Второй день, второй круг

Слушания начинаются в 10 утра и идут до вечера. Все прочие судебные заседания по делам, которые ведет судья Олеся Менделеева, отложены или перенесены.

— Работаем! — лучезарно улыбаясь, объявила судья и напомнила порядок: суд берет перерыв каждые четыре часа, и потому имеет возможность рассматривать дело до 22 часов каждого дня.

Новость во вторник была одна: замена основного адвоката Кирилла Серебренникова Дмитрия Харитонова на временного — Елену Орешникову. Перед прокурором Лавровым, который неожиданно пошутил впервые за два года процесса («Я никуда не сбегу, Ваша честь!»), высились десятки томов уголовного дела. Сторона обвинения с утра готова была начать предъявление доказательств. Но начали с показаний Алексея Малобродского, бывшего восемь месяцев генеральным продюсером проекта «Платформа». Все, о чем он говорил, уже многократно звучало в первом процессе: цели и задачи, порядок выплат, исполнители, объем работ, конкретные спектакли и события проекта.

Чей-то упрямый замысел, запустивший процесс, который длится уже больше двух лет и от которого все изрядно устали, наверняка предполагал измотать участников и наблюдателей повторяющимися подробностями.

Но заданный сейчас темп напоминает порядок экстренного рассмотрения, а в экстренном рассмотрении, как правило, бывает поставлена финальная задача.

Какая? Сохранить честь мундира и во втором круге все же добиться обвинительного приговора? Или сохранить честь мундира и, тщательно рассмотрев предъявленные доказательства, оправдать обвиняемых? Прогнозов пока нет.