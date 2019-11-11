«Что дальше — обвинения в педофилии?»

Тренеров тобольской спортшколы № 2 Александра Коваленко и Леонида Клевачёва, которые вместе с 21 ребенком-спортсменом в сентябре этого года жили в сарае в Адлере, допросили в отделе по делам несовершеннолетних в рамках проверки по делу о жестоком обращении с детьми. По словам сотрудников ПДН, материалы для проведения проверки к ним поступили из прокуратуры.

— Два часа меня допрашивали о том, как мы жили и чем питались в Адлере. Вызывали и меня, и моего коллегу Клевачёва. Нам также известно, что допрашивали детей, которые ездили на соревнования, — ​рассказал Коваленко «Новой газете». — ​При этом ни полиция, ни прокуратура, ни следственные органы так ни разу и не взяли с меня письменное объяснение о том, почему во время поездки дети остались без финансирования и были вынуждены жить в сарае у приютивших нас людей. Ни один проверяющий орган не интересовало, кто из чиновников несет ответственность за отсутствие денег, несмотря на всю документацию. Дальше что нас ожидает? Проверка по линии педофилии?»

Каких-либо обвинений тренерам не предъявили. По словам Коваленко, сотрудниками правоохранительных и надзорных органов даже не рассматривался вопрос о возможной виновности в произошедшем чиновников и руководства спортшколы № 2.

Коваленко также рассказал, что 5 ноября ему позвонил человек, представившийся Василием, сотрудником уголовного розыска МВД Тюмени. Он сказал, что проводится проверка, но не стал уточнять, по какому факту. Полицейский попросил тренера перекинуть ему по e-mail документы, касающиеся вызова детской команды на спортивные соревнования, и приказ школы о направлении детей.

Сами тренеры в настоящий момент подготавливают исковые заявления в связи с ранее наложенными на них директором спортшколы Светланой Зайцевой дисциплинарными взысканиями: оба тренера по возвращении из Адлера получили выговоры.

«Из зарплаты вычли порядка 20 тысяч рублей у каждого, что составляет около 40% от ежемесячных доходов. Подготавливаем пакет документов и исковое заявление в суд. Мы прекрасно понимаем, что после выговора может последовать строгий выговор, потом неполное служебное соответствие, и мы рискуем остаться без работы. Наложенное дисциплинарное взыскание я связываю исключительно с оглаской условий проживания детей в курятнике в Адлере. Предал ситуацию огласке, контактирую со СМИ — ​значит, недобросовестно отношусь к своим обязанностям, по логике руководства спортшколы», — ​поделился Коваленко с «Новой газетой».

28 октября «Новая газета» рассказала, что команда детей-спортсменов из Тобольска была вынуждена жить в сарае на соревнованиях по четырехборью «Шиповка юных» в Адлере. В тот же день информацию подтвердила прокуратура Тюменской области, сообщив, что по результатам проведенной проверки к дисциплинарной ответственности в виде замечания была привлечена председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Тобольска Ольга Алеева. Двум тренерам, фактически содержавшим детей за свой счет, объявили выговоры.