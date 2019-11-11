«Вы уже почти спасли мою жизнь»

Меня зовут Людмила Гордеева, мне недавно исполнилось 45 лет. У меня четверо несовершеннолетних детей. Шесть лет назад мне поставили диагноз: «рак кишечника четвертой стадии». Если бы мне поставили верный диагноз изначально, то, наверное, такого страшного течения болезни можно было бы избежать. В России мне провели операцию на кишечнике и дали прогноз продолжительности жизни не более одного года. Далее была пройдена химиотерапия, которая не помогла. Появились метастазы в печени. Последовал ряд тяжелейших операций, курсы химио- и радиотерапии. В Израиле, потому что здесь от меня отказались.

В комплексе все это подарило мне шесть лет жизни. Но сейчас, к сожалению, на обследовании обнаружили новые метастазы, и снова нужна срочная операция. Ее стоимость — ​42 тысячи долларов. Мое обращение о помощи уже публиковали месяц назад. Откликнулось большое количество людей. Благодаря всем вам удалось собрать две трети суммы. Но чтобы провести необходимую мне операцию, не хватает еще 820 тысяч рублей.

Младшая дочка даже не представляет, как мамы может не стать. А старшие подходят и, как бы боясь получить ответ, спрашивают: «Мам, ну как там твои дела?» И я понимаю, что ничего не могу им пообещать, но говорю, что все будет хорошо, что дело движется… Так как шанс выжить есть, если ты не отчаялся. Я верю только в хорошее!