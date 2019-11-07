Кнопка «выкл.» не работает

Не получилось у ФСИН, не получится и у МВД. Это по поводу инициативы коллегии Министерства внутренних дел, состоявшейся 1 ноября: к 30 июля 2020 года полиции совместно с ФСИН, ФСБ и Роскомнадзором проработать вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений.

Смартфоны, изъятые сотрудниками ФСИН в СИЗО №1 по Петербургу. Фото: пресс-служба ФСИН.

Любопытная деталь: блокировать мобильники в колониях и тюрьмах предложено не потому, что сотовая связь в исправительных учреждениях запрещена. МВД видит в этом один из способов борьбы с телефонным мошенничеством: треть телефонных жуликов «работают» именно в колониях — в нелегальных call-центрах.

У депутата Госдумы от «Единой России» и заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, оказывается, уже готовы и поправки в законы, ограничивающие использования сотовой связи в колониях. Хинштейн предлагает обязать сотовых операторов прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов после появления заявления от руководителя исправительного учреждения.

Депутат объяснил: «С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничество, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.».

И привел такую цифру: ежегодно в колониях изымается порядка 60 тысяч мобильных телефонов.

И у МВД, и у Хинштейна намерения, конечно, благие. Но боюсь, что все эти меры бессмысленны. «Антимобильные» законы просто не будут работать. Потому что пока начальник колонии установит номера телефонов, с которых осуществляются звонки на волю, пока напишет письмо сотовому оператору, у арестантов уже появятся новые сим-карты. 60 тысяч мобильников, изъятых в колониях, — лучшее тому подтверждение. Ведь перед тем как эти мобильники были изъяты, они как-то попали на территорию режимного учреждения. Не ошибусь, если предположу, что львиную долю телефонов на территорию колоний пронесли сами их сотрудники.

Когда я отбывал наказание по ст. 282 УК за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе «региональная власть» в ИК-10 в Менделеевске, в нашем отряде все активисты (так называемые красные — те, кто обслуживает интересы администрации) ходили с мобильниками. И пользовались сотовой связью, даже не сильно скрываясь. Периодически в барак наведывались с внезапными проверками (шмонами) офицеры оперчасти. И уходили с уловом запрещенки — десятком мобильников. Но проходило всего несколько дней, как у всех «красных» снова появлялись телефоны. Часто — те же самые трубки, которые всего несколько дней назад были изъяты. И этот круговорот мобильников никого не удивлял, потому что считался одним из элементов арестантских будней.

Предложение МВД блокировать сотовую связь в колониях из-за нелегальных call-центров выглядит признанием того факта, что вычислить место, откуда идут массовые звонки, на очень локальной территории, ограниченной колючей проволокой и вышками, сложнее, чем вообще отключить сотовую связь в колонии. Видимо, МВД решилось выйти с такой инициативой, прекрасно отдавая себе отчет в том, что

все очаги телефонного мошенничества работают под покровительством руководства колоний.

В принципе, блокировать мобильную связь на территории зоны, думаю, несложно. Потому что еще десять лет назад в ИК-10 сам был свидетелем того, как там несколько недель не работали мобильники — ни у «красных», ни у сотрудников. А произошло это после того, как на пульт дежурного местного управления ФСБ поступил звонок о минировании химзавода им. Карпова, который в те годы занимался утилизацией химического оружия и очисткой промышленных отходов, содержащих радиоактивные вещества.

Химзавод расположен в окрестностях Менделеевска — через забор от ИК-10. Правоохранительные органы быстро вычислили, что звонок с угрозой поступил именно из колонии. Туда нагрянули оперативники ФСБ и очень быстро вычислили и точное место нахождения мобильника, и конкретного телефонного террориста. А еще технические службы ФСБ установили «глушилку», которая и заблокировала мобильную связь. Офицеры колонии рассказывали, что

«глушилка» была размером с чемоданчик, и поговаривали о том, что решать вопрос об ее отключении пришлось на уровне руководства регионального управления ФСБ.

Говорит это об одном: техническая возможность отключать мобильную связь на территории колоний была еще десять лет назад. Только руководству исправительных учреждений это, видимо, не нужно.