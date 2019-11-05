Бревно средней дальности

Вот новость просвистела, и ага…

В заполярном поселке Воргашор, где все еще живут десять с лишним тысяч человек, 14-летний школьник ворвался в продуктовый магазин с пистолетом. Пистолет, как позже выяснилось, был настоящим, хотя и пневматическим. Юный грабитель пытался уложить продавщиц вниз макияжем и требовал при этом не пепси-колу или мороженое (кому нужно мороженое там, где десять месяцев в году холода?). Он покушался на наличные, не отходя от кассы.

И что вы думаете? Кто-то из продавцов упал в обморок? Кто-то из покупателей от страха уронил себе на ногу тушку мороженого сома? Да ничего подобного! Никто и не подумал выполнять команды подростка, а одна из кассирш спокойно принялась снимать его на мобильный телефон. Мальчик растерялся и как пришел с одним пистолетом, так с ним и ушел. Даже жвачку на кассе не прихватил. Конечно, потом его задержали и уголовное дело завели, и теперь он, можно сказать, сбитый налетчик.

Тут полагается поворчать: ребятишки, мол, нынче пошли те еще. Если раньше детей пугали Бабой-ягой, то теперь некоторыми из них можно напугать Бабу-ягу. Но не жителей потустороннего северного поселка. Что им какой-то шалопай с пистолетом, когда они пережили дикую приватизацию угольной отрасли, безработицу и разруху? Местную медицину, и ту пережили. Правда, не все. Были случаи смерти пациентов в ходе «оптимизации здравоохранения», когда здешнюю больницу, несмотря на бурные протесты населения, присоединяли к больнице в Воркуте. В этих условиях желающих жить в Воргашоре все меньше и меньше.

Мелькает информация о продаже квартир за 25 тысяч рублей. За эти деньги в других регионах страны продавцы жилья с вами только поздороваются.

Интересно было бы именно в таком населенном пункте, как Воргашор, провести опрос «Чего боятся жители России?». Слышали, наверное, неделю назад исследование на эту тему провел Левада-центр. Результаты подобных опросов предсказуемы, но всегда будет присутствовать местный акцент. Так, жители села Филькино Свердловской области больше расширения НАТО на Восток боятся обрушения пешеходного моста через речку Каква. Неприятельская ракета в этот мост вряд ли угодит. Куда опаснее плывущее по течению отечественное бревно. В сентябре одно такое бревно средней дальности прицельно ударило в несущие конструкции, и новый мост, прослуживший всего два дня, ушел под воду. А ведь это инженерное сооружение шириной в один метр, чтоб вы знали, «является сертифицированным средством для беспрепятственного доступа жителей, проживающих на берегу реки Каква поселка Филькино, к городской инфраструктуре». Так пишет у себя в Facebook глава Серовского округа Василий Сизиков, уверяя население, что восстановленный мост теперь является безопасным. Ну, да, два бревна в одну воронку воды возле опоры обычно не попадают.

Кто между тем может дать жителям Филькино охранную грамоту, даже соответствующую названию села? Здешние мосты не раз смывало водой, а этот, нынешний, люди ждали два года, собирая деньги на его строительство и форсируя речку Какву на лодках. Понятно, что в ряду страхов у них сперва обрушение моста, а уж потом мировая война, эпидемия гриппа и прочие напасти.

Так и везде. И чего удивляться, что где-то люди в страхе вовсе не от запрещенного в России ИГИЛ, а от разрешенного управления коммунального хозяйства, которое быстрее всяких террористов оставит людей без тепла и воды.

Страхи более свойственны пожилым, уже не раз напуганным и, как та ворона, куста боящимся. Молодые боятся куста лишь в том случае, если за ним притаился сержант ГИБДД (страшнее которого только старший сержант ГИБДД). А совсем юные не боятся ничего, и им планомерно внушают, что, наоборот, все должны бояться нас. Детей тут и там наряжают в военную форму, учат маршировать и, равняясь в строю, видеть грудь четвертого человека. Вернее, такого же сорванца, которому еще предстоит стать человеком.

Воинственные наклонности детей, конечно же, не остаются без внимания Министерства просвещения. Тут только замешкайся, как в каком-нибудь Воргашоре школьник бесконтрольно схватится за пистолет. Поэтому бесстрашие юных надо направить в русло патриотизма. И орган исполнительной власти разработал, как известно, методические рекомендации по проведению в школах урока в честь 100-летия со дня рождения оружейного конструктора Михаила Калашникова. В частности, школьникам предложен конкурс по разборке и сборке его автомата.

Об этом уже много написано. Как с одобрением, так и с недоумением, но хочется добавить еще пару слов. Так вышло, что, работая собственным корреспондентом газеты по Удмуртии, я неоднократно встречался в Ижевске с Михаилом Тимофеевичем, бывал у него дома и слушал его рассказы о жизни и творчестве. Пожилой конструктор был откровенен и однажды в беседе признался, что в оружейную сферу он попал во многом случайно. А в детстве, живя в отдаленном алтайском селе Курья, мечтал стать конструктором сельскохозяйственных машин.

Самородок — он и есть самородок. Детская мечта Калашникова вполне могла осуществиться, и сейчас на юбилейных мероприятиях в его честь школьники разбирали бы и собирали какую-нибудь прославленную на весь мир сеялку точного высева.