«Зеленый» рейс
Россия перебросила в Венесуэлу сотни миллионов долларов наличными: откуда деньги?
Ирек Муртазинспецкор
Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщило, что с мая 2018 года по апрель 2019-го Россия организовала переброску в Венесуэлу 315 миллионов долларов наличными.
По данным Bloomberg, ссылающегося на компанию Import Genius, которая изучила таможенные документы, деньги отправляли «Газпромбанк» и находящийся под санкциями Минфина США российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк». В Каракасе наличку доставили в венесуэльский банк Bandes, который также находится под американскими санкциями.
Bloomberg предположил, что Венесуэла могла получать наличные доллары за продажу нефти или размещенного в иностранных банках золотого запаса страны. Написало агентство и о шести самолетах, которыми доставлялись наличные доллары.
Про один самолет, предположительно участвовавший в доставке наличных в Венесуэлу, «Новая» сообщала еще в январе.
В публикации «Золотой рейс» мы рассказали о грузовом «Боинге» авиакомпании «Ерофей» (компания зарегистрирована в Хабаровске и имеет в своем распоряжении всего один самолет), который в начале года дважды летал из Москвы в Каракас с промежуточными посадками в Дубае. Первый перелет состоялся 18–19 января. 23 января самолет вернулся в Москву, а 29 января снова вылетел из Внуково в Дубай и оттуда взял курс на Каракас, совершив две промежуточные посадки: в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде.
Тогда мы писали: «Наши источники в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов. Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами».
Из публикации агентства Bloomberg мы теперь знаем, кто зафрахтовал самолет авиакомпании «Ерофей» для доставки в Арабские Эмираты венесуэльского золота, хранившегося на территории России.
Напомним, что еще в августе 2011 года тогдашний президент страны Уго Чавес объявил о своем решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. Надо сказать, что к тому времени из 365,7 тонн золотого запаса страны 233 тонны хранились за границей. К ноябрю 2012 года за пределами Венесуэлы осталось всего 57 тонн венесуэльского золота, большая часть — в России.
По всей видимости, около десяти тонн венесуэльского золота, находившегося на хранении в России, и было продано за 315 миллионов долларов наличными, доставленных в Каракас.
При этом очень своевременно: эти деньги помогли главе государства Николасу Мадуро сбить градус антиправительственных выступлений.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.