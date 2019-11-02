По заветам отцов-основателей

Эндрю Джонсон, Билл Клинтон, Ричард Никсон — три американских президента, которые запомнились нации не своими достижениями во внутренней и внешней политике, а как объекты расследований по статье импичмента. Теперь аналогичная угроза нависла над Дональдом Трампом. В прошедший четверг Палата представителей конгресса США поддержала продолжение процесса импичмента.

Больше, чем парламент

Необходимость механизма отстранения высокопоставленных политиков — в их числе президента и вице-президента — лежала в основе философии государственного строительства отцов-основателей. Джеймс Мэдисон и Томас Джефферсон были убеждены, что именно Конгресс как институт, формирующийся посредством прямой демократии, должен выступать в роли сдерживающего фактора в отношении исполнительной власти.

Федералистское лобби во главе с Александром Гамильтоном добилось предоставления президенту и его администрации широких полномочий, что, по мнению Джефферсона и Франклина, могло стать вызовом для республиканизма. Беспокойство вызывал тот факт, что формально один и тот же человек может при желании избираться на президентскую должность неограниченное число раз.

В роли формального ограничителя выступало завещание Джорджа Вашингтона о необходимости одному лицу довольствоваться двумя сроками. Для дополнительных гарантий сторонниками сбалансированной системы управления была заложена традиция восприятия Конгресса не только как законодательной ветви власти, но и, в критических ситуациях, как большого народного жюри.

Еще одним сдерживающим фактором было отсутствие в основном законе страны каких-либо упоминаний о президентском иммунитете.

Федералисты даже при поддержке Вашингтона не смогли добиться от своих идеологических конкурентов уступок в этом вопросе. Хрупкий баланс между властными институтами поддерживался на этих основах вплоть до Второй мировой войны, и лишь после правления Франклина Рузвельта была принята XXII поправка, которая установила строгие конституционные ограничения. Таким образом, в правовом смысле главная угроза была устранена лишь спустя 160 лет после принятия Конституции.

Политический приговор

Однако дискуссии продолжаются вокруг частностей, среди которых проблема досрочного прекращения полномочий президента. Согласно закону, оно может произойти лишь в трех случаях: смерть, отстранение от должности (импичмент), добровольная отставка или неспособность осуществлять связанные с должностью права и обязанности (недееспособность). На сегодняшний день известно 8 случаев смертей действующих президентов: Линкольн, Гарфилд, Мак-Кинли и Кеннеди были убиты, Гаррисон, Тейлор, Гардинг и Франклин Делано Рузвельт умерли от различных болезней.

Пока не было ни одного прецедента, связанного с недееспособностью, и было три случая, когда главы Белого дома могли быть отстранены по процедуре импичмента. Вторая статья четвертого раздела Конституции США гласит, что президент, вице-президент и все гражданские должностные лица могут быть принудительно отстранены от власти за государственную измену, взяточничество и иные «серьезные преступления и правонарушения». Если с первыми двумя пунктами все понятно, то последний крайне размыт, и

нормативно-правовая база не дает конкретики относительно того, какие преступления можно считать «серьезными».

Тут заканчивается юриспруденция и начинается политика.

Статьи обвинения формирует юридический комитет Палаты представителей, и далее спикер, исполняющий своеобразную роль народного обвинителя, выносит это на всеобщее голосование. Иными словами, «серьезным преступлением» потенциально может стать любое действие президента, которое законодатели нижней палаты сочтут таковым.

Если статьи импичмента были утверждены большинством голосов, дело передается в Сенат, который выступает в роли суда и выносит окончательный вердикт. Голосование проходит по каждому пункту обвинения, и, если оно получает поддержку 2/3 сенаторов, импичмент вступает в силу. Когда Никсону (дело «Уотергейта») доложили, что верхняя палата поддержит решение об импичменте, он незамедлительно подал в отставку по собственному желанию. В случае с Клинтоном, который обвинялся в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию (дело «Левински»), Палата представителей выдвинула обвинение, но Сенат с разницей в 10 голосов вынес оправдательный вердикт.

Это самые серьезные примеры, однако использование импичмента как инструмента политического шантажа является нормой для Америки. Расследования разной интенсивности, нацеленные на отстранение президента от власти, предпринимались против Улисса Гранта, Герберта Гувера, Гарри Трумэна, Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего.

Дональд Трамп. Фото: ТАСС

В 2008 году конгрессмен Джон Кусинич сформировал 35 обвинительных статей против Буша-младшего за развязывание войны в Ираке и иные незаконные действия его администрации, а в 2012 году конгрессмен Уолтер Джонс лоббировал принятие Палатой представителей пунктов под импичмент против Обамы (закрытые программы ЦРУ в Афганистане и Пакистане).

Теперь очередь дошла и до Трампа. Сегодня он, с одной стороны, пока далек от попадания в условную «никсоновскую» категорию, с другой, его положение намного серьезнее, чем у Буша или Обамы. Пока Палата представителей, где большинство мест у демократов, не выдвинула конкретных статей импичмента, но сам факт всеобщего голосования стал сигналом о серьезных намерениях.

Чего хотят демократы

В чем они заключаются? Первое — получить доступ к тем материалам (российская и украинская папки), которые администрация, генеральный прокурор и министр юстиции не желали передавать в профильный комитет и придавать им какую-либо гласность. Второе — увести удар от своего основного кандидата Джо Байдена (тоже фигурирует в украинском кейсе), рейтинг которого последовательно падает. Третье — заработать электоральные бонусы перед важнейшими избирательными циклами.

И речь не только о президентской гонке. В 2020 году переизбрание ждет всех 435 членов Палаты представителей, 34 сенаторов и 11 губернаторов. Ставки слишком высоки, и обе стороны максимально мобилизуют свои ресурсы. Все средства хороши, включая импичмент. Демократы не скрывали своего разочарования итогами расследования специальной комиссии Мюллера. Теперь они пытаются зацепиться за украинское дело, начав некий «Зеленский-гейт».

Пока не ясно, как далеко они могут продвинуться, ведь одно дело — голосование за процедурную поддержку, другое — формирование конкретных обвинений с собиранием голосов в их пользу. При этом в Сенате пока большинство мест за республиканцами, которые поддержат импичмент своего же президента лишь в двух случаях: а) наличие неопровержимых фактов о совершении Трампом тяжелого преступления; б) по причине внутренних интриг отдельных групп влияния. Теоретически обе опции возможны.

С самого начала президентства Дональда Трампа внутри администрации идет борьба двух кланов: «семьи» во главе с Иванкой и ее мужем Кушнером и «группы традиционалистов» вице-президента Майка Пенса. Определенные влиятельные представители республиканских элит недовольны тем, что многие члены клана Трампов оказывают серьезное воздействие на принятие важных стратегических решений. Постоянные внутренние конфликты стали причиной невиданных в американской истории кадровых перестановок в течение одного срока: 3 советника по национальной безопасности, 3 министра обороны, 2 госсекретаря и т.д.

Однако при всей нелюбви к Трампу республиканцы пойдут на большой риск, если решатся использовать разыгрываемую демократами карту импичмента. Нет сомнений лишь в том, что в своем нынешнем положении президент Америки уязвим. Ему придется искать опору в системной республиканской элите, за которую придется заплатить высокую политическую цену. Игра будет многоуровневой, и никто не останется в стороне.