Летайте интересами Вексельберга

После введения апрельского пакета американских санкций российские олигархи по традиции обратились к правительству с просьбой компенсировать их потери. Особенно выделился владелец холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг, который сразу представил кабмину целый комплекс стимулирующих мер для своих бизнесов. «План Вексельберга» среди прочего содержал пункт про обнуление НДС для внутрироссийских авиаперевозок без транзита в Москве — миллиардеру принадлежит компания «Аэропорты регионов», управляющая воздушными гаванями в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове и Ростове-на-Дону.

Минфин в целом благосклонно отнесся к этой идее, но развил ее до налогового маневра, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета. Теперь параллельно со снижением ставок для региональных перевозок к концу 2020 года предлагается повысить НДС для рейсов через Москву с 10% до 20%. Сейчас на все внутренние перелеты действует льготная ставка в 10% (за исключением Дальнего Востока, Крыма и Калининграда, где НДС не взимается вообще).

Участники рынка предупреждают, что только из-за этой меры цены на авиабилеты к 2021 году вырастут на 8–10%,

не считая эффекта от подорожания авиационного топлива (26 июля «Аэрофлот» уже заявил о повышении цен на внутренние рейсы на 200–400 рублей; вскоре за ним последуют и другие компании).

Налоговый маневр в авиации обосновывается необходимостью развития региональных авиаперевозок. Ранее Владимир Путин поручил увеличить долю прямых внутренних рейсов до 50% к 2024 году (сейчас около 20%). Даже крупные региональные аэропорты в России в значительной степени ориентированы на Москву. Три из четырех пассажиров так или иначе пролетают через столицу. Такая ситуация не выгодна ни региональным аэропортам, которые не могут нормально развиваться, ни пассажирам, которые вынуждены лететь из Урала в Сибирь с пересадкой в Москве. Поэтому возникла идея дифференцировать ставки НДС, чтобы немного выровнять ситуацию.

Аэропорты Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, которыми управляют структуры Вексельберга, — это региональные хабы, в которых могут осуществлять стыковку пассажиры, следующие в других направлениях. «Конечно, в интересах операторов этих аэропортов организовать маршрутную сеть в обход Москвы», — говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Проблема в колоссальной разнице пассажиропотоков. В региональных аэропортах он исчисляется единицами миллионов человек, в то время как Шереметьево приближается к цифре в 40 млн пассажиров в год.

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Ситуация в авиаотрасли — отражение общей географической гиперконцентрации российской экономики. Практически все крупные компании, работающие на отечественном рынке, имеют офис в Москве. Поэтому заполняемость самолетов, летающих между другими городами, значительно меньше. Изменить эту ситуацию с помощью налоговых донастроек нельзя — здесь не обойтись без радикального повышения уровня доходов в регионах, который слабо связан с ситуацией в авиаотрасли.

Примечательно, что налоговый маневр, который изначально задумывался с целью развития внутренних перевозок, быстро превратился в инструмент выполнения фискальных задач Минфина. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), масштаб дополнительной налоговой нагрузки на авиакомпании в случае реализации маневра составит 20 млрд рублей. «Это мощнейший удар для отрасли, учитывая, что она и так работает себе в убыток, — говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов. — Такой шаг чреват банкротствами отдельных перевозчиков».

Сейчас ситуация такова, что у авиакомпаний объективно нет внутренних ресурсов, чтобы принять рост ставки НДС на себя, соглашается Пантелеев. В 2017 году на 25% выросли расходы на авиатопливо, которые составляют одну из ключевых статей бюджета авиакомпаний. Но тогда цены удалось сдержать за счет увеличения объема перевозок. Сейчас взять деньги, кроме как из карманов пассажиров, просто неоткуда. «Произойдет автоматический рост цен на 10% за исключением двух внутренних направлений: Крыма и Калининграда, где нулевая ставка сохранится в любом случае», — прогнозирует эксперт.

Причем рост НДС ударит даже по тем компаниям, которые развивают региональные маршруты. Поскольку внутренние авиаперевозки в России убыточны, основной источник прибыли для любой компании — это рейсы через Москву. «Все без исключения сетевые авиакомпании, кроме «Авроры», которая базируется на Дальнем Востоке, так или иначе ведут бизнес в Москве», — говорит Пантелеев. В результате прямое авиасообщение между регионами только пострадает.

Стоимость авиабилетов в каждый конкретный момент времени определяется рыночной ситуацией, которая зависит от множества факторов. Но самый важный и постоянный из них — это качество конкурентной среды. Сейчас в российской авиаотрасли очень сильная концентрация, проявляющаяся в доминировании группы «Аэрофлот». Налоговый маневр усилит эту тенденцию, считает Борисов. «Если подорвать конкуренцию среди авиакомпаний, то на маршрутах могут появиться монополисты, которые будут повышать цены», — предупреждает эксперт.

Окончательная конфигурация реформы еще не определена — возможно, после обсуждений правительство откажется от повышения налоговой нагрузки на полеты в Москву. Но для этого придется убедить Минфин, что увеличение текущей собираемости налогов не является единственным критерием при принятии решений. Тем более что мультипликативный эффект от обнуления НДС в среднесрочной перспективе в большой степени закрыл бы выпадающие доходы, считает Борисов. «Кроме того, это создавало бы рынок для самолетов Sukhoi Superjet, которые оптимально подходят для региональных направлений, и создавало бы новые рабочие места», — говорит эксперт.