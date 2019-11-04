Немыслимое убийство

В субботу, 2 ноября, на улице Академика Анохина в Москве неизвестный в упор расстрелял главу ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э», ЦПЭ), одного из самых могущественных силовых ведомств в республике, 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата, 31-летнего Абдулахмеда Эльджаркиева. Сегодня в Назрани прошли похороны братьев.

Место убийства. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Широко разошлась «служебная» версия причин убийства начальника ЦПЭ, однако многие в республике рассматривают и другую, связанную не с официальной работой, а с исполнением иных — деликатных — поручений, которыми мог заниматься Эльджаркиев.

На видео с камеры наблюдения дома, где снимал квартиру Абдулахмед Эльджаркиев, видно, как вечером 2 ноября около 18.00 во двор заезжает внедорожник «Мерседес». Из передней двери выходит мужчина, отступает на пару метров в центр парковочной площадки и ждет, пока автомобиль припаркуется. В это время слева появляется человек в красной куртке и черной шапке, он резко выхватывает пистолет и расстреливает мужчину в упор, тот падает на асфальт. Из автомобиля выскакивает водитель и еще один человек. Водитель оказывается ближе к киллеру и пытается остановить его. Киллер расстреливает и водителя — так же, в упор. Затем поворачивается, чтобы убежать, однако возвращается и контрольными выстрелами добивает обеих жертв.

После убийства третий пассажир (позднее стало известно, что это друг Ибрагима Эльджаркиева, бизнесмен Гурсман Сапралиев) выходит из-за открытой двери, за которой он укрывался, секунду стоит в растерянности, а затем начинает звонить по мобильному телефону.



Судя по видеокадрам, киллер поджидал именно Ибрагима Эльджаркиева и знал, как он выглядит.

Задачи убивать кого-либо еще у киллера не было. Вторая жертва оказалась случайной.

Младший брат Эльджаркиева к силовым структурам никакого отношения не имел, по образованию он врач-нейрохирург, пару лет назад перебрался в Москву и работал анестезиологом-реаниматологом в Первой градской больнице.

По сообщению Следственного комитета, киллер выпустил не менее 10 пуль, оба брата скончались на месте. Предположительно, у киллера был один или несколько сообщников, вместе с которыми он скрылся на машине с места преступления.

Сразу же после убийства московская полиция ввела в городе планы «Перехват» и «Вулкан», в распоряжении оперативников были номера автомобиля BMW X7, на котором, как они считали, скрылись подозреваемые. Однако после того, как машину нашли в районе станции метро «Молодежная», выяснилось, что ее владелец никакого отношения к убийству не имеет.

Стало ясно: преступники заранее сделали поддельный дубликат госномеров BMW и прикрепили их на свою машину. То есть первые и самые важные часы для поиска убийц полиция шла по ложному следу.

Машина же преступников, предположительно, Mazda CX7, — была обнаружена позже во дворе соседнего дома по улице Академика Анохина. Планы «Перехват» и «Вулкан» результатов не дали.

По факту убийства «двух и более лиц» было возбуждено уголовное дело и сразу же передано в центральный аппарат СК РФ.

Ибрагим Эльджаркиев. Фото: мвд.рф

В органы внутренних дел Ибрагим Эльджаркиев пришел из управления Федеральной службы по обороту наркотиков республики Ингушетия, где служил с 2004 года. Центр по противодействию экстремизму он возглавил в 2016 году, после того как предыдущий начальник ЦПЭ, Тимур Хамхоев, стал фигурантом уголовного дела, — был отстранен от должности, а затем уволен.

Напомню, уголовное дело против Тимура Хамхоева и пятерых его подчиненных было возбуждено в 2016 году. Во время расследования выяснилось, что

сотрудники ЦПЭ в ходе допросов систематически пытали задержанных током, часто подобные «допросы» заканчивались реанимацией, а в одном из случаев — смертью подозреваемого.

В итоге, летом 2018 года Тимур Хамхоев был осужден на семь лет лишения свободы, его подчиненные также были приговорены к различным тюремным срокам. Уголовный процесс и суд над сотрудниками ЦПЭ, до этого считавшимся неприкосновенным ведомством, гремел на весь Кавказ. А в самой Ингушетии обвинительный приговор вселял в людей надежду на то, что с приходом нового начальства пытки и издевательства прекратятся.

Однако время показало, что надежды были напрасны. После прихода Эльджаркиева система допросов не претерпела серьезных изменений, жалобы на пытки продолжали поступать. Так, на пытки жаловался задержанный Абдул-Малик Албогачиев, а также боксер Альберт Хамхоев. Это были громкие уголовные дела, задержанные в мельчайших подробностях описывали изощренные методы пыток, называли людей, пытавших их, в том числе и Ибрагима Эльджаркиева, однако их жалобы в следственные органы и прокуратуру по сей день никакого действия не возымели.

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По информации от источников «Новой» в Ингушетии, у Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с влиятельным ингушским кланом баталхаджинцев.

Баталхаджинцы — религиозно-общинная группа (вирд) последователей суфийского шейха Батал-Хаджи Белхароева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в 19-м начале 20 века.

Этот вирд — один из самых закрытых: чужакам вход воспрещен настолько, что даже браки вне клана под строжайшим запретом. По приблизительным оценкам, его численность сейчас составляет около пяти тысяч мужчин, если добавить к ним матерей, сестер и дочерей (женщинам не дается права голоса), то фактическое количество членов вирда вырастает в разы.

Ядром клана, основанного на строгой иерархии и беспрекословном подчинении, являются члены семьи Белхароевых, прямые потомки Батал-Хаджи. Всего — около 30 человек.

У баталхаджинцев традиционно дружеские отношения с Кадыровыми. Дело в том, что Батал-хаджи был другом и последователем одного из самых почитаемых святых в Чечне — Кунта-хаджи Кишиева. К вирду его последователей относится семья Кадыровых, а также большинство чиновников и религиозных деятелей Чеченской республики.

Баталхаджинцы имеют колоссальное политическое и экономическое влияние в Ингушетии, они — мощнейший фактор, формирующий республиканскую действительность. Этот фактор принимают во внимание и глава республики, и любой ингушский силовик.

С новым начальником ЦПЭ выходцы из клана баталхаджинцев никак не могли нащупать пути взаимодействия. По слухам, Эльджаркиев выдвигал собственные правила игры и демонстративно не желал сотрудничать.

31 декабря 2018 года в Ингушетии был убит один из лидеров баталхаджинцев Ибрагим Белхароев — его машину обстреляли неизвестные, он скончался на месте.

На тот момент республика бурлила — не утихало возмущение по поводу закрепления административной границы между Чечней и Ингушетией. Ингуши были уверены — их обманули власти, они намеревались «митинговать до последнего». Большую, инспирирующую роль в этих протестах играли баталхаджинцы. В республике назревала взрывоопасная ситуация, на которую весьма нервозно начинал смотреть центр.

(К слову, вскоре именно за неспособность сгладить неукротимый всенародный протест и поплатился своим постом тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.) И вот в этот момент и был расстрелян Ибрагим Белхароев. Главное подозрение пало на силовиков, в том числе и на начальника Центра «Э».

Спустя около двух недель, 12 января 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева было совершено покушение. Он возвращался в Ингушетию из Чеченской республики после встречи со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым, который как раз и отвечал за вопрос границ с чеченской стороны. О чем высокопоставленный представитель ингушских силовиков разговаривал с Даудовым, неизвестно, визит был неофициальный.

На пути домой, после того как «Мерседес» начальника ЦПЭ миновал пост «Кавказ», разделяющий Чечню и Ингушетию, неизвестные из автомобиля «Лада Гранта» открыли автоматный огонь по автомобилю Эльджаркиева. Трое охранников, получили тяжелые ранения, один позже скончался в больнице. Сам Эльджаркиев не пострадал.

За десять месяцев после покушения на Эльджаркиева, дело так и не было раскрыто, не появилось даже подозреваемых. Впрочем, как и в деле об убийстве Ибрагима Белхароева. Баталхаджинцы объявили награду в 30 миллионов рублей за любую информацию об убийстве. А начальник ЦПЭ усилил свою охрану и по республике передвигался только на бронированных машинах.