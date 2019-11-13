К рецидивистам на баланду
Признавшегося в убийстве бывшей студентки доцента-реконструктора Соколова отправили в СИЗО
Фото: Елена Лукьянова / «Новая»
Серафим Романов«Новая в Петербурге»
В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга выбирал меру пресечения для Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Напомним, 9 ноября преподавателя исторического факультета СПбГУ достали из воды рядом с набережной Мойки, а в его рюкзаке нашли пакет с двумя женскими руками. Позже во время обысков в квартире Соколова обнаружили расчлененный труп женщины. Ею оказалась 24-летняя Ещенко.
По данным СМИ, после избавления от трупа доцент планировал надеть костюм Наполеона и покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у туристов.
На первом заседании суда с участием историка и реконструктора был аншлаг: в коридоре перед залом заседаний столпилось около сотни журналистов. Олег Соколов, который долго не мог справиться с рыданиями, сообщил суду, что раскаивается в случившемся и считает ходатайство следствия о его аресте справедливым. По словам доцента, c убитой девушкой он встречался пять лет, а в августе объявил, что собирается на ней жениться.
— Вы можете как-то объяснить свои действия? — поинтересовалась судья Юлия Максименко.
— Мы любили друг друга очень сильно, — ответил Соколов. — Но в последнее время стало происходить что-то странное. При упоминании моих детей она стала беситься. В тот день я встретил ее с цветами и шампанским, но как только упомянул своих детей… Дальше мы потеряли контроль над собой. Это невообразимо. Столько я прожил на свете, и было много женщин, но такого потока агрессии в свой адрес не видел…
Адвокат Александр Почуев просил суд отправить Олега Соколова под домашний арест, напомнив, что тот написал явку с повинной. По словам защитника, доцент не является социально опасным человеком и маловероятно, что в свои 63 года попытается воспрепятствовать следствию. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на помещении Соколова в изолятор, так как квартира доцента — место преступления, где продолжаются следственные действия. Защита парировала: место для домашнего ареста историку готова предоставить его бывшая жена.
— Содержать сейчас Олега Валерьевича вместе с рецидивистами и держать его на тюремной баланде мы считаем все-таки негуманным, — добавил адвокат.
На заседании выступила свидетель Вероника Карагодина, которая, по ее словам, знает Соколова с начала 90-х годов, со времени работы на киностудии «Ленфильм», где доцент консультировал исторические съемки.
— Меня поразил масштаб личности и его желание сделать мир лучше, — рассказала Карагодина.
Судья Юлия Максименко приняла во внимание все эти доводы, но посчитала, что подозреваемый в столь тяжком преступлении может попытаться воспрепятствовать следствию или сбежать. Суд арестовал Соколова на два месяца — отбывать этот срок доцент будет в СИЗО «Кресты».
Днем 11 ноября ситуацию впервые прокомментировало руководство СПбГУ. В заявлении пресс-службы говорится, что университет «шокирован чудовищным преступлением». При этом информацию о жалобах студентов на поведение Олега Соколова в вузе назвали «не соответствующей действительности».
«В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, О. Соколов регулярно получал положительные характеристики», — сообщила пресс-служба вуза.
В СПбГУ добавили, что работают над созданием «дополнительного комплекса мер по предотвращению подобных ситуаций»: «Санкт-Петербургский университет полностью поддерживает инициативы […] о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций (вузов, колледжей, школ и т.д.) о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии, а также о восстановлении требования об обязательном предоставлении работниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья».
Тем временем депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник опубликовал в фейсбуке копию своего обращения к вице-премьеру правительства РФ (учредитель СПбГУ) Татьяне Голиковой, в котором еще в июне 2018 года просил «принять соответствующие меры к доценту О.В. Соколову» в связи с его неподобающим поведением. В ответе, который пришел депутату, все кадровые решения возложены на руководство вуза.
Пока в Октябрьском районном суде продолжалось заседание, в Петербурге прошла серия одиночных пикетов — их участники требовали призвать СПбГУ к ответственности за произошедшее.
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