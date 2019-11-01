«Коллекционировать некоторые виды людей»

Люблинский суд Москвы допросил главного свидетеля обвинения Руслана Д. по делу «Нового величия». Свидетель говорил уверенно, нагло и провокационно. Он не сомневался в своем превосходстве, куражился и явно получал удовольствие от происходящего. Заявил, что специально посещал собрания разных организаций и считает это своим увлечением. По словам свидетеля, он «коллекционировал личности людей» и уже собрал порядка 150 «неправильных с точки зрения революции» примеров, в частности, их фотографии, несколько часов отснятого видео и аудиозаписей.

Появление Руслана Данилова (так представлялся участникам «Нового величия»), он же засекреченный в деле свидетель по прозвищу Константинов, он же, по версии защиты, Родион Зелинский, ждали давно. Все гадали, состоится ли его допрос или вовсе суд ограничится чтением его показаний на следствии. Его появление оказалось внезапным. Два дня он давал показания «в условиях исключающих видимость», стороны слышали только его голос. И этот голос узнали все обвиняемые.

В настоящее время четверо из них находятся под стражей – Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков. Остальная тройка – Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом. Еще один обвиняемый, Сергей Гаврилов покинул Россию. Его объявили в розыск и заочно арестовали. Все они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ).

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В апреле этого года Люблинский суд назначил 2,5 года колонии общего режима Павлу Ребровскому. После того, как он отказался от своих показаний, тем самым нарушил досудебное соглашение, приговор ему был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

«Никто не смеет противостоять полиции»

29 октября первым Руслана Д. допросил прокурор. Свободное повествование секретного свидетеля ни на один знак препинания не отходило в сторону, все строго, как указано в обвинительном заключении, абсолютно помнил все даты. Он рассказал, что познакомился с участниками дела в Telegram чате 13 ноября 2017 года, а на первую встречу группы пришел 24 ноября по приглашению фигурантки Марии Дубовик. Его почти сразу приняли в движение, где он выступал в качестве помощника Костыленкова и секретаря собраний, после каждого заседания готовил протокол. Также выполнял разные поручения, в том числе, арендовал офис для встреч. Для этого он использовал паспорт подставного лица, а деньги переводил через биткоин-кошелек. Хозяйке помещения Юлии Куницыной сказал, что ему нужно помещение для редакции журнала. «Если мы собирались заниматься незаконной деятельностью, то мне не нужно было, чтобы мои данные куда-то попали», – пояснил свидетель.

Собственно, все его показания сводились к тому, как участники проводили встречи, где обсуждали «революционную деятельность», проводили разного рода тренировки, обсуждали, чем организация будет заниматься после революции. Договаривались насчет расклеивания листовок, рисования граффити с призывами к отставке властей, участия в акциях протеста.

«Участники этой организации считали, что одна из главных проблем всех публичных акций оппозиции, что никто не смеет противостоять полиции», – отметил Руслан Д.

На одном из собраний был принят устав организации, как утверждает свидетель, образец документа Костыленков предложил взять у движения «Альянс протестных сил». В соответствии с уставом были сформированы отделы: финансовый (возглавлял сам Руслан Д.), агентурно-вербовочный и отдел «активного действия», который «занимался организацией не совсем законных акций».

Руслан Костыленков. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Потом свидетель стал рассказывать о тренировках участников, которые проходили в подмосковном Хотьково, где занимались изготовлением и бросанием «коктейлей Молотова». На одном из выездов молодые люди тренировались стрелять из самозарядного карабина по бумажным мишеням. Так участники учились метать зажигательную смесь в стену, на которой был нарисован Чиполлино. Прокурор уточнил, кого олицетворял рисунок Чиполлино. Руслан Д. ответил, что никого, нужно было попадать в ноги, чтобы поджечь.

Как рассказал свидетель, участники планировали открывать локальные ячейки «Нового величия» в Санкт-Петербурге, Саранске и Кургане. Помимо этого на собрания приходили не только участники, но и кандидаты, желавшие вступить в организацию. Среди них был Слава Иванов, он же внедренный оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев (ранее допрошен в суде). При этом каждый участник движения обязан был платить членский взнос.

Было условие, что все участники моложе 21 года платили по 500 рублей в месяц, остальные – тысячу. Костыленков хотел брать по 1000 рублей со всех, но эту идею не поддержали остальные, сказал свидетель. Его допрос затянулся до позднего вечера и судья Александр Маслов решил продолжить 31 октября.

На благо Родины

Наступил черед задавать свои вопросы защитникам.

Свидетель поделился с ними, что стал участником «Нового величия», потому что у него уже семь лет есть хобби – «ходить по собраниям разных организаций».

«Законные организации – это скучно, было бы не интересно их посещать», – ухмылялся Руслан Д. Он пояснил, что не разделял взгляды и методы движения, делал вид, что всегда соглашался с Костыленковым, а «если его мнение противоречило большинству, то вставал на их сторону». «Мне было интересно только наблюдать, как развивается данный коллектив, очень своеобразный коллектив», – добавил свидетель.

Адвокат Дубовик Максим Пашков пытался выяснить, какие конкретные действия готовили обвиняемые, чтобы провести революцию.

«Они сами не собирались, а хотели совместно с другими движениями, присоединиться в качестве боевой ячейки, когда другие популярные политические силы начнут революцию», – ответил свидетель.

Он объяснил, что участники «Нового величия» в 2017 году предполагали, что должны были начаться массовые протесты против действующей власти после выборов. Якобы готовились возглавить протест, хотели помогать Алексею Навальному и Михаилу Ходорковскому, собирались «провоцировать неподготовленных людей», чтобы захватить власть. «И все это они собирались сделать не мирным путем, а насильственным», – сделал акцент Руслан Д.

Потом оговорился, что ему не нравится нынешняя власть, при этом не поддерживает, что предлагали в «Новом величии» – «это хуже». Неожиданно Руслан Д. впал в рассуждение об «естественном отборе» революционеров, что за несколько лет собрал «коллекцию личности людей», вернее, их данные, фотографии, видеоролики и диктофонные записи. Уже накопилась информация о 150 людях, которые, по его мнению, «неправильные» с точки зрения революции».

– Из этих 150 человек, сколько были по итогу арестованы или находились под следствием? – поинтересовалась защита. Но судья снял вопрос.

– Гнида! – не выдержала одна из слушательниц в зале, обратившись к свидетелю. Ее сразу вывели.

Далее свидетель рассказал, как на одном из собраний было озвучено предложение о приобретении оружия и взрывчатки. Однако Костыленков выступил против покупки взрывчатки, а при приобретении оружия, его нужно было зарегистрировать. А Полетаев, в свою очередь, предлагал нанять хакера, чтобы он взламывал столичные сайты. Но участники в конечном итоге отказались от этих предложений. Затем выяснился любопытный момент, оказалось, что свидетель сдавал помещение, в котором проходили собрания, в субаренду неизвестным лицам, чтобы компенсировать свои потери. Субаренду Руслан Д. никак не согласовал с Куницыной. Однако выяснить все подробности субаренды и кто были эти неизвестные люди не позволил судья. Все вопросы защиты, касающиеся этих моментов, председательствующий отклонил.

Дмитрий Полетаев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Не сказал свидетель и о том, кто помогал ему приобретать домен и разрабатывать сайт для «Нового величия». Руслан Д. ушел от ответа и ляпнул: помог «виртуальный знакомый».

Другой важный момент вскрылся, когда свидетель сказал, что поручил третьему лицу («нашел на сайте Авито») сделать копию и выгрузку сообщений из переписки участников «Нового величия», и сам же проговорился, что это третье лицо внесло в чат изменения. Позднее эту переписку свидетель передал правоохранителям, эти сведения и легли в основу обвинения. Имя своего «помощника с «Авито» свидетель не вспомнил.

– Вы можете предоставить гарантии, что не было внесено изменений третьими лицами в той переписке? – приперла к стенке свидетеля адвокат Павликовой Ольга Карлова.

– У меня была копия и я ее сверил.

Получается в деле есть только копии переписки, которая сделана неизвестно кем, подлинник утрачен и сравнить с оригиналом переписку невозможно.

Адвокаты уверены, что такое доказательство является недопустимым и должно быть удалено из дела.

О «Новом величии» Руслан Д. собирал «как можно больше информации» и думал подать явку с повинной до того как правоохранители откроют уголовное дело. 4 марта 2018 года он обратился в полицию с заявлением.

«Я изначально собирался обратиться в полицию. А влез, потому что – мое хобби коллекционировать некоторые виды людей», – заявил Руслан Д.

– Вам было важно сохранить Павликову до того как вы пойдете сдаваться? – спросил ее адвокат Николай Фомин.

– Дубовик и Павликова до меня уже находились в организации, я не мог никого удерживать и провоцировать.

– Павликова добровольно вышла из чата и фактически прервала участие в организации. Зачем вы пытались ее вернуть?

– Она не покидала состав. Если кто-то это утверждает, то – вранье.

– Что вас не устраивает в действующей власти? – продолжили допрос адвокаты.

– Если мне придется отвечать на такой вопрос, то гособвинителю придется открывать дело об экстремизме.

– Вам угрожали, когда вы обратились в полицию? – спросил адвокат Рощина Ильнур Шарапов.

– Мне лично поступали угрозы от неустановленных лиц. Получал их на мой аккаунт Telegram, были публичные угрозы в соцсетях, но следствиt это не заинтересовало. Первая угроза поступила в конце апреля. Что меня найдут, гада такого и подвесят за ноги.

– Вы являетесь осведомителем сотрудников правоохранительных в рамках оперативно-розыскного мероприятия?

– Не являлся и не собирался.

Когда судья предложил задать вопросы подсудимым, Крюков, кажется, задал главные вопросы этого процесса:

– Вы не боялись, что не успеете выйти из организации, вас могли также арестовать? У вас были договоренности с правоохранителями?

– Был определенный риск и я осознавал. На благо Родины можно было бы рискнуть.

– Вам не стыдно?

– Вопрос снят! – отрезал судья.

На этом допрос закончили, чему явно был доволен свидетель, его «провокация» удалась. Следующее заседание 5 ноября.