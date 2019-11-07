Труба преткновения

31 декабря истекает действующий контракт о транзите российского газа в Европу через Украину. Уже второй год идут активные переговоры при участии России, Украины и Еврокомиссии о заключении нового соглашения. Если подписать его до конца года не получится, это будет неудачей для всех. Украина потеряет роль страны-транзитера и связанный с этим ежегодный доход в несколько миллиардов долларов. Россия потеряет один из маршрутов поставок газа в Европу, а также рискует получить санкции в отношении проекта «Северный поток — 2»: благосклонность европейцев к пока еще строящемуся газопроводу во многом зависит от сохранения украинского транзита. Евросоюз же может в самый разгар зимы столкнуться с нехваткой газа. Разбираемся в основных противоречиях сторон и в том, почему переговоры идут так медленно.

Что предлагает ЕС

Со стороны Евросоюза трехсторонние переговоры курирует вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович. На каждой встрече он озвучивает три главных требования:

контракт должен быть долгосрочным, в нем должен быть зафиксирован средний ежегодный объем транзита газа, а сам транзит должен осуществляться в соответствии с европейским законодательством.

Последний момент означает необходимость реструктуризации (на языке европейского законодательства — «unbundling») «Нафтогаза» — украинской государственной газовой компании. Согласно двум европейским документам — Газовой директиве и Третьему энергопакету — одна и та же компания не может одновременно заниматься покупкой и продажей газа и быть оператором газопровода. Сейчас все эти функции выполняет «Нафтогаз».

До недавнего времени Шефчович говорил, что Европа настаивает на десятилетнем газовом контракте. В ходе последней встречи в Брюсселе 28 октября Шефчович скорректировал свое предложение: ЕС все еще настаивает на десятилетнем сроке, но с возможностью прекратить действие контракта уже через 5 лет в случае существенного изменения обстоятельств.

Кроме того, изменились и предложения по объемам транзита. В январе этого года Евросоюз предлагал зафиксировать средний ежегодный объем транзита на уровне 60 млрд кубометров с возможностью дополнительного бронирования до 30 млрд кубометров в год. На встрече в Брюсселе Шефчович предложил понизить планку и обсудить минимальный объем транзита от 40 до 60 млрд кубометров в год.

Чего хочет Украина

Если коротко, Украина согласна с предложениями Евросоюза.

Еще несколько лет назад начались переговоры о реструктуризации «Нафтогаза», чтобы подвести его под европейское законодательство; сейчас этот процесс идет полным ходом. После завершения «анбандлинга» управлением газотранспортной системы будет заниматься отдельная компания «Оператор ГТС Украины» — как того требуют европейские нормы.

Председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев во вторник сообщил, что и «Нафтогаз», и новый оператор на этой неделе подали заявки на сертификацию в Национальную комиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг (сертификация — необходимое условие, чтобы независимый оператор смог начать работу). Кроме сертификации до конца декабря нужно выполнить еще ряд действий: например, протестировать газотранспортную систему и подземные газохранилища. По словам Коболева, «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» делают все возможное, чтобы завершить подготовку в срок — и это критически важно, потому что иначе о перспективе заключить долгосрочный контракт с 1 января следующего года можно забыть. В «Нафтогазе» это понимают: Коболев еще в начале октября описал последствия задержек.

«Россияне 31 декабря скажут: «Смотрите, мы очень хотели подписать контракт с украинской стороной. К сожалению, украинская сторона не выполнила свои обязательства, поэтому контракта не будет. А виноваты в этом украинцы».

Это очевидный сценарий. Нам всем нужно понимать, что для нас просто не существует другого варианта, кроме как завершить «анбандлинг».

Как и Евросоюз, Украина хочет заключить долгосрочный контракт, в котором будут оговорены минимальные объемы транзита — такие, которые будут для Украины экономически целесообразны. В «Нафтогазе» озвучивали цифры от 40 до 60 млрд кубометров газа в год.

После встречи в Брюсселе Шефчович заявил, что украинская сторона согласна с новым предложением Еврокомиссии, то есть готова предусмотреть возможность досрочного прекращения контракта через пять лет и начать с 40 млрд кубометров.

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Чего хочет Россия

Россию не устраивают два (из трех основных) требований Евросоюза и Украины: долгосрочность контракта и минимальные объемы на уровне 40—60 млрд. По сути, «Газпрому» сейчас очень сложно предсказать, какой объем транзита будет выгоден через несколько лет, поэтому связывать себя обязательствами на десятилетний срок компания не хочет.

Например, в прошлом году транзит газа через Украину составил 86 млрд кубометров — это значительно больше, чем украинцы просят зарезервировать сейчас. Но с января 2020 года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря: его пропускная способность составляет 55 млрд кубометров в год, и, конечно, «Газпром» хотел бы использовать его на полную мощность.

Правда, весьма вероятно, что, вопреки планам, строительство «Северного потока — 2» не будет закончено в срок: тогда на это время «Газпрому» выгодно активно использовать украинский маршрут.

Кроме того, руководство «Газпрома» регулярно говорит о том, что Украина вряд ли успеет завершить реструктуризацию «Нафтогаза» до 1 января 2020 года. А если так, то заключить долгосрочный контракт невозможно.

В этом случае Москва предлагает краткосрочные договоренности — по крайней мере, на то время, пока «Нафтогаз» будет заканчивать свой «анбандлинг».

Дополнительные российские условия

В принципе, Россия готова рассмотреть и возможность долгосрочного контракта — но с двумя условиями.

«Газпром» и «Нафтогаз» начинают отношения с чистого листа, забыв о текущих арбитражных спорах. В первую очередь, имеется в виду решение Стокгольмского арбитража по взаимным искам «Газпрома» и «Нафтогаза»: Россия в своем иске обвинила Украину в невыполнении обязательств по закупке российского газа, Украина Россию — в уменьшении объема транзита по сравнению с зафиксированным в контракте. Рассмотрев оба заявления, Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» обязан компенсировать «Нафтогазу» 2,6 млрд евро. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не раз говорил, что переговоры могут быть успешными, только если Украина согласится забыть про этот долг. На этой неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет настаивать на выполнении этого условия. Украина должна с 1 января 2020 года возобновить прямые покупки российского газа, и их объем тоже должен быть зафиксирован в контракте. Последние несколько лет — с 2016 года — Украина не покупает газ у России.

Киев с этими условиями не согласен. Министр энергетики Украины Алексей Оржель во вторник заявил, что заключение транзитного контракта никак не связано с прочими спорами и договоренностями.

Что дальше?

Сейчас сложно сказать, как будут продолжаться переговоры о газовом контракте. Дата новой трехсторонней встречи пока не назначена.

Тем временем Алексей Оржель во вторник еще раз подчеркнул, что заключение контракта — приоритет для Украины, при этом к провалу переговоров Киев тоже готов: в газовые хранилища закачаны рекордные объемы газа, которые позволят безболезненно пережить нынешний отопительный сезон.