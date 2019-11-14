Толстый Виктор и люди

Кот Витя, которого не пускали в салон самолета из-за лишнего веса, на время стал самым известным дальневосточным зверем. Он затмил даже скончавшегося на днях козла Тимура, который прославился дружбой с тигром Амуром.

Михаил и его кот Виктор в бизнес-классе. Фото: соцсети

Коротко перескажем фабулу: владивостокский человек Михаил Галин долго работал в Риге. Пришла пора возвращаться домой. На пересадке в Москве его 10-килограммового кота Виктора определили в багажный отсек. Оказывается, котам тяжелее 8 кг вход в салон запрещен; «двушечка» оказалась критической. Заботливый хозяин отказался сдавать друга в багаж — даже короткий полет до Москвы кот перенес тяжело, хотя и находился рядом с Михаилом в салоне. Уговорить персонал не удалось; тогда Галин снялся с рейса и купил билет на завтрашний день — за накопленные мили. Тем временем знакомые привезли в Шереметьево стройную (по сравнению с Виктором) кошку Фиби, и та благополучно прошла регистрацию. По ее посадочному талону Виктор в салоне вместе с хозяином благополучно прибыл во Владивосток.

Когда Галин поделился лайфхаком в соцсети, «Аэрофлот» провел расследование и выявил два нарушения: хозяин не только провез Виктора по чужому талону, но и вынимал его из переноски уже на борту самолета. Компания лишила владивостокца бонусных миль, и тут произошел настоящий взрыв:

Витя получил свои 15 минут славы, причем мировой — о нем написали Washington Post, New York Times, Guardian…

В защиту кота подаются петиции, идут флешмобы, объем выданных на-гора шуток измеряется гигабайтами. Похоже, формальное следование своим правилам обернулось для «Аэрофлота» серьезными репутационными потерями. Хотя сам Галин, надо сказать, повел себя крайне адекватно, признав: «Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ, независимо от мотивов».

Свои выводы, наверное, сделают и пассажиры, и авиакомпании; возможно, правила идентификации и перевозки животных будут изменены — поглядим.

Но бог с ним, с Витей; куда сильнее смущает другое — законы, по которым возникают информационные поводы.

Простой пример, связанный с тем же «Аэрофлотом». В 2015 году на авиарейсы в Москву из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Магадана ввели так называемый плоский тариф, по которому стоимость прямого полета в столицу и обратно не превышала 25 тысяч рублей. Хотя этих относительно дешевых билетов хватало не всем, плоский тариф стал ощутимой мерой поддержки жителей самого далекого и самого депрессивного региона. Тем более что конкуренции здесь фактически нет: регион обслуживают «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия», до Магадана, Петропавловска и Южно-Сахалинска иначе как воздухом не добраться, да и поездка по железной дороге от Владивостока до Москвы — удовольствие на любителя.

Этим летом глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил: плоские тарифы невыгодны и не соответствуют рыночным реалиям. На Восточном экономическом форуме эта позиция была раскритикована, президент Путин заявил: «Мы будем делать все для того, чтобы связанность страны была обеспечена… Будем поддерживать эти льготы по перевозкам…» Однако вскоре уход от плоского тарифа поддержал глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщив, что эта схема «изжила себя». И вот дальневосточники, планируя новогодние каникулы, столкнулись с тем, что «Аэрофлот» попросту заморозил предварительную продажу билетов на 2020 год.

Люди стали ждать роста тарифов, убедившись лишний раз:

слова начальников об «ускоренном развитии» региона слабо стыкуются с реалиями.

В ноябре, буквально на днях, стало известно: на 2020 год плоские тарифы сохранятся, рост на 4,3% не в счет. Полет «Аэрофлотом» в столицу и обратно обойдется в 26,1 тысячи, «Россией» — в 22,95 тысячи рублей. Пусть всем этих билетов не хватит — новость сама по себе хорошая. Удручает другое: тревоги дальневосточников по поводу плоских тарифов и близко не имели того резонанса, что вызвали приключения Виктора. Котов у нас любят, может быть, даже больше, чем людей. Вспомнить хоть Матроску — кошку, которая в аэропорту Владивостока проникла в витрину рыбного магазина и пообедала на 63 тысячи рублей, после чего стала талисманом хоккейного клуба «Адмирал»…

Похоже, лучший способ сохранить вменяемые тарифы и обуздать монополии — это сделать котиков гражданскими активистами. Тогда, глядишь, и о людях вспомнят.

«Новая во Владивостоке»