Те еще герои

Когда хвастаться особо нечем, надо придумывать, чем себя награждать. Новую премию назвали «Герои хоккея» и решили, что вручать призы лауреатам года следует накануне отлета национальной сборной в Финляндию на Кубок Карьяла. Нелепость ситуации была не только в том, что главные лауреаты в лице форвардов Никиты Гусева и Александра Овечкина, а также голкипера Андрея Василевского играют за океаном и, естественно, присутствовать на столь значимом событии не могут, но еще и в том, что ряд номинаций — «Дебют в сборной», «Ставка на сезон», «Моя страна Россия» — похоже, придумывался «на коленке», для поощрения авансом, на вырост. Что ничего, кроме недоумения, вызвать не могло.

Может, еще и поэтому награждение проводили по-тихому в Новогорске, а не после домашнего этапа Евротура — под занавес года и в более торжественной обстановке. Ну а то, что сборная с новоявленными лауреатами в составе из Хельсинки возвратилась на щите, подтвердило старую истину: телегу впереди лошади не ставят.

Странным получается начало сезона для главной команды страны. Начиная с того, что повез ее в Хельсинки главный тренер, который рисковал быть уволенным без единого проведенного в этом качестве матча. Алексей Кудашов, будучи ассистентом главного тренера питерского СКА и сборной России Ильи Воробьева, после отправки последнего в отставку и согласно новому тренду назначение летом получил на обе должности.

Почему главным тренером национальной сборной может быть только наставник СКА, следует спросить у главного идеолога российского хоккея, занимающего высокие посты в СКА, КХЛ, ФХР и сборной России, Романа Ротенберга.

Роман Борисович, помимо незаслуженного бренда «Красная машина», много чего ввел в обиход примерно с одинаковым успехом. Нынче сразу засбоило и со ставкой на базовый для сборной клуб.

Игроки сборной России фотографируются после победы в матче чемпионата мира по хоккею за третье место между сборными командами России и Чехии. Второй слева: Роман Ротенберг. Фото: РИА Новости

В том, что сборную возглавляет авторитетный специалист, работающий в клубе с наибольшим количеством кандидатов в главную команду страны, была хоть какая-то, пусть извращенная и старорежимная, но логика. Идея оформилась при Олеге Знарке, показала свою несостоятельность при сменившем его Воробьеве, и уже совсем нелепо стала выглядеть при Кудашове. Если следовать старой новой традиции, то сборную надлежало отдать хотя бы в руки главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину — московские армейцы и Кубок Гагарина взяли, и чемпионский состав каким-то чудом сохранили, то есть остались базовым клубом №2. Но у реальных начальников российского хоккея иные приоритеты и особая системность.

Потерявший за последнее время чуть ли не всех лидеров СКА с новым главным вошел в сезон командой, традиционно укомплектованной под завязку, но вполне средней по мастерству, с проблемами во всех линиях. Такая сейчас ситуация — почти весь цвет российского хоккея играет за океаном, а те, кого можно уводить у других клубов (СКА продолжает это делать беззастенчиво и безнаказанно), — отнюдь не сложившиеся звезды, сами по себе не заиграют. Кудашову в клубе довольно быстро стало не до мыслей о сборной, а в октябре и вовсе все шло к тому, что придется складывать полномочия — некогда всесильный питерский монстр начал проигрывать всем подряд.

Если бы Кудашова уволили из СКА за 13 (!) поражений (прежних наставников порой выкидывали за значительно меньшие прегрешения), никто бы не удивился.

Но тогда пришлось бы его до кучи увольнять и из сборной, к руководству которой он еще не успел приступить. Это был бы, наверное, редчайший случай в истории спорта, но так смешить весь хоккейный мир даже Роман Борисович Ротенберг не решился. Зато решился на другое, как глава штаба сборной подогнав состав под стратегическую идею с прицелом аж на Олимпиаду-2022.

Алексею Кудашову пришлось ехать дебютировать с командой без единой звезды и вообще почти без проверенных победной Олимпиадой-2018 и чемпионатами мира игроков (из играющих в России олимпийских чемпионов в составе оказался один-единственный защитник Артем Зуб). Конечно, журналистам еще в Новогорске объяснили, что все идет по плану, что случайных людей в команде нет, что все приглашенные — лидеры своих клубов, но сколько ни хвали второй состав, первым он от этого не станет. Из СКА и ЦСКА, кстати, тоже поехали не лидеры, а всего в сборной оказались представители десяти команд, что является рекордом последних лет.

Алексей Кудашов во время матча первого этапа Еврохоккейтура сезона 2019/20 «Кубок Карьяла» между сборными командами России и Финляндии. Фото: РИА Новости

Экспериментировать, конечно, можно и нужно, невысокий статус Евротура это вполне позволяет — если ситуация достаточно стабильная. При отсутствии же стабильности начинать с тотального эксперимента выглядело опрометчивым.

Если новый главный тренер пока не справляется со вторым по составу клубом, то как он будет справляться с молодой разношерстной компанией? На что будет опираться?

В Хельсинки быстро стало понятно, что опираться не на что и не на кого. Все старались, но не смогли. Одна вымученная по буллитам победа над шведами, два поражения от финской и чешской сборных, два очка и третье место. Результат крайне слабый, но это полбеды. Вратари-новобранцы в решающие моменты не выручили, защитники пожарили, в нападении креатива было немного, почти полное его отсутствие — у центральных нападающих, с которыми в нашем хоккее давно просто катастрофа.

В лучшем случае россияне доминировали отрезками, в игре на равных пропускали, обязательно сдувались в концовках, в заключительном матче с чехами, проигранном всухую, вовсе выглядели тускло и скучно. Разглядеть, какие новые идеи привнес тренерский штаб, было решительно невозможно, а «неоценимый международный опыт» не бесполезен только в том случае, если он кому-нибудь из этого состава, в котором можно отметить лишь двух-трех хоккеистов, еще пригодится.

Кто про что, а глава штаба сборной все время твердит про будущую Олимпиаду, которая, «можно сказать, уже на носу». И добавляет:

«У нас есть 50 кандидатов в сборную — их и проверяем, чтобы понять, кто поедет в Китай защищать для России титул олимпийских чемпионов».

Чуть раньше Ротенберг-младший объяснил, что перспектива отсутствия в Пекине игроков НХЛ очень реальна, а состав олимпийской сборной — 2022 может быть и таким, как сейчас в Хельсинки. Очевидно, имея в виду, что через два года звезд в России совсем не останется — все будут за океаном, поэтому надо срочно наигрывать тех, кто точно не уедет. Под это дело боеспособные силы из лучших оставшихся опять же придется собирать в СКА — результат неудачного эксперимента в Хельсинки сработал на необходимость дальнейшего усиления клуба, главный тренер которого должен иметь возможность не с листа, а каждодневно работать с будущим олимпийским составом. Заодно, естественно, и СКА вернется на вершину.

Если это и есть системность, то я нашему хоккею не завидую. Да, «неизвестная» сборная Финляндии весной в Словакии стала чемпионом мира, обыграв последовательно звездных заокеанских шведов, россиян и канадцев.

Но мы же не финны. И уж точно пока не герои.