недоумением: никогда не согласовывала вопросы для интервью, но тут пошла на компромисс и все равно потерпела фиаско, оказавшись в такой вот ужаснейшей ситуации. Что делать в этой новой реальности, когда герои отказываются отвечать на неприятные вопросы? Нужно ли вообще у таких людей брать интервью? Мнения разделились.

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Ответ же нашелся в пресс-релизе, разосланном каналом ТВ-3:

чтобы избежать таких неловких ситуаций, надо обращаться к другим эпохам и историческим персонажам, которых сыграют мастерски загримированные под них актеры.

Они не встанут и не уйдут посередине интервью. Они (исторические персонажи) уже так или иначе дали ответы на все вопросы, и никакими провокациями их не проймешь. Это только кажется, что между той же Ксенией Собчак и Владимиром Ильичом Лениным — пропасть. На самом деле им очень даже есть о чем поговорить. Собчак, как и Ленин, возглавивший первое советское правительство (Совнарком), тоже стремилась к власти. И, как и он, венчалась в церкви. Об этом факте биографии будущего вождя революции она узнала в процессе подготовки программы и была совершенно поражена: «Это же уму непостижимо!»