30 января в полдень в аэропорту Каракаса совершил посадку грузовой самолет Boeing 757, который вылетел из Москвы в 4.50 во вторник, 29 января.

Из аэропорта Внуково борт направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае. А уже оттуда отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде в Западной Африке.

За последнюю декаду это уже второй рейс российского грузового Boeing 757 в Каракас.

18–19 января самолет совершил рейс по маршруту Москва — Дубай — Агадир (Марокко) — Каракас. А 21–23 января вернулся в Москву, по пути следования приземляясь в тех же Агадире и Дубае.

«Золотой рейс»: Москва — Дубай — Касабланка — Эспаргос — Каракас. Скриншот сайта flightradar24.com

Наши источники в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.

Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами.

Салон грузового «Боинга» авиакомпании «Ерофей». Фото с сайта авиакомпании

«Новой» удалось выяснить, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Хорошо известно, что до 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. Если весь золотой запас страны оценивался в 365,7 тонны, то за пределами Венесуэлы хранилось 233 тонны золота.

В августе 2011 года тогдашний президент страны Уго Чавес объявил о своем решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу.

К ноябрю 2012 года за границей осталось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России.

2011 год. Уго Чавес только что национализировал золотодобычу в Венесуэле. Фото: Reuters

Именно это венесуэльское золото, предположительно, и загружалось в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января.

И было доставлено в Дубай, где было продано, и при этом расчет был осуществлен наличными.

Единственный «Боинг» авиакомпании «Ерофей». Фото с сайта авиакомпании

Единственный «Боинг» авиакомпании «Ерофей». Фото с сайта авиакомпании

Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов. По совпадению, вчера Николас Мадуро заявил, что выделяет миллиард евро на программу благоустройства Венесуэлы, чтобы превратить ее в туристическую мекку Латинской Америки.

Отметим, что выполнение столь деликатной перевозки было поручено авиакомпании «Ерофей», зарегистрированной в Хабаровске и на 100% принадлежащей одному физическому лицу. Грузовой Boeing 757, только в январе уже дважды летавший в Каракас через Дубай, — единственный самолет хабаровской авиакомпании «Ерофей».