Дело притянули за «выразительные брови»

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову и четырем другим фигурантам дела о разбитом окне офиса «Единой России» в столичном Ховрине предъявили обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время будет объявлено об окончании расследования. На протяжении всего следствия от Мифтахова и других обвиняемых следователи требовали признания и оказывали давление. Не выдержав прессинга, двое из них не стали испытывать судьбу и уехали из России.

Помимо Мифтахова, по делу проходят Елена Горбань, Алексей Кобаидзе, Станислав Речкалов и Андрей Ейкин. Следствие полагает, что 31 января 2018 года они совершили нападение на офис «Единой России». Горбань вменяют, что она разбила окно, Кобаидзе бросил в офис дымовую шашку, Ейкин все происходящее снимал на видео, Речкалов опубликовал запись в интернете, а Мифтахов стоял вблизи и следил за обстановкой.

Сперва следствие попыталось связать Мифтахова с изготовлением самодельной бомбы (ч. 1 ст. 223.1 УК), найденной на автобусной остановке в Балашихе. Вместе с ним задержали еще 11 человек, но всех отпустили — двое позже заявили, что их пытали электрошокером. Улик, указывающих на причастность Мифтахова, следствие не нашло, и горсуд Балашихи отказался его арестовать. Мифтахова отпустили, но сразу же задержали на выходе из ИВС по подозрению в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК).

Тогда же полиция задержала активистов Горбань и Кобаидзе. Их допросили и позднее отпустили, а расследование дела оставалось незавершенным. «Вандализм» найти не удалось. В итоге дело переквалифицировали на «хулиганство», совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

Кобаидзе и Горбань частично признали вину, но они категорически отрицают, что с ними на акции был Мифтахов. Все обвинение строится на показаниях секретного свидетеля. 9 февраля в ходе очной ставки его лицо скрыли под маской и представили под псевдонимом Петров. Свидетель утверждал, что в ночь на 31 января он видел на Онежской улице, где находится офис «Единой России», шесть человек. Спустя год свидетель вдруг вспомнил, что нападавшие разделились на две группы, в одной из которых находился Мифтахов.

Что конкретно там делал Мифтахов, свидетель не смог объяснить. Отметил только, что он размахивал руками. Свидетель запомнил подозреваемого по лицу, потому что у него «выразительные брови».

Вместе с этим после осмотра планшета и телефона следователь сделал вывод, что Мифтахов якобы вел переписку, в которой обсуждалось его намерение совершить акцию протеста у офиса единороссов.

С этими доказательствами согласился суд и арестовал аспиранта. На каждом продлении стражи позиция у следствия не менялась, они уверены, что отпускать Мифтахова нельзя «из-за его прошлого» — за судимость по делу о насилии в отношении полицейского. Также в деле есть две справки из ГУ МВД по противодействию экстремизму, в которых указано, что активист в 2014 году вступил в анархистское движение «Народная самооборона». По сведениям правоохранителей, эта организация «ставит своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций» и может быть причастна к проведению незаконных акций по всей России и даже в Париже.

На протяжении всего следствия на обвиняемых периодически оказывали давление. 26 апреля Мифтахову в СИЗО нанесли визит двое мужчин, они потребовали во всем сознаться. Аспирант отказался с ними разговаривать, тогда ему пригрозили «запуском репрессивного аппарата».

В июне к родителям Мифтахова в квартиру в Нижнекамске заявились силовики. Они пригрозили, что поставят на учет 16-летнюю сестру аспиранта за то, что она расклеивает стикеры в поддержку брата, а отчиму грозили проблемами на работе, если не даст показания против пасынка.

Только сейчас всем фигурантам следствие предъявило обвинение в окончательной редакции без серьезных изменений. Единственно, исключен квалифицирующий признак — использование предмета в качестве оружия, сообщила «Новой» адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.

Экспертами установлено, что дымовая шашка, брошенная в офис «Единой России», не является боеприпасом или оружием. Не установлено, чем же было разбито окно.

Двое фигурантов дела, опасаясь за свою жизнь, не стали дожидаться окончания следствия и уехали за пределы страны. Речкалов заявил членам ОНК, что после задержания его пытали электрошокером. 21 октября стало известно, что и Кобаидзе уехал из России. Вероятнее всего, их дела будут выделены в отдельное производство, а самих обвиняемых объявят в розыск.