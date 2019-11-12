«Так страну потерять можно!»
Мосгордума обсудила чистоту родного языка
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Дарья Козловакорреспондент «Новой»
В понедельник в Мосгордуме прошло заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям касательно соблюдения законодательства о русском языке. На встрече депутаты обсудили проблемы языка в медиа, отмену точек над буквой «е» и обсценную лексику.
Особую дискуссию вызвало употребление в русском языке заимствований. Заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко даже предложил ввести штрафы за нарушение современных литературных норм и употребление иностранных слов, у которых есть русские аналоги (в их число вошли «квест», «стартап» и «контент»). Как заявил Губенко, «использование словарного секонд-хенда закрепляет в сознании колониальный подчиненный уровень русского языка, будто язык стыдится самого себя».
Несмотря на то что в Мосгордуме коллеги Губенко не поддержали радикальных изменений, вопросы языка вызвали серьезную дискуссию. За последнюю неделю далеко не в первый раз. Пятого ноября президент Владимир Путин поручил создать единый корпус словарей русского языка для чиновников и журналистов. Как заявил президент, единый свод норм следует создать из-за попыток «искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию».
«Новая газета» вспомнила, когда еще в этом году состояние русского языка беспокоило политиков, и разобралась, действительно ли интерес к этой теме изменился.
В ноябре Вячеслав Володин раскритиковал рекламные вывески в Саратове
Во время визита в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил использование калькирования с английского на рекламных вывесках города. Как считает чиновник, баннеры должны быть выполнены в едином стиле, который отражал бы историю Саратова, для сохранения «самоидентичности». Текст рекламы при этом следует писать на русском языке.
«Так страну можно потерять. Ай-яй-яй, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе. Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!», — заявил Володин.
С ним согласился мэр города Михаил Исаев, который предложил вместо слова «бургер» употреблять словосочетание «котлета в хлебе».
В октябре Дмитрий Медведев призвал министров избегать заимствований
17 октября глава правительства России Дмитрий Медведев выступил против использования англицизмов в русском языке. Причиной стало употребление им самим слова «проактивный» в значении «предварительный» на заседании правительства.
«Термин, конечно, не очень хороший, мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать: proactive на самом деле — всего-навсего «предварительный» формат. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — заявил Дмитрий Медведев.
В августе сенатор Алексей Пушков назвал обилие англицизмов в русском языке «лингвистическим “хоррором”»
В начале августа председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опубликовал твит с примером англицизмов, которые, по его мнению, превращают русский язык в «уродливого мутанта». Среди них, — «валидация», «валидация» и «тимбилдинг». Как отметил сенатор, об этом «лингвистическом “хорроре”» стоит снимать фильм ужасов.
Это не первое возмущение Пушкова касательно обилия заимствований в современном русском языке. В конце января политик выложил другой список популярных иностранных слов, от которых, по его мнению, следует отказаться. В него попали такие слова, как «хайп», «тренд», «кейс» и «рекрутинг».
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В марте депутат Владимир Петров предложил ввести Минкульту штрафы за использование феминитивов
В конце марта депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Министерству культуры ввести штрафы за «намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности» в социальных сетях и СМИ. В частности, возмущение политика вызвали феминитивы.
«Уважаемые издания прибегают к таким формам слов, как «авторка», «президентка», «редакторка», «докторка», «министерка» и так далее. Между тем женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность», — заявил депутат в обращении к министру культуры Владимиру Мединскому.
Как считает Петров, феминитивы только подчеркивают и усугубляют различия между полами. Кроме того, депутат считает, что министерство культуры должно официально разъяснить возможность «использования данного новояза в официальных СМИ и иных площадках общественной коммуникации и диалога».
— Русский язык всегда вызывал интерес. Все считают, что разбираются в нем, поскольку являются носителями. В том числе и чиновники. Каждый из них думает, что улучшить язык просто и он знает, как это сделать. Я не думаю, что последние обсуждения языка — какая-то специфика текущей ситуации.
Большое внимание заимствованиям удаляется с восемнадцатого века. Дискуссия идет постоянно и не только в русском языке. Мнение, что угроза для языка исходит от заимствований, что они портят язык, лишают его своеобразия и независимости, вполне обычное. Мы помним эту дискуссию еще у А.С. Пушкина в «Евгении Онегине».
Тем временем, заимствования для языка — вполне естественный процесс. Также естественно, что они встречают некоторое сопротивление со стороны консерваторов, ведь в языке существуют архаисты и новаторы.
Архаистам заимствования не нравятся, но в их борьбе с новаторами всегда находится некий компромисс.
Говорить, что русский язык не обновляется и портится нельзя. Любое обновление — это всегда порча, потому что это отступление от правил. Потом норма меняется, и порча становится нормой.
Угроза языку возникает, когда на нем перестают говорить и писать. В этом смысле русскому языку пока ничего не угрожает, потому что у него большое количество носителей. Угрозы, что он будет вытеснен каким-то другим языком в разных сферах пока тоже нет. Даже в сфере науки, где английский язык используется активно, пока достаточно много публикаций на русском. Заимствования и сленг — это угроза, которая самому языку и его структуре не очень-то угрожает. Ситуацию можно обсуждать не о языке, а о культурной речи. Она падает, если язык плохо преподается. Это, разумеется, серьезная проблема, которую нужно обсуждать.
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