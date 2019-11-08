Пара осколков от Берлинской стены
Смешное и серьезное — в коротком диалоге с Михаилом Горбачевым
Берлинская стена. Вид со стороны ГДР
Дмитрий Муратовпредседатель Редакционного совета
Это, конечно, не официальное интервью Михаила Горбачева. Это короткий обмен репликами, так и оценивайте. Наброски на полях глобального события, изменившего мир к лучшему, и автором этого события был он. Полушутливый тон о великом — вообще типично для Горбачева. Как и то, что за каждой ироничной интонацией проглядывает неистребимый, непопулярный ныне гуманизм. Именно это, а не геополитика, и показалось мне самым интересным.
— Когда Вы лично узнали о падении стены?
— Утром.
— И как Вам показалась эта новость?
— Ну, мы ж подобного ждали.
— А другие мировые лидеры были против. И Англия, и Франция.
— Непонятно почему? Германия ж очень сильная, и она увеличивалась, увеличивалась конкуренция в Европе, многие тогда этого опасались. Ну и историческая память никуда не делась.
— Народ давно хотел снести стену. К ночи падения уже несколько недель тысячи немцев уезжали из ГДР в ФРГ через Венгрию. Что можно было б сделать с поднявшимся народом?
— Ну, мало ли что. Опыт-то был.
— Вы сказали одному немецкому политику: «А что ты будешь делать, если 500 000 человек выйдут на улицы? Стрелять, что ли?»
— Не помню такого.
— Это есть в стенограммах Ваших помощников. Еще они приводят лозунги на Вашей встрече с жителями Восточного Берлина: «Горби! Помоги!». Чем Вы, собственно, могли помочь?
— Приглашали руководство восточноевропейских стран к диалогу с народом. Народу-то хамить не надо.
— В Румынии Вас Чаушеску вроде не услышал…
— Он к нам пробраться хотел, у нас спрятаться, а зачем стрелять в людей начал? Ну и, как говорится, царствие ему небесное, если туда попал.
— А что он должен был делать?
— Диктаторы должны всегда на неприметных аэродромах, обычных таких, держать маленький, полностью заправленный самолетик. И когда раздается песня «Аванти пополо» («Вперед, народ»), нестись на этот аэродром. Шутка.
— Шутка?
— А как ты думаешь?
— «Приглашение к диалогу...» И этого было достаточно для бескровного падения стены? Может, еще что то?
— Мы тогда дали команду — наши войска из казарм не выводить.
— А просили Вас?
— Ты ж мое кредо знаешь? Не ленись, запиши еще раз: «Я, Горбачев, всегда был и остаюсь противником кровопролития. Я всегда был и остаюсь противником применения силы к народу».
— Это похоже на расписку. Записал.
— Молодец. Так вот. Теперь о главном. Причина падения стены, объединения и, главное, установления прочного мира в Европе — в победе нашего народа и народов других стран над фашизмом. Вот об этом подумайте.
— Я подумал.
— И?
— Вторая мировая тогда и закончилась?
—Ну да. Потому что люди в нашей Европе перестали бояться друг друга.
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