Марихуана это не смешно

«Новая газета»редакция
Канадец Ги Лалиберте, один из основателей легендарного Cirque du Soleil, был задержан на Таити (Французская Полинезия) по подозрению в нарушении «наркотической» статьи. Как сообщило издание Le Journal de Montréal, 60-летний артист и бизнесмен, которому вручили повестку на прошлой неделе в аэропорту Фааа, явился в назначенный день, 12 ноября, в местную жандармерию, где его оставили ночевать. В среду, 13-го, после того как с ним поговорил следственный судья, Лалиберте отпустили, предъявив обвинение в выращивании и хранении наркотических средств.
«Я встретил в жандармерии фантастических людей, которые со мной обращались, как следует. Но (…) с юридической точки зрения — это все немного странно», — заявил господин Лалиберте, выйдя из дворца правосудия Папеэте, «столицы» Французской Полинезии.
По данным источника местного издания Tahiti-info, предварительное расследование в отношении бизнесмена было начато после того, как на его личном острове Нукутепипи, расположенном в 700 км от Папеэте, правоохранители нашли тридцать кустов марихуаны.
Кусты обнаружили после того, как 17 октября задержали управляющего островом и нашли у этого человека каннабис, а также фотографии кустов марихуаны — в мобильном телефоне. Поработав, сыщики выяснили, что кусты растут на острове Нукутепипи.
После этого, по данным местного гостелеканала, было начато предварительное расследование в отношении Ги Лалиберте по самой жесткой статье — о наркоторговле.
За сутки, пока не стало известно о переквалификации обвинения, новость о том, что создателя Cirque du Soleil задержали за сбыт наркотиков, появилась в десятках источников по всему миру. При том, что в торговле марихуаной заподозрили человека, обладающего состоянием в 1,37 млрд долларов (данные Capital.fr).
Выйдя от судьи, Лалиберте заявил, что чрезвычайно удивлен «чрезмерным значением, которое придают этому делу».
«Дело — абсолютно пустое», «в нем — десяток кустов марихуаны, которые выращивались для медицинского и исключительно личного употребления», — рассказал AFP Ив Пириу, адвокат бизнесмена.
За выращивание и употребление наркотика по французским законам тоже может грозить много — до 10 лет, но на практике никого не приговаривают за такое количество вещества, особенно с учетом, что это первое задержание. В стране давно, в том числе в стенах парламента и правительства, идут споры о возможности легализации травы, которую, согласно соцопросам, регулярно употребляют 5 млн граждан. Но пока строгие законы никто не отменял.
И по какой-то причине за канадского миллиардера, выращивавшего траву в 700 км от цивилизации, решили взяться всерьез.
Не имея данных о скрытых коммерческих причинах, пока можно предположить, что следователей на мысль о «сбыте наркотиков» мог натолкнуть тот факт, что с июля Лалиберте стал предлагать свой остров в аренду. В рекламных целях бизнесмен тогда же приглашал туда группу журналистов.
Как сообщало издание Le Journal de Montréal, остров с 16 виллами можно арендовать за 190 тысяч долларов / ночь или за сумму от 900 тыс. до 1,3 млн долларов в неделю.
Ги Лалиберте купил этот клочок земли площадью 2,3 км2 еще в 2007 году; его обслуживанием сейчас занимается 120 человек (в том числе, 11 садовников). И вот в 2019 году о выращивании там марихуаны, наконец, стало известно правоохранителям.
Но каковы бы ни были движущие мотивы и скрытые причины обвинения,
неприятности канадскому бизнесмену все равно гарантированы, —
даже если следователям не удастся опровергнуть его версию о том, что он выращивал траву исключительно в «личных медицинских целях» (в контейнере, доступ к которому имел только он).
Дело в том, что во Франции использование марихуаны в медицинских целях разрешено законом, который вступит в действие с 2020 года. И даже если бы закон уже действовал, получать марихуану все равно можно только в больничной аптеке по рецепту. Даже если у Ги Лалиберте есть такой рецепт, выданный в Канаде, это не дает ему права принимать марихуану на территории Франции, объяснила агентству Canadian Press франко-канадский адвокат Илана Амуяль. (К слову, несколько месяцев назад Ги Лалиберте купил акции компании, выращивающей марихуану «в медицинских целях» в Онтарио).
Пока что Ги Лалиберте разрешили покидать территорию Французской Полинезии с условием возвращения по первому требованию. Ему также запретили общаться с управляющим его островом и выдвинули еще несколько «ограничительных условий», которые пока не называются.
Соб. инф.
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