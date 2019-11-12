Разведку интересуют вечеринки
Вышел закрытый доклад спецслужб о вмешательстве России в политику Великобритании: что в нем?
Борис Джонсон на приеме у королевы / EPA
Евгения Диллендорфкорреспондент «Новой газеты»
Британская газета The Sunday Times в воскресенье сообщила, что в течение многих лет Консервативная партия Великобритании получала существенные пожертвования от доноров российского происхождения. Некоторые из них, как утверждает газета, лично близки с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Статья основана на сведениях из закрытого доклада Комитета парламента по разведке и безопасности о вмешательстве России в политические процессы в Великобритании, который был скандально приостановлен правительством к публикации. Комитет работал 18 месяцев, собирая и анализируя информацию британских спецслужб (МИ-5, МИ-6, Центра правительственной связи), различных экспертов и свидетелей.
Доклад-отчет на 50 страницах под названием «Россия» рассматривает несколько направлений:
- прямое вмешательство РФ в результаты британского референдума-2016 по выходу из Евросоюза и выборы-2017,
- киберугрозы, кибератаки и кибершпионаж
- влияние российских денег, поступающих в британскую большую политику.
Газета указала на 9 доноров и обнародовала имена трех, включенных в секретный доклад.
Самый крупный, по всей видимости, вклад — 1,2 млн фунтов стерлингов — внес Александр Темерко, бывший заместитель главы ЮКОСа, отвечавший за отношения компании с госорганами. Он уехал из России после обвинения в афере и в хищении акций ОАО «Енисейнефтегаз». С 2011 года Темерко — подданный Великобритании и успешный бизнесмен.
На втором месте — жена бывшего заместителя министра финансов РФ Любовь Чернухина, регулярный донор партии: в 2017 году она выиграла за 160 тысяч фунтов стерлингов право провести теннисный матч с бывшим премьером Дэвидом Кэмероном и министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Еще 30 000 фунтов г-жа Чернухина заплатила за обед с министром обороны Гэвином Уильямсоном (был уволен Терезой Мэй по обвинению в организации утечки информации с секретного совещания). Такие взносы — легальная форма пожертвований. В 2018-м она передала консерваторам 450 тысяч фунтов, а в течение последних пяти лет до этого — еще 540 тысяч. Владимир Чернухин, проработавший два года заместителем министра финансов и два года руководителем Внешэкономбанка, ушел в отставку вместе с правительством Михаила Касьянова в 2004 году и вскоре бежал в Великобританию. Он запомнился тем, что купил в 2008 году легендарное здание лондонского Сити — бывший офис Мидланд Банка стоимостью в 72 млн фунтов на улице Поултри.
Третье имя в публикации — Евгений Лебедев, сын известного российского предпринимателя, банкира, экс-депутата Госдумы Александра Лебедева (Александр Лебедев владеет 14% акций «Новой газеты» — Прим. ред.), которому последнее лейбористское правительство разрешило купить газету The London Evening Standard. Евгений получил подданство в 2010 году. Сейчас он британский бизнесмен, владелец компании, выпускающей газеты The Evening Standard и The Independent. По сведениям The Sunday Times, Джонсон, еще будучи главой британского МИДа, приезжал на вечеринки в семейное поместье Лебедевых близ итальянской Перуджи.
Приезжал, кстати, без полагающейся по статусу охраны, то есть без свидетелей.
Утечка в The Sunday Times опубликована, а доклад по-прежнему под замком. Объяснения задержки, представленные правительством, многие эксперты сочли несостоятельными. Оппозиция ожидаемо заявила, что она политически мотивирована. «Этот отчет приведет к другим вопросам — о связях России и "Брексита" с нынешним руководством партии Тори», — заявила теневой министр иностранных дел лейбористов Эмили Торнберри, выступая в Палате общин.
В свою очередь, представители консерваторов не устают повторять, что все пожертвования в пользу партии надлежащим образом декларируются Избирательной комиссией, публикуются и полностью соответствуют закону (досрочные выборы в Палату общин состоятся 12 декабря).
Речь, однако, об иностранном влиянии и зависимости от крупных доноров. И с тем и с другим пыталась бороться Тереза Мэй, но проиграла. К слову, сам Темирко рассказал агентству Reuters, что в декабре 2018-го участвовал в неудавшейся попытке сместить Мэй.
Вряд ли утечка и история с отказом от публикации доклада перерастет в серьезный скандал, который действительно сможет навредить консерваторам.
Политическая непотопляемость и всеядность вошли в моду не только в России.
Вот как недавно газета The Times описывала чувства давнишней избирательницы лейбористов, которая на этот раз будет голосовать за тори: «Джонсон доказал, что он лжец… но у него стальные яйца». Еще 20 лет назад российское устройство политической жизни казалось отталкивающим и опасным, а теперь оно «широко шагает по планете» и восхищает. Может быть, в этом и есть главное российское влияние на британские выборы?
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