«За обвиняемым стоит семья»

Родственники обвиняемых по делам «Нового величия», «Сети» (организация запрещена на территории РФ), «московского дела», «ростовского дела», а также родственники аспиранта МГУ Азата Мифтахова объединились в движение «Матери против политических репрессий».

В помещении Московской Хельсинкской группы несколько совершенно разных женщин разговаривают с журналистами. Их объединяет одно — уверенность в том, что дела против их детей сфабрикованы. Они не правозащитники, но не видят для себя другого выбора — нужно действовать.

Как рассказывает активистка группы «арестанты 212» Александра Крыленкова, объединение было создано, чтобы показать обществу, какое большое количество людей затрагивают политические репрессии:

— Мы хотим показать, что каждый процесс — это не частное дело отдельных молодых людей, которые попали в эти жернова. За каждым осужденным стоит семья, друзья, группа поддержки. Несмотря на то, что мы матери, <в нашей группе> есть отцы, братья, сестры и жены.

На встрече присутствует отец фигуранта «московского дела» Сергея Фомина Владимир (его сын находится под домашним арестом). До того, как его сына обвинили в участии в массовых беспорядках, мужчина политикой не интересовался.

Теперь многое изменилось, и, как говорит Владимир, правозащитой ему заняться придется: «Раз сын в беде — надо ему помочь».

На текущем этапе, по его мнению, важно показать обществу, что на смягчении меры пресечения борьба за свободу политических заключенных не должна заканчиваться.

Владимир Фомин. Фото: Арден Аркман — специально для «Новой»

— Сергей не может продолжать учебу, не может продолжать заниматься своим делом, — рассказывает Владимир Фомин. — Ему никуда нельзя <выходить>, даже постричься и прогуляться. Он, как птица в клетке, до него нельзя достучаться. Пусть люди не считают, что домашний арест — это конец дела.

Еще одна участница встречи — мама обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой Юлия Виноградова. В этом году политические репрессии затронули ее семью во второй раз. В конце октября ее дочь расписалась с осужденным фигурантом «московского дела» Константином Котовым. В движение матерей Юлия вступила и ради него.

— Это вопиющая несправедливость. Абсолютно все дела подстроены, есть какие-то люди, которые дали нехорошие показания. На них строится обвинение, — рассказывает Юлия Виноградова. — У нас забрали самое дорогое — наших детей. Каждая мама в своем горе <одна>.

Было принято решение объединиться хотя бы ради того, чтобы самим мамам было проще пережить эту ужасную боль. Иначе никак не получается.

Юлия Виноградова. Фото: Арден Аркман — специально для «Новой»

Как говорит Александра Крыленкова, объединения родителей стали появляться после начала давления на мусульман, обвиняемых в принадлежности к движению «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена на территории России). Этот процесс перенесся и на другие резонансные политические дела. Отец фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева, Дмитрий Пчелинцев-старший добавляет, что родители в рамках их процесса объединились благодаря Льву Пономареву. По словам самого правозащитника, родительские объединения — это продолжение традиции, которая сформировалась в современной России.

Дмитрий Пчелинцев-старший. Фото: Арден Аркман — специально для «Новой»

— Родители пришли ко мне и спросили, что делать. Я ответил, мол, делайте свою организацию, — рассказывает Пономарев об объединении в рамках дела «Сети». — Также создавался «Норд-Ост». Возникновение «Матерей против политических репрессий» совершенно естественное, я буду помогать развиваться группе дальше. Надеюсь, что вместе мы создадим коалицию правозащитников и движения родителей.

Во время общей части каждый из присутствующих участников движения «Матерей против политических репрессий» рассказывает о собственных причинах присоединиться к группе, деталях дел против своих детей.

— Посмотрите на этих прекрасных женщин — идеал женственности и материнства. А почему-то так получилось, что мы привлекаем внимание к тюрьмам! — восклицает мама осужденного фигуранта «московского дела» Ивана Подкопаева Елена. — Наше существование сейчас — это привлечение внимания к тем, кто сидит в тюрьмах.

Наших ребят закрывают за то, что кто-то бросил бутылку. В то же время у нас можно убить, изнасиловать, но получить «условно».

Елена Подкопаева. Фото: Арден Аркман — специально для «Новой»

Рядом с ней Галина Мартинцова закрывает лицо руками. Ее сына Максима арестовали в середине октября. По версии следствия, на акции 27 июля он вместе с другим фигурантом «московского дела» Егором Лесных повалил на тротуар сотрудника Росгвардии. Мама Данилы Беглеца Людмила плачет. Сейчас ее сын проходит по этапу в Калуге. Его осудили на два года колонии за то, что во время акции 27 июля он дотронулся до сотрудника Росгвардии.

Галина Мартинцова. Фото: Арден Аркман — специально для «Новой»

— Мы выходим не только за наших детей, но и за все общество вообще, — заявляет Наталья Конон, мама освобожденного фигуранта «московского дела» Даниила Конона. — Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти в любую семью. Каждый не защищен так же, как не защищены мы. Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества. Мы должны сделать так, чтобы то, что происходит с нашими детьми, было не зря.

Читайте также Материнское единство. В России просыпается грозная сила

Конон уверена, сейчас нужно помочь ребятам и сделать так, чтобы кому-то сократили сроки, как-то обустроить им быт в колониях. Кроме того, нужно поддерживать семьи других невинно осужденных. «Состояние правозащиты и судебной системы, которое сейчас есть в России, — в плачевном состоянии. Все эти дела показали, что правосудия нет. А оно должно быть», — резюмирует женщина.

После встречи участники движения поехали к администрации президента с одиночными пикетами. Сейчас — это один из немногих способов публично выразить свою позицию без предварительного согласования с властью.