Золотой рейс
В Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing. И у Мадуро внезапно появилось много денег
Фото с сайта авиакомании «Ерофей»
Ирек Муртазинспецкор
30 января в полдень в аэропорту Каракаса совершил посадку грузовой самолет Boeing 757, который вылетел из Москвы в 4.50 во вторник, 29 января.
Из аэропорта Внуково борт направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае. А уже оттуда отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде в Западной Африке.
За последнюю декаду это уже второй рейс российского грузового Boeing 757 в Каракас.
18–19 января самолет совершил рейс по маршруту Москва — Дубай — Агадир (Марокко) — Каракас. А 21–23 января вернулся в Москву, по пути следования приземляясь в тех же Агадире и Дубае.
Наши источники в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.
Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами.
«Новой» удалось выяснить, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.
Хорошо известно, что до 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. Если весь золотой запас страны оценивался в 365,7 тонны, то за пределами Венесуэлы хранилось 233 тонны золота.
В августе 2011 года тогдашний президент страны Уго Чавес объявил о своем решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу.
К ноябрю 2012 года за границей осталось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России.
Именно это венесуэльское золото, предположительно, и загружалось в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января.
И было доставлено в Дубай, где было продано, и при этом расчет был осуществлен наличными.
Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов. По совпадению, вчера Николас Мадуро заявил, что выделяет миллиард евро на программу благоустройства Венесуэлы, чтобы превратить ее в туристическую мекку Латинской Америки.
Отметим, что выполнение столь деликатной перевозки было поручено авиакомпании «Ерофей», зарегистрированной в Хабаровске и на 100% принадлежащей одному физическому лицу. Грузовой Boeing 757, только в январе уже дважды летавший в Каракас через Дубай, — единственный самолет хабаровской авиакомпании «Ерофей».
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