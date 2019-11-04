Матери напомнили Кремлю о репрессиях. Фото
К администрации президента вышли родители фигурантов всех громких политических дел
«Новая газета»редакция
4 ноября родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети» (ФСБ признала организацию террористической), «московского дела», «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и дел мусульман из признанной террористической организации «Хизб-ут Тахрир» объединились в движение «Матери против политических репрессий» и вышли с одиночными пикетами к администрации президента. Вот как это было
Юлия Виноградова, мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, которая обвиняется в организации экстремистского сообщества, участии в нем, и находится под домашним арестом.
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«Мы выходим не только за наших детей, но и за все общество вообще. Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью. Каждый не защищен так же, как не защищены мы. Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества».
Подробнее о новом движении «Матери против политических репрессий»
Елена Подкопаева, мать Ивана Подкопаева из «московского дела», который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, был приговорен к 3 годам лишения свободы, суд снизил до двух лет, разговаривает с сотрудником полиции, разъясняющим правила проведения одиночных пикетов.
Миляуша Нурлыгаянова, мать Рината Нурлыгаянова, фигуранта дела «Хизб-ут Тахрир» (религиозная организация признана террористической, хотя ее участники открыто осуждают терроризм), который обвинен в приготовлении к захвату власти, приговорен к 24 годам лишения свободы.
Светлана Шафиева, мать Альберта Шафиева, фигуранта дела «Хизб-ут Тахрир» (признана террористической), приговоренного к 16 годам колонии строгого режима.
Владимир Фомин, отец Сергея Фомина из «московского дела», который обвиняется в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) и приговорен к домашнему аресту.
Известный правозащитник Лев Пономарев, глава только что ликвидированного Минюстом движения «За права человека», признанного ранее иноагентом.
Галина Мартинцова, мать Максима Мартинцова из второй волны «московского дела», обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля 2019, арестован на два месяца.
Людмила Беглец, мать Данила Беглеца из первой волны «московского дела», осужденного за применение насилия к полицейскому и приговоренного к 2 годам лишения свободы.
Дмитрий Пчелинцев, отец Дмитрия Пчелинцева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе (дело «Сети») и арестованного до 3 января 2020.
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